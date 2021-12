Auch die 2. Bundesliga schielt schon langsam Richtung Winterpause, ein paar Spiele sind aber noch zu absolvieren.

Am heutigen Freitagabend (03. Dezember 2021) empfängt der SV Darmstadt die Fortuna aus Düsseldorf. Das Spiel der 2. Liga wird um 18:30 Uhr im Merck-Stadion am Böllenfalltor angepfiffen. Darmstadt 98 präsentiert sich dabei in ausgezeichneter Form. Die letzten vier Ligaspiele konnte man allesamt gewinnen und dabei sogar den jetzigen Tabellenführer St. Pauli klar mit 4:0 besiegen.

Daher steht man aktuell auch auf einem starken zweiten Tabellenplatz. Etwas anders sieht es bei Fortuna Düsseldorf aus. Im letzten Ligaspiel gegen Heidenheim kassierte man in der Nachspielzeit noch den entscheidenden Treffer zur 0:1-Niederlage. Aktuell steht das Team von Trainer Christian Preußer mit 16 Punkten auf Platz 13.

SV Darmstadt 98 vs. Fortuna Düsseldorf heute live: Die Daten zum Spiel

Begegnung SV Darmstadt 98 vs. Fortuna Düsseldorf Wettbewerb 2. Bundesliga Anpfiff 03. Dezember - 18:30 Uhr Spielort Merck-Stadion am Böllenfalltor

SV Darmstadt 98 vs. Fortuna Düsseldorf heute live: Wo läuft das Spiel im TV?

Für das Spiel zwischen Darmstadt und Düsseldorf gibt es zwar eine TV-Übertragung, allerdings nur im Pay-TV. Hauptverantwortlich für die Übertragung der 2. Liga ist nämlich der Bezahlsender Sky. Nur die Spiele am Samstagabend werden im Free-TV bei Sport1 gezeigt. Dazu gehört die heutige Partie aber leider nicht und ist dementsprechend auch nicht im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen.

Wenn Ihr jetzt also über Sky live dabei sein wollt, dann müsst Ihr dort ein kostenpflichtiges Abo abschließen. Sky bietet Euch unterschiedliche Pakete an, mit denen Ihr die verschiedenen Inhalte des Pay-TV-Senders sehen könnt. Welche Pakete genau es gibt, was sie kosten und welches Ihr braucht, um die 2. Liga sehen zu können, könnt Ihr hier nachlesen.

Verfügt Ihr über ein gültiges Abo, dann könnt Ihr am 3. Dezember auf dem Sender Sky Sport 1 die Partie zwischen Darmstadt und Düsseldorf live ab 18:30 Uhr verfolgen.

SV Darmstadt 98 vs. Fortuna Düsseldorf heute live: Die 2. Liga im LIVE-STREAM sehen

Parallel zur Übertragung im Pay-TV gibt es auch die Möglichkeit, die Partie im LIVE-STREAM zu sehen. So könnt Ihr also auch von unterwegs aus live mit dabei sein. Welche Optionen Ihr dafür genau habt, erklären wir Euch in den folgenden Abschnitten.

SV Darmstadt 98 vs. Fortuna Düsseldorf heute live: Der LIVE-STREAM bei Sky Go

Falls Ihr schon über ein gültiges Sky-Abo verfügt, dann ist Sky Go dort automatisch mitenthalten. Ihr müsst Euch also nur bei der Sky-Go-App mit euren Zugangsdaten anmelden und habt schon Zugriff auf den LIVE-STREAM des Spiels. Voraussetzung dafür ist aber wie gesagt ein gültiger Sky-Account sowie natürlich ein internetfähiges Gerät, ob Smartphone oder Tablet ist ganz egal. Noch mehr Infos zu Sky Go findet Ihr hier.

SV Darmstadt 98 vs. Fortuna Düsseldorf heute live: Mit dem Sky Ticket den LIVE-STREAM verfolgen

Die zweite Möglichkeit, die sich Euch bietet, um den LIVE-STREAM zu sehen, ist das Sky Ticket. Dieses ist besonders geeignet für alle, die keine langfristigen Verträge abschließen wollen. Hier könnt Ihr für 29,99€ einen Monat lang die Premier League, 1. und 2. Bundesliga sowie den DFB-Pokal verfolgen.

Möglich macht dies das sog. Supersport-Ticket. Nach den 30 Tagen verfällt allerdings euer Zugriffsrecht wieder und für den nächsten Monat müsstet Ihr wieder 29,99€ bezahlen. Oder Ihr holt Euch direkt das Jahresabo bei Sky Ticket und zahlt dann 24,99€ monatlich. Genauere Infos zum Supersport-Ticket findet Ihr hier.

SV Darmstadt 98 vs. Fortuna Düsseldorf heute live: Mit OneFootball und Sky im LIVE-STREAM dabei sein

Eine letzte Möglichkeit haben wir noch für Euch. Durch die Zusammenarbeit von Sky und der Fußball-Plattform OneFootball könnt Ihr jetzt auch einzelne Spiele im LIVE-STREAM sehen. Das Ganze funktioniert auf pay-per-view-Basis, das bedeutet über die Website von OneFootball könnt Ihr Euch ein Zweitligaspiel aussuchen und dann für 3,99€ den dazugehörigen LIVE-STREAM von Sky sehen.

So müsst Ihr also kein Abo abschließen und zahlt nur für genau die Übertragung, die Ihr auch sehen wollt. Noch mehr Infos dazu und den Link auf die Website von OneFootball findet Ihr hier.

SV Darmstadt 98 vs. Fortuna Düsseldorf heute live: Der LIVE-TICKER von GOAL

Natürlich gibt es auch wieder einen LIVE-TICKER von GOAL für diese Partie. Wenn Ihr also nicht live vor dem Fernseher oder Tablet dabei sein könnt, dann seid Ihr hier richtig. Der LIVE-TICKER informiert Euch sofort, wenn auf dem Rasen etwas passiert. Egal ob Tor, Gelbe Karte oder Auswechslung, Ihr seid immer up to date.

SV Darmstadt 98 vs. Fortuna Düsseldorf heute live: Die Aufstellungen der Mannschaften

Sobald die Teams ihre Aufstellungen bekanntgegeben haben, könnt Ihr sie hier nachlesen.