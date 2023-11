Schriftliche Erlaubnis der Eltern! Frankreichs Supertalent Warren Zaïre-Emery von PSG durfte nicht ohne Weiteres auf seine erste Länderspielreise

Die Eltern mussten ihr Okay geben, damit der blutjunge PSG-Star mit Les Bleus nach Griechenland reisen darf.

WAS IST PASSIERT? Supertalent Warren Zaïre-Emery brauchte vor der Länderspielreise mit der französischen Nationalmannschaft eine schriftliche Erlaubnis seiner Eltern. Das berichtet L'Équipe.

WAS IST DER HINTERGRUND? Zaïre-Emery ist der jüngste Spieler seit Maurice Gastiger 1914, der für die A-Nationalmannschaft der Grande Nation nominiert wurde. Der 17 Jahre alte Mittelfeldspieler von PSG könnte am Frankreich im Heimspiel in Nizza gegen Gibraltar sein Debüt geben und auch drei Tage später in Griechenland zum Einsatz kommen.

Damit Zaïre-Emery mit der Truppe von Trainer Didier Deschamps zu den Griechen reisen darf, mussten seine Eltern laut des Berichts ein sogenanntes "Cerfa"-Formular unterzeichnen und damit einwilligen, dass ihr minderjähriger Sohn das Land verlassen darf.

Seit Juni 2016 dürfen französische Jugendliche unter 18 Jahren nur in Begleitung ihrer Eltern ausreisen. Diese Vorschrift ist Teil eines Anti-Terror-Gesetzes, das damals erlassen wurde.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Nachdem sich Zaïre-Emery in der vergangenen Saison bereits einen Platz im PSG-Profikader erkämpft hatte, startet der Teenager in der laufenden Spielzeit so richtig durch.

Er absolvierte bisher 15 Pflichtspiele und erzielte dabei zwei Tore. Dazu lieferte der zentrale Mittelfeldmann noch fünf Assists.

WAS WURDE GESAGT? Zuletzt gab es jede Menge Lob für Zaïre-Emery. So sagte zum Beispiel Frankreichs U21-Nationaltrainer Thierry Henry, der ihn sofort zu seinem neuen Kapitän ernannt hatte: "Er ist unglaublich. (…) Ich habe noch nie einen jungen Spieler gesehen, der so reif ist. Normalerweise hat man Youngster, die als Stürmer spielen und dort den Unterschied machen. Aber wenn Du im Mittelfeld in einer Mannschaft wie der von PSG spielst, dann musst du dich eigentlich anpassen."