FC Bayern München, News und Gerüchte: FCB lehnte Teilnahme an Super League ab, Flick-Ankündigung laut Dieter Hoeneß ein "Fauxpas"

Der FC Bayern hat eine Teilnahme an der Super League wohl abgelehnt. Dieter Hoeneß äußert sich zu den Abschiedsplänen von Hansi Flick. Alle FCB-News.

Der Rekordmeister FC Bayern München am heutigen Montag. Hier gibt es die wichtigsten News, Informationen und Gerüchte zum FCB vom Tage.

FC Bayern, alles Wissenswerte: In separaten Artikeln könnt Ihr Euch über alles informieren, was in den vergangenen Tagen passiert ist.

FC Bayern München lehnte Teilnahme an Super League offenbar ab

Zwölf europäische Top-Klubs haben die Gründung einer neuen Super League beschlossen und damit ein Beben im internationalen Fußball ausgelöst. Unter den Gründungsvereinen befinden sich Klubs aus Spanien, England und Italien. Deutsche oder französische Vereine gehören jedoch (noch) nicht dazu.

Wie The Athletic berichtet, sollen sowohl der FC Bayern München als auch Paris Saint-Germain eine Teilnehme an einer Super League nämlich abgelehnt haben und sich stattdessen mit der UEFA solidarisiert haben.

Demnach sollen diese Klubs die Meinung vertreten, dass der Top-Fußball in den europäischen Wettbewerben nicht nur den reichsten Klubs zugänglich gemacht werden soll. Die Super League hingegen wäre ein elitärer Kreis, große Schwankungen bei den Teilnehmern gäbe es nicht.

Der mögliche neue Wettbewerb würde laut den ursprünglichen Planungen 20 Teams umfassen. Diese Mannschaften würden weiterhin in der heimischen Liga spielen, aber der Champions League für die Superliga den Rücken kehren.

Nach Informationen von RMC Sport gilt für PSG und den FC Bayern, dass sie weiterhin die UEFA und ihre Reformpläne unterstützen. Gerade PSG hat eine gute Verbindung zur UEFA und Präsident Aleksander Ceferin, heißt es. Die UEFA-Reform sieht vor, die Teilnehmerzahl bei der Champions League auf 36 zu erhöhen. Diese Veränderungen würden ab 2024 in Kraft treten.

FC Bayern München: Julian Nagelsmann äußert sich zu Wechselgerüchten

Julian Nagelsmann hat Nachfragen zu einem möglichen Wechsel zum FC Bayern München abgeblockt. "Es gibt keinen neuen Stand", sagte er auf der Pressekonferenz vor dem Dienstagsspiel seiner Leipziger gegen den 1. FC Köln (18.30 Uhr im LIVE-TICKER). "Ich bin Landsberger, kein Münchener. Das vorneweg. Es gibt und gab keine Gespräche, von daher weiß ich nicht, was der Wunsch von Bayern München ist", sagte der Leipziger Erfolgscoach.

Nagelsmann wolle daher "keinen Krieg mit meinen Vertragspartner anzetteln". Bei RB Leipzig steht der 33-Jährige noch bis 2023 unter Vertrag. Durch den Wunsch von Hansi Flick, den FC Bayern am Saisonende zu verlassen, rückte Nagelsmann unmittelbar als möglicher Nachfolgekandidat in den Fokus.

Nagelsmann wolle sich jedoch "nicht wichtiger machen" als er sei. "Ich finde es total falsch, sich hinzusetzen und zu sagen: 'Was wäre wenn'. Ich kann mich jetzt auch nicht hier hinsetzen und sagen: 'Ich mach jetzt morgen mit Lena Gercke Schluss' - weil ich noch nie mit der zusammen war."

Angesprochen auf eine mögliche Ablösesumme für Nagelsmann, sagte Leipzigs Sportdirektor Markus Krösche jüngst: "Er hat einen langfristigen Vertrag, von daher gibt es keine Ablösesumme und keine Preisschilder."

FC Bayern München - Dieter Hoeneß: Flicks Ankündigung ein "Fauxpas"

Auch Dieter Hoeneß hat sich zu Hansi Flicks Abschiedsplänen bei Bayern München geäußert - und schlägt sich klar auf die Seite seines langjährigen Vereins. "Ich bin überzeugt, dass Hansi das nicht gut überlegt hat, vielleicht auch nicht gut beraten war", sagte Hoeneß im Gespräch mit dem SWR.

Flick habe die Bayern mit der Ankündigung am vergangenen Samstag, den Klub im Sommer verlassen zu wollen "auf dem falschen Fuß erwischt. Es gab eine andere Absprache, es ist besprochen worden, dass nach dem übernächsten Spiel eine Erklärung erfolgt. Es war einfach ein Fauxpas. Zu so einem Konflikt gehören zwei."

Hoeneß, Bruder von Bayerns Ehrenpräsidenten Uli Hoeneß und lange Jahre selbst für die Münchner aktiv, äußerte sich auch zu Flicks offenkundigem Konflikt mit Sportdirektor Hasan Salihamidzic. "Es ist ja nicht so, dass Hansi die Titel geholt hat, die hat auch Salihamidzic geholt", sagte der 68-Jährige: "Da wäre es besser wieder mehr im wir zu reden und nicht im ich. Ich glaube, dass man eine diplomatische Situation hätte finden können."

