Super League ist eine "Schande": Manchester Uniteds Legende Gary Neville übt scharfe Kritik

Mit einer emotionalen Wutrede hat Manchester Uniteds Ex-Spieler Gary Neville die Mitwirkung seines Herzensvereins an der Gründung einer Super League scharf kritisiert. "Das ist kriminell. Das ist ein krimineller Akt gegen die Fans! Das ist eine Schande", sagte Neville während einer dreiminütigen Live-Schalte bei Sky.

"Ich bin Manchester-United-Fan, ich bin das seit 40 Jahren, aber ich bin empört, total empört und angewidert", sagte der 46-Jährige. Neben den Red Devils gehören auch die englischen Top-Klubs Arsenal, Tottenham, Manchester City, der FC Liverpool und der FC Chelsea zu den zwölf Vereinen, die die Gründung einer Super League vorantreiben wollen und in der Folge aus allen UEFA-Gremien ausgetreten sind.

Für jene Premier-League-Klubs forderte Neville nun harte Konsequenzen: "Setzt diese Vereine an das Ende der Tabelle, nehmt ihnen alle Punkte weg und auch das Geld!" Grundsätzlich habe Neville nichts gegen Modernisierungen oder Geld im Fußball, "aber diese Bemühungen mitten in die Corona-Zeit, mitten in diese Wirtschaftskrise, die es für jeden Klub gibt - das ist ein absoluter Skandal".

This lot think they can sweep up £300m more each season than the other teams and then wander back on a Saturday and play with that advantage in the PL . Deduct points , fine heavily and embargo transfers. I hope they haven’t bought some of the other 14 clubs. #stopthesuperleague