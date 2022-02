Super Bowl 2022: Wer spielt gegen wen? Alle Infos zu den beiden Teams

Der Super Bowl ist das ultimative Spiel im American Football. Zwei Mannschaften duellieren sich in der NFL um den Titel - und nicht nur ganz Amerika, sondern die ganze Welt schaut gespannt zu. Am 13. Februar ist es wieder so weit: Die Vince Lombardi Trophy wird ausgespielt und nach einem hoffentlich spannenden Showdown beim Super Bowl LVI dem Sieger in die Hände gedrückt.

32 Teams gingen im September an den Start und alle träumten davon, den NFL-Titel zu holen. Doch nur zwei Mannschaften haben tatsächlich noch die Chance, ganz groß abzuräumen.

Welche beiden Teams das sind, verraten wir Euch in diesem Artikel - und stellen sie Euch außerdem noch genauer vor.

Super Bowl 2022: Die Übersicht

Was findet statt? Super Bowl LVI | Endspiel der NFL-Saison Wo findet es statt? SoFi Stadium | Inglewood | Los Angeles County Wann findet es statt? Ortszeit: 13. Februar 2022 | 15.30 Uhr Deutsche Zeit: 14. Februar 2022 | 00.30 Uhr Wer tritt in der Halbzeitshow auf? Dr. Dre, Eminem, Mary J. Blige, Kendrick Lamar und Snoop Dogg

Super Bowl 2022: Die Mannschaften

Die Rahmendaten sind jetzt klar, fehlen nur noch die beiden Hauptdarsteller. Und das sind in diesem Jahr die Cincinnati Bengals und die LA Rams. Es ist ein Duell, auf das fast alle Experten vor der Saison niemals gewettet hätten, denn beide Teams haben durchaus überrascht, aber auch in den Play-offs überzeugt.

Super Bowl 2022: Der Weg ins Finale

Beide Teams waren nicht die Top-Favoriten auf den Titel, doch dass es die Bengals in den Super Bowl schafften, ist eine kleine Sensation. Cincinnati setzte sich in der sehr ausgeglichenen AFC North Division ganz knapp mit 10-7 Siegen durch und wurde Erster. In der Conference wurden die Bengals vor den Play-offs an Position vier geführt, sodass sie schon in der Wildcard-Runde ran mussten.

Gegen die Las Vegas Raiders gab es ein 26:19, sodass es für das Team in die Runde der letzten Acht, die Divisional Round, ging. Dort wartete mit den Tennessee Titans der Top Seed, doch die Bengals gewannen durch ein Field Goal in letzter Minute mit 19:16. Es folgte das nächste schwere Auswärtsspiel, aber auch bei den Kansas City Chiefs triumphierte die Truppe dank eines späten Field Goals in der Overtime mit 27:24. Das Ticket für den Super Bowl war gebucht!

Kurz darauf machten auch die Rams alles klar. Sie dürfen sich sogar über ein Heimspiel freuen, denn der Super Bowl findet in ihrem SoFi Stadium statt. Bis ins Finale war es aber auch für das Team aus Los Angeles ein langer Weg. Genau wie der kommende Gegner gewannen die Rams ihre Division, die NFC West, aber mit 12-5 Siegen. In der Endabrechnung reichte es in der NFC aber trotzdem nur zu Rang vier und damit musste die Mannschaft in die Wildcard-Runde.

Die Arizona Cardinals machten es den Rams dabei nicht besonders schwer, das 34:11 war eine glasklare Angelegenheit. Viel enger ging es dann in den folgenden beiden Duellen zu: Zunächst schalteten die Rams mti den Tampa Bay Buccaneers den Titelverteidiger um Star-Quarterback Tom Brady mit 30:27 aus. Und dann folgte gegen die San Francisco 49ers ein ebenso enger 20:17-Erfolg im eigenen Stadion - und ab geht es in den Super Bowl!

Super Bowl 2022: Die Play-offs der Finalteams

Wild Card Round Divisional Round Conference Championships Cincinnati Bengals 26:19 vs. Los Angeles Raiders 19:16 vs. Tennessee Titans 27:24 OT vs. Kansas City Chiefs Los Angeles Rams 34:11 vs. Arizona Cardinals 30:27 vs. Tampa Bay Buccaneers 20:17 vs. San Francisco 49ers

Super Bowl 2022: Das sind die Cincinnati Bengals

Die Bengals wurden 1967 gegründet und spielen seitdem in der NFL. Das Team aus Cincinnati gehört dabei nicht unbedingt zu den erfolgreichsten, denn es war kein regelmäßiger Play-off-Teilnehmer. In den fünf Spielzeiten vor der aktuellen Saison landete die Mannschaft beispielsweise immer auf dem dritten oder vierten Platz ihrer Division. Vom Superbowl war man meilenweit entfernt, bevor in diesem Jahr die Überraschung folgte.

Das ganz große Finale erreichten die Bengals in ihrer Vereinsgeschichte aber immerhin zwei Mal: 1981 und 1988 stand man im Super Bowl und unterlag jeweils den San Francisco 49ers (21:26, 16:20). Im dritten Anlauf soll es nun mit dem ganz großen Wurf klappen.

Super Bowl 2022: Das sind die Los Angeles Rams

Die Rams sind eines der ältesten Football-Teams in der NFL: Der Verein wurde bereits 1936 gegründet. In Cleveland startete das Team, bevor es 1945 nach Los Angeles ging, dann nach Anaheim und schließlich 1995 nach St. Louis. 2016 kam die Mannschaft dann wieder zurück in ihre alte Heimat Los Angeles.

Die Rams holten sich 1945 und 1951 den Titel, als es noch keinen Super Bowl gab. Im großen Endspiel standen sie auch 1999, als sie sich im Super Bowl XXXIV mit 23:16 gegen die Tennessee Titans durchsetzten. Jetzt könnte der zweite Super-Bowl-Triumph folgen, falls es mit dem Sieg gegen die Bengals klappt.

Super Bowl 2022: Die Stars der Bengals und Rams

Cincinnati Bengals Los Angeles Rams Quarterback Joe Burrow Matthew Stafford Running Back Joe Mixon Cam Akers / Sony Michel Wide Receiver Ja'Marr Chase / Tee Higgins Cooper Kupp / Odell Beckham Jr. Defense Trey Hendrickson / Vonn Bell Aaron Donald / Von Miller

Super Bowl 2022: Die Übertragung im TV und LIVE-STREAM

Der Super Bowl ist inzwischen auch in Deutschland so richtig angekommen - das steht fest! Traditionell versammelt sich hierzulande die NFL-Fangemeinde und verfolgt das große Spiel. Das wird in diesem Jahr auch nicht anders sein.

Das Beste daran ist: Der Super Bowl wird wie immer auch in Deutschland LIVE übertragen - und das von gleich zwei Anbietern. Sowohl im Free-TV als auch im LIVE-STREAM gibt es die Partie aus LA zu sehen! ProSieben ist Eure Wahl für die Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen. Der Sender positioniert sich dabei vor allem auch für die Gelegenheitsseher, die sich im Football noch nicht bestens auskennen.

Eher für die Nerds ist der Streamingdienst DAZN der richtige Übertragungsort. Dort wird detaillierter auf Spielzüge eingegangen, alle Aktionen werden analysiert. Allerdings ist bei DAZN ein Abo vonnöten, wenn Ihr Euch den LIVE-STREAM gönnen wollt. Hier gibt es alle Details zu den Abo-Modellen von DAZN!