Spanische Supercopa: Darum wird Real Madrid gegen Atletico heute nicht im TV und im LIVE-STREAM gezeigt

Am Sonntag treffen in der Supercopa Real Madrid und Atletico aufeinander. Warum aber wird das Finale nicht live im TV und im LIVE-STREAM übertragen?

Im Finale um die spanische Supercopa kommt es am Sonntag zum Aufeinandertreffen von und . Dennoch wird die Begegnung heute nicht live im TV und im LIVE-STREAM übertragen.

Bereits die Duelle der beiden Finalisten mit dem spanischen Meister und dem Pokalsieger waren unter der Woche nicht im Fernsehen zu sehen gewesen. Das hat allerdings konkrete Gründe.

Goal erklärt Euch deshalb in diesem Artikel, warum das Finale um die spanische Supercopa zwischen Real Madrid und Atletico Madrid heute nicht live im TV oder im LIVE-STREAM laufen wird.

Warum wird Real Madrid gegen Atletico nicht live im TV oder im LIVE-STREAM gezeigt / übertragen?

Die Erklärung dieser Frage liegt auf der Hand: Kein deutscher TV- oder Streaming-Sender hat sich die Übertragungsrechte an der spanischen Supercopa gesichert. Deshalb wird nach den beiden Halbfinals auch das Finale nicht im TV oder im LIVE-STREAM übertragen.

Die Gründe dafür liegen insbesondere in der Wahl des Austragungsortes: Nachdem die spanische Supercopa bereits 2018 auf neutralem Boden, im marokkanischen Tanger, stattgefunden hatte, wird das Format seit diesem Jahr erstmals in , genauer gesagt in Dschidda, ausgetragen.

Dafür hatte sich der spanische Verband RFEF entschieden, der im Februar zudem auch einen neuen Modus bestimmte. Anstatt Meister (der FC Barcelona) gegen Pokalsieger (der FC Valencia) in Hin- und Rückspiel gibt es nun vier Teilnehmer, die in einem mehrtägigen Turnier den Sieger der Supercopa ausspielen.

Bei beiden Entscheidungen war der spanische Verband auf großen Widerstand gestoßen. Auch der öffentlich-rechtliche Sender TVE hatte sich angesichts der Menschenrechtssituation in Saudi-Arabien entschieden, die Spiele der Supercopa nicht im spanischen Fernsehen zu zeigen.

Auch bei den Fans hat das reformierte Format keinen Anklang gefunden: Wie El Mundo berichtete, konnten die Vereine bis Montag weniger als neun Prozent der möglichen Tickets verkaufen. Insbesondere die lange Anreise aus Madrid sowie Kosten in Höhe von 1.000 Euro werden wohl viele Fans davon abgehalten haben.

Zeigt / überträgt DAZN Real Madrid gegen Atletico im LIVE-STREAM?

Die Antwortet lautet: Nein! Auch der Streamingdienst DAZN, der die spanische Supercopa in den letzten Jahren gezeigt hatte, verzichtete auf die Rechte an der Übertragung. Somit wird auch das Finale zwischen Real Madrid und Atletico am Sonntag nicht live auf der Plattform zu sehen sein.

Zwar ist DAZN die erste Anlaufstelle für spanischen Live-Fußball - neben allen Spielen in wird hier auch die übertragen -, in diesem Jahr gehört die Supercopa allerdings nicht zum Angebot des Streamingdienstes. Hier gibt es daher einen Überblick über das komplette LIVE-STREAM-Programm von DAZN.

So liefen die beiden Halbfinals in der spanischen Supercopa

Mit einem 3:1 gegen den FC Valencia löste Real Madrid bereits am Mittwoch das Ticket für das Supercopa-Finale. Mit einem direkt verwandelten Eckball traf Toni Kroos vor 40.877 Zuschauern im King Abdullah Sports City Stadium in Dschidda zur Führung (16.), Isco (39.) und Luka Modric (65.) erzielten die weiteren Tore für die Königlichen. Daniel Parejo (90.+2) sorgte für den Ehrentreffer von Valencia.

Im zweiten Halbfinale war Atletico Madrid am Donnerstag gegen den FC Barcelona gefordert. Nachdem Koke (46.) zunächst zur Führung getroffen hatte, drehten Lionel Messi (51.) und Antoine Griezmann (62.) die Begegnung zugunsten des spanischen Meisters. Der verwandelte Elfmeter von Alvaro Morata (81.) und der Treffer von Angel Correa (86.) brachten Atletico jedoch erneut auf die Siegerstraße.

Die spanische Supercopa wird auch 2021 und 2022 in Saudi-Arabien ausgetragen und bringt dem spanischen Verband insgesamt 120 Millionen Euro (40 Millionen Euro pro Veranstaltung bis 2022). Im Vertrag mit dem Wüstenstaat war festgelegt worden, dass Frauen zu den Spielen kostenlosen Eintritt in die Stadien erhalten.

Spanische Supercopa 2019/2020: Das ist der Turnierbaum

Spanische Supercopa, 1. Halbfinale (Mittwoch, 8. Januar 2020)

FC Valencia - Real Madrid 1:3 (0:2) Tore: 0:1 Toni Kroos (15.), 0:2 Isco (39.), 0:3 Modric (65.), 1:3 Parejo (90.+2, Elfmeter)

Spanische Supercopa, 2. Halbfinale (Donnerstag, 9. Januar 2020)

FC Barcelona - Atletico Madrid 2:3 (0:0) Tore: 0:1 Koke (46.), 1:1 Messi (51.), 2:1 Griezmann (62.), 2:2 Morata (81., Elfmeter), 2:3 Correa (86.)

Spanische Supercopa, Finale (Sonntag, 12. Januar 2020)

Real Madrid - Atletico Madrid Anstoß: 19 Uhr

