Supertalent Warren Zaïre-Emery von PSG schreibt für Frankreich Geschichte

Der Teenager von PSG hat in der Équipe Tricolore einen bemerkenswerten Meilenstein gesetzt.

WAS IST PASSIERT? Der 17-jährige Warren Zaïre-Emery ist der jüngste französische Nationalspieler seit 1914. Am Samstagabend stellte der französische Nationaltrainer Didier Deschamps das PSG-Talent in der EM-Qualifikation gegen Gibraltar von Beginn an auf.

WAS IST DER HINTERGRUND? Damit ist Zaïre-Emery mit 17 Jahren, acht Monaten und zehn Tagen der viertjüngste französische Nationalspieler der Geschichte. Die drei jüngsten französischen Spieler debütierten alle noch vor dem Ersten Weltkrieg. Der 17-Jährige übertrifft auch Eduardo Camavinga (21/Real Madrid), der 2020 mit 17 Jahren, neun Monaten und 28 Tagen zu seinem ersten Einsatz kam.

Zaïre-Emery wechselte 2014 in die Jugendabteilung von PSG und debütierte im August 2022 bei den Profis. In der aktuellen Saison gehört der Mittelfeldspieler zum Stammpersonal.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: In der Champions League machte er mit drei Vorlagen in vier Spielen auf sich aufmerksam, in der Ligue 1 traf er in elf Spielen zweimal.

