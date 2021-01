Super Bowl 2021: Datum, Uhrzeit, Ort, Live-Übertragung und Co. - alle Informationen zum Endspiel in der NFL

Der Super Bowl - das Highlight für alle Football-Fans - steht kurz bevor! Goal präsentiert Euch alle Infos, wo, wann und wie das Finale stattfindet.

Super Bowl LV steht vor der Tür und wird in diesem Jahr unter besonderen Vorkehrungen ausgetragen. Das Stadion wird nicht voll ausgelastet sein, an Spektakel wird es dem 55. Finale der NFL (National Football League) jedoch nicht fehlen.

Ein Jahr nach dem Triumph der Kansas City Chiefs über die San Francisco 49ers (31:20) wird der Nachfolger von Patrick Mahomes und Co. gesucht. Wer schnappt sich in diesem Jahr wohl die begehrte Vince-Lombardi-Trophy?

Dieser Artikel beantwortet Euch alle Fragen rund um den Super Bowl LV. Hier gibt's alle Informationen zu Datum, Uhrzeit, Austragungsort, Halbzeit-Show und Co.

Super Bowl 2021: Datum und Termin des Finals in der NFL

Der Super Bowl ist traditionell eines der absoluten Sport-Highlights zu Beginn des Jahres. Wer noch nicht weiß, wann genau das Endspiel in der NFL stattfindet, muss jetzt aufmerksam sein.

Datum: Wann findet der Super Bowl 2020 statt?

Arbeitnehmer sollten noch rechtzeitig Urlaub einreichen, hierzulande findet der Super Bowl nämlich zu einer unpassenden Uhrzeit statt. Ausschlafen am nächsten Tag könnte jedenfalls schwierig werden.

Erfahrene Football-Fans werden es wissen: Der Super Bowl findet alljährlich am ersten Sonntag im Februar statt. In diesem Jahr ist die 55. Ausgabe des NFL-Finals in der Nacht von Sonntag, dem 7. Februar, zu Montag, dem 8. Februar, zu sehen.

Super Bowl 2021: Die Uhrzeit - wann findet das NFL-Finale statt?

Während die US-Amerikaner den Super Bowl zur besten Sendezeit am frühen Abend sehen können, läuft er hierzulande tief in der Nacht. Am Austragungsort herrscht nämlich eine Zeitverschiebung von minus sechs Stunden im Vergleich zur mitteleuropäischen Uhrzeit.

Der Kickoff ist in um 0.30 Uhr zu sehen. Wer das Endspiel komplett sehen möchte, wird bis in die frühen Morgenstunden wach sein müssen. In den USA geht es hingegen um 18.30 Uhr Ortszeit los.



Bild: Getty Images

Super Bowl 2021: Der Ort - wo findet das NFL-Finale statt?

Wie schon im vergangenen Jahr wird auch diesmal der Super Bowl im Bundesstaat Florida ausgetragen. Während 2020 das Hard Rock Stadium von Miami zum Schauplatz wurde, ist es 2021 das Raymond James Stadium in Tampa.

Das Stadion ist normalerweise die Heimspielstätte der Tampa Bay Buccaneers, die Quarterback Tom Brady in der Regular Season zu einem 11-5-Record führte.

Super Bowl in Tampa: Dürfen Fans ins Stadion?

Die NFL hat derweil noch nicht endgültig entschieden, wie viele Zuschauer aufgrund der Coronapandemie in die Arena gelassen werden. In der Regular Season war in vielen Stadien eine Auslastung von 20 Prozent erlaubt

NFL-Commissioner Roger Goodell kündigte indes an, "so viele Zuschauer wie es die Sicherheit zulässt" vor Ort zu genehmigen. Eine genaue Zahl konnte er bisher jedoch nicht nennen.

Super Bowl 2021: Wer performt in der Halbzeit-Show?

Neben dem sportlichen Aspekt sorgt jedes Jahr auch die Halbzeit-Show für ein Highlight. Im vergangenen Jahr traten dabei die beiden Sängerinnen Shakira und Jennifer Lopez auf.

Beim Super Bowl 2021 tritt HipHop-Künstler The Weeknd auf. Ob er Unterstützung von einem weiteren Performer bekommt, wird noch unter Verschluss gehalten.

Wer singt die National-Hymne beim Super Bowl LV?

Nicht nur die Halbzeit-Show wird von einem Superstar performt, auch die Nationalhymne wird traditionell von einer bekannten Stimme aus der Musikbranche gesungen. Wer in diesem Jahr die Ehre bekommt, ist allerdings noch unbekannt.

Super Bowl 2021: Wer zeigt das Endspiel live im TV und LIVE-STREAM?

Es gibt gute Nachrichten für alle Football-Fans! Der Super Bowl wird hierzulande von gleich zwei Anbietern übertragen. Sowohl im Fernsehen als auch im LIVE-STREAM ist das Endspiel live und in voller Länge zu sehen.

DAZN zeigt den Super Bowl 2021 im LIVE-STREAM

Das Streaming-Portal DAZN konnte sich Übertragungsrechte sichern und sendet den Super Bowl via LIVE-STREAM. Vom Kickoff bis zur Pokalübergabe könnt Ihr auf DAZN live dabei sein.

Der LIVE-STRAM ist dabei für alle Abonnenten zugänglich. Wer noch kein Konto besitzt, kann sich noch rechtzeitig und sogar kostenlos anmelden. Der erste Monat auf DAZN ist nämlich umsonst! Hier gibt's alle Infos zur Anmeldung.

Der Super Bowl 2021 live im Free-TV

Erfahrene Football-Fans kennen die NFL sicherlich aus der TV-Übertragung von ranNFL. Die Sendung wurde auch in dieser Saison wieder auf dem Sender ProSieben Maxx ausgestrahlt.

Der Super Bowl hingegen wandert ins Programm des Hauptsenders ProSieben. Dort könnt Ihr das Finale in der Nacht des 7. auf den 8. Februar im Free-TV verfolgen.

Super Bowl 2021: Die Daten zum NFL-Finale auf einen Blick

Begegnung im Super Bowl 2021 Noch ausstehend Datum des Super Bowl 2021 Nacht von So., 7.2.2021, auf Mo., 8.2.2021 Uhrzeit des Super Bowl 2021 0.30 Uhr Ort des Super Bowl 2021 Raymond James Stadium, Tampa, Florida (USA) | Bis zu 75.000 Plätze Übertragung des Super Bowl 2021 LIVE-STREAM bei DAZN

