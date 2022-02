Super Bowl heute im TV und LIVE-STREAM: So wird das NFL-Finale 2022 in Deutschland live übertragen

Für Football-Fans ist es die beste Zeit des Jahres: Der Super Bowl steht an! In Inglewood treffen die Los Angeles Rams und Cincinnati Bengals aufeinander, um 00.30 Uhr deutscher Zeit heute Nacht geht es los!

Heimspiel für die Rams: Das SoFi Stadium ist die Austragungsstätte für das große NFL-Finale - LA kennt sich hier bestens aus: Das Stadion ist auch während der regulären Saison und den PlayOffs die Heimspielstätte der Rams.

Auf der anderen Seite stehen die Cincinnati Bengals, mit denen nicht wirklich gerechnet wurde. Es ist die erste SuperBowl-Teilnahme seit 1988 für die Franchise aus Ohio, mit 27:24 setzte man sich in der Runde zuvor gegen die favorisierten Kansas City Chiefs rund um Patrick Mahomes durch.

Es ist DIE NFL-Partie des Jahres - aber wie wird sie heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen? GOAL beantwortet jetzt alle Fragen und Unklarheiten rund um die Ausstrahlung des Super Bowls in Deutschland.

Super Bowl heute live: Das Finale der NFL-Season zwischen den LA Rams und den Cincinnati Bengals im Überblick

Event 56. Superbowl Austragungsort Inglewood, Kalifornien Matchup Cincinnati Bengals vs. Los Angeles Rams Gewonnene Superbowls Bengals: 0 Rams: 1 (1999-2000) Datum 13./14. Februar 2022 Uhrzeit 0.30 Uhr

Super Bowl heute im TV und LIVE-STREAM: So wird Los Angeles Rams vs. Cincinnati Bengals in Deutschland übertragen!

0.30 Uhr ist eine verhältnismäßig frühe Uhrzeit für einen Super Bowl - trotzdem heißt das für Anhänger:innen in Deutschland, dass man sich am besten den Tag danach frei nehmen sollte, wenn man nicht mit zu wenig Schlaf auf der Arbeit auftauchen will. Aber wie wird das große Finale überhaupt übertragen?

Los Angeles Rams vs. Cincinnati Bengals: Läuft der Super Bowl heute im Free-TV?

Fantastische Nachrichten für alle Fans: Zwei unterschiedliche Anbieter zeigen heute den Super Bowl LIVE im TV und LIVE-STREAM - ihr habt also die Qual der Wahl! Es gibt noch weitere tolle Nachrichten: Einer der Anbieter überträgt den 56. Super Bowl kostenlos!

ProSieben sollte den meisten Leser:innen bekannt sein, gerade die zahlreichen Sitcoms (Big Bang Theory, How I Met Your Mother, Brooklyn 99, Two and a half men...) und die unterhaltsamen Shows mit Joko Winterscheid und / oder Klaas Heufer-Umlauf sind ein Markenzeichen des Produkts. Ein weiterer fixer Programpunkt: Der Sender überträgt jeden Sonntagabend NFL!

Los Angeles Rams vs. Cincinnati Bengals im kostenlosen Fernsehen: So wird der 56. Super Bowl heute live im TV übertragen

Wöchentliche NFL im Free-TV - das bieten nur ProSieben und ProSieben MAXX. Auch das große Finale ist selbstverständlich bei dem werbefinanzierten Privatsender zu sehen. Um 23.05 Uhr beginnt bereits die Vorberichterstattung, es gibt also anderthalb Stunden Vorlauf!

DAZN überträgt heute den Super Bowl LVI! So ist das NFL-Finale zu sehen

Wir haben es bereits erwähnt, es gibt mehr als nur einen Sender, welcher heute den Super Bowl überträgt: Der beliebte Streamingdienst DAZN zeigt in dieser Saison die gesamte NFL! Wochenende für Wochenende überträgt DAZN jedes Spiel, egal ob im Einzelspiel oder in der NFL-Konferenz. Dabei habt ihr die Wahl, ob ihr den Spaß auf Deutsch oder mit Originalkommentar verfolgen wollt.

Ein Fernsehsender ist DAZN zwar nicht - ihr bekommt das Spiel trotzdem irgendwie auf euer TV-Gerät! Bei einem Smart-TV könnt ihr einfach die kostenlose App herunterladen, alternativ verbindet ihr den Laptop per HDMI-Kabel mit dem Flachbildschirm. Auch andere Geräte wie das Handy, Tablet, der PC oder die Spielekonsole bieten sich dafür natürlich an.

NFL-Experte Adrian Franke ist auch mit dabei: So wird der 56. Super Bowl heute live auf DAZN übertragen!

Beginn der Übertragung : 23.30 Uhr

: 23.30 Uhr Beginn des Super Bowls : 0.30 Uhr

: 0.30 Uhr Moderation : Flo Hauser

: Flo Hauser Kommentator : Martin Pfanner

: Martin Pfanner Experte: Adrian Franke

Super Bowl heute LIVE im Internet: So wird Rams vs. Bengals im LIVE-STREAM in Deutschland übertragen

Der Super Bowl ist ein kulturelles Großereignis, nicht nur das Spiel an sich ist spannend. Auch die Halbzeitshow hat Jahr für Jahr einiges zu bieten, in dieser Spielzeit sind Dr. Dre, Eminem, Mary J Blige, Snoop Dogg und Kendrick Lamar mit von der Partie.

Das Line-Up steht also ganz im Zeichen des Hip-Hops, wir freuen uns bereits jetzt darauf! Wir wollen nun einen Blick auf die Übertragung im LIVE-STREAM werfen, schließlich hat nicht jede:r einen Fernseher zu Hause stehen!

Pro7 und ran zeigen den Super Bowl kostenlos im Internet: Rams vs. Bengals heute im LIVE-STREAM sehen - so geht's!

Auch beim LIVE-STREAM fangen wir mit ProSieben an, im Fernsehen ist der Fernsehsender ja kostenlos zu sehen. Nun stellt sich hier eine wichtige Frage: Kann man auch ohne Fernseher, also nur mithilfe des Internets, den SuperBowl Live und legal sehen?

Keine Sorge: Auch im LIEV-STREAM zeigt ProSieben den SuperBowl kostenlos! Ihr müsst euch dafür zwar kostenfrei mit eurer E-Mail-Adresse registrieren, das war es aber auch schon. Die Alternative ist, den Super Bowl über den kostenlosen LIVE-STREAM auf ran.de zu verfolgen. Ran ist die Sportseite im Internet von Pro Sieben!

DAZN überträgt heute Nacht Rams vs. Bengals! So seht Ihr den SuperBowl LVI im LIVE-STREAM und Re-Live

Werfen wir nun noch einen Blick auf DAZN, denn auch der beliebte Streamingdienst aus Ismaning darf hier nicht fehlen. DAZN überträgt ebenfalls den Super Bowl, wie auch schon jedes andere NFL-Spiel in dieser Saison. Allerdings ist DAZN, anders als Pro7, nicht kostenlos. Logisch, DAZN hat ja viel mehr Sport-Übertragungen im Angebot!

Das Programm gleicht einem Fass ohne Boden: Fußball (Champions League, Bundesliga, internationale Top-Ligen, Länderspiele ...), American Football, Motorsport, Kampfsport, Basketball, Darts, E-Sport, Radsport, Tennis, Olympische Spiele, Wintersport... Langeweile gibt es hier einfach nicht! Ein weiterer Vorteil: Ihr könnt euch zahlreiche LIVE-Übertragungen, wie auch den Super Bowl, im Re-LIVE, also auch noch Tage danach, vollständig anschauen!

Super Bowl heute LIVE im Internet: So günstig ist DAZN

Monatsabo: 29,99 Euro pro Monat | monatlich kündbar | monatliche Abbuchung



Jahresabo: 274,99 Euro pro Jahr | jährlich kündbar | jährliche Abbuchung



Jahresabo in Raten: 24,99 Euro pro Monat | jährlich kündbar | monatliche Abbuchung von 24,99 Euro

Cincinnati Bengals vs. Los Angeles Rams: So wird der Super Bowl LVI heute im TV und LIVE-STREAM übertragen