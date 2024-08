Galatasaray trifft am Samstag auf Besiktas. Hier erfahrt Ihr, wo der türkische Supercup live im TV und LIVE STREAM übertragen wird.

Heute geht der türkische Supercup über die Bühne. Dabei bekommt es Galatasaray am Samstag (3. August) mit Besiktas zu tun. Der Anstoß erfolgt um 19.45 Uhr.

Zudem dient das Istanbuler Atatürk-Olympiastadion als Schauplatz des Derbys zwischen den Gelb-Roten und den Schwarzen Adlern. Galatasaray und Besiktas krönten sich in der vergangenen Saison zum Meister bzw. zum Pokalsieger.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Galatasaray vs. Besiktas im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

Galatasaray vs. Besiktas, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel Galatasaray – Besiktas Wettbewerb Türkischer Supercup Datum Samstag, 3. August 2024 Uhrzeit 19.45 Uhr Ort Atatürk-Olympiastadion (Istanbul)

Supercup live: Wer zeigt / überträgt Galatasaray vs. Besiktas heute im LIVE STREAM und live im TV?

Galatasaray vs. Besiktas im TV, LIVE STREAM, TICKER: News und Aufstellungen

Galatasaray-News

Galatasaray hatte sich am 26. Mai durch ein 3:1 bei Konyaspor den 24. Meistertitel gesichert.

Danach hatte die Elf von Okan Buruk die ersten Testspiele bei LASK Linz (2:3) und gegen Fortuna Düsseldorf (2:5) verloren.

Nach einem 4:1 gegen Trencin und einem 2:1 gegen Lecce unterlagen die Gelb-Roten in ihrer Generalprobe Parma vor einer Woche mit 0:2.

Die Aufstellung von Galatasaray:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Getty Images

Besiktas-News

Besiktas hatte am 23. Mai das Pokalfinale gegen Trabzonspor mit 3:2 für sich entschieden.

Rund zwei Wochen danach hatten die Schwarzen Adler Giovanni van Bronckhorst als neuen Trainer präsentiert.

In der Vorbereitung trat der Sechste in der Süper Lig 2023/24 primär gegen Teams der zweithöchsten türkischen Spielklasse an, wobei er zwei Siege und ebenso viele Unentschieden verzeichnete.

Überdies erlebte Besiktas ein 0:1 gegen Schachtjor Donezk und am 20. Juli ein 5:1 gegen den Grazer AK.

Die Aufstellung von Besiktas:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Galatasaray gegen Besiktas live im TV und STREAM sehen: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 280 Siege Galatasaray 106 Siege Besiktas 91 Unentschieden 83 Letztes Duell Besiktas vs. Galatasaray 0:1 (Süper Lig, 3. März 2024)

Galatasaray vs. Besiktas live anschauen: Nützliche Links