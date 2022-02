Super Bowl 2022, Halbzeitshow: Welche Stars treten dieses Jahr in der Half-Time auf?

Es ist ein Megaevent, verpackt in einem anderen Megaevent: So kryptisch könnte man die Halbzeitshow des Super Bowls beschreiben. Wir werfen einen Blick auf das Programm während des NFL-Finals 2022.

Cincinnati Bengals gegen die Los Angeles Rams - das ist die Begegnung im 56. Super Bowl! Am 13. Februar steigt das große Finale, für die Rams ist es ein Heimspiel. Der Super Bowl findet in Inglewood im Großraum LA statt - sehr zur Freude von Matthew Stafford und Co.

Für viele Fans, gerade für welche, die nicht viel mit American Football am Hut haben, ist aber eine Sache am Super Bowl noch wichtiger als der Sport: Die Halbzeitshow! Jedes Jahr aufs Neue treten hier Weltstars auf, das ist auch in diesem Jahr nicht anders.

Welche Künstler:innen sind dieses Jahr dabei? GOAL beantwortet in diesem Artikel alle Fragen rund um die Halbzeitshow des Super Bowls.

Super Bowl LVI: Das Finale der NFL-Season im Überblick

Event 56. Superbowl Austragunsort Inglewood, Kalifornien Matchup Cincinnati Bengals vs. Los Angeles Rams Gewonnene Superbowls Bengals: 0 Rams: 1 (1999-2000) Datum 13./14. Februar 2022 Uhrzeit 0.30 Uhr

Super Bowl, Halbzeitshow: Die Auftritte der letzten Jahre

Bis auf Preisverleihungen gibt es wohl kaum eine größere Ehre für Musiker:innen als beim Super Bowl auftreten zu dürfen: Jahr für Jahr stehen hier die Größten ihrer Zunft auf der Bühne, das wird auch in diesem Jahr nicht anders sein.

In diesem Jahr werden es gleich fünf Musiker und Musikerinnen sein, welche die Halbzeitshow live performen - dabei treten sie in große Fußstapfen: Lady Gaga, J-Lo, The Weeknd, Bruno Mars, Beyonce... die Liste der Weltstars, die allein in den letzten Jahren aufgetreten ist, ist lang!

Katy Perry, Timberlake, Shakira: Das waren die Main acts der letzten zehn Jahre

2021: The Weeknd

2020: Jennifer Lopez und Shakira

2019: Maroon 5

2018: Justin Timberlake

2017: Lady Gaga

2016: Coldplay

2015: Katy Perry

2014: Bruno Mars

2013: Beyonce

2012: Madonna

Im Zeichen des Hip-Hops: Das sind die Stars bei der Halbzeitshow des Super Bowls!

In der Vergangenheit schwelgen ist zwar schön und macht auch Spaß, Vorfreude ist aber bekanntlich die schönste Freude, weshalb wir uns jetzt mit dem Super Bowl 2022 beschäftigen wollen.

Wir haben es bereits erwähnt: Fünf (!) Stars sind für die Halbzeitshow angekündigt, die Ankündigung erfolgte übrigens durch einen knapp vierminütigen Trailer. Wir gehen die fünf Stars der Reihe nach durch.

Eminem tritt beim Super Bowl in der Halbzeitshow auf: Slim Shady ist mit dabei!

Zuerst im Video zu sehen: Eminem! Der Rapper heißt mit bürgerlichem Namen Marshall Bruce Mathers III und ist der wohl erfolgreichste Musiker dieses Jahrhunderts.

Im Trailer ist Eminem zusammen mit seinem Alter Ego Slim Shady zu sehen, während er den Track Rap God performed. Für Eminem ist es die erste Teilnahme an einer Halbzeitshow - und das trotz seiner mittlerweile 30-jährigen Karriere!

Legende begleitet Super Bowl: Auch Snoop Dogg bei der Halbzeitshow dabei

Weiter im Video - und es wird legendär! Kein anderer als Snoop Dogg ist zu sehen, wie er im Oldtimer durch Kalifornien fährt und seinen und Dr. Dres Hit The next episode pumpt und dabei - wie immer - mit guter Laune am Steuer sitzt.

Ihr merkt: Dieses Jahr geht es um Hip Hop! Dabei ist es auch für Snoop Dogg die erste Teilnahme an einer Halbzeitshow beim Super Bowl - auch für den alten Mann gibt es also noch Neues zu erleben!

Nostalgie pur: R&B-Star Mary J Blidge singt beim Super Bowl 2022 in der Half Time

Akt drei von fünf - jetzt wechseln wir mal das Geschlecht: Mit Mary J Blidge ist die "Queen of Hip Hop Soul" am Start!

Auch wenn nicht jedem auf Anhieb der Name etwas sagt: Ihr kennt ihre Stimme auf jeden Fall! Gerade ihr Nummer-1-Hit Family Affair von 2001 dürfte jeder und jedem bekannt vorkommen.

Super Bowl: Kendrick Lamar ist mit dabei! So läuft die Halbzeitshow 2022 ab

Der nächste Gast ist das Küken in dieser illustren Runde: Mit gerade einmal 34 Jahren ist Kendrick Lamar 15 Jahre jünger als der Zweitjüngste, Eminem.

Dabei hat der Rapper jede Daseinsberechtigung: Schon seit dem Album Good Kid, M.A.A.D City, oder aber spätestens seit dem Album DAMN und der Single Humble sollte Euch der Kalifornier bekannt sein.

Halbzeitshow 2022: Dr. Dre am 13. Februar beim Super Bowl mit dabei

Kommen wir nun zum fünften und letzten Act des Super Bowls - und der hat es ordentlich in sich! Es ist die nächste Hip-Hop-Legende, die auf der Bühne stehen wird: Es ist kein Geringerer als Dr. Dre!

Der Produzent und Rapper ist im Video am Strand zu sehen, während die legendären Klavierakkorde von Still Dr. Dre zu hören sind. Genau wie The next episode auch ist Still Dr. Dre ein Track, der zusammen mit Co-Star Snoop Dogg entstanden ist.

Hip Hop? Ja Bitte! Die Halbzeitshow beim 56. Super Bowl

Zum Ende des Videos laufen dann die fünf Musiker:innen auf das SoFi Stadium zu, während im Hintergrund California Love zu hören ist - klar, mit Dr. Dre in Kalifornien gibt es wohl keinen besser passenden Song.

Fünf Weltstars werden sich also am 13. Februar die Bühne teilen - ganz im Zeichen des Hip-Hops. Für Nostalgiker wird das mit Sicherheit eine grandiose Show, auch wenn manche Künstler mittlerweile ihrem alten Genre nicht mehr ganz so treu sind.

