Offiziell: Harry Kane beginnt im Supercup für den FC Bayern auf der Bank

Erst heute wurde der Transfer verkündet - und schon könnte Harry Kane für die Bayern entscheidend werden. Zunächst aber sitzt er auf der Bank.

WAS IST PASSIERT? Harry Kane sitzt im Supercup gegen RB Leipzig für den FC Bayern am Tag seiner Verpflichtung sofort auf der Ersatzbank. Der deutsche Rekordmeister veröffentlichte seine Aufstellung rund eine Stunde vor Spielbeginn in der Allianz Arena.

DER TWEET ZUR NEWS:

WAS IST DER HINTERGRUND? Am Samstagvormittag hatte der FCB den Deal mit Tottenham und Kane offiziell verkündet: Für eine fixe Ablösesumme in Höhe von 100 Millionen Euro plus erfolgsabhängiger Boni trägt der Angreifer ab sofort das Trikot der Münchner.