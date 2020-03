Süper Lig: Daniel Sturridge nach langer Sperre und Vertragsauflösung bei Trabzonspor "am Boden zerstört"

Für Daniel Sturridge kommt es knüppeldick: Sein Vertrag bei Trabzonspor wurde aufgelöst und seine Strafe von der FA drastischer gestaltet.

Daniel Sturridge ist vom Regelausschuss des englischen Fußball-Verbandes FA wegen Verstoßes gegen die Wettregularien weltweit für vier Monate gesperrt worden. Der ehemalige englische Nationalstürmer reagierte nun in den sozialen Medien auf das Urteil.

OFFICIAL: have released former Liverpool forward Daniel Sturridge 👋 pic.twitter.com/qiBHQXasFa — Goal (@goal) March 2, 2020

Der ehemalige Profi des Champions-League-Siegers war im Juli ursprünglich für sechs Wochen gesperrt worden und mit eine Geldstrafe von umgerechnet 83.500 Euro belegt worden. Die FA hatte das Urteil als zu milde empfunden und daraufhin Einspruch eingelegt. Die Geldstrafe wurde verdoppelt.

Daniel Sturridge nach Sperre "am Boden zerstört"

Seit Montag ist der 30-Jährige zudem vereinslos. Der türkische Erstligist Trabzonspor löste den bis 2021 datierten Vertrag mit dem Stürmer, der im Sommer von Liverpool nach Trabzon gewechselt war, vorzeitig auf.

Sturridge hatte seinem Bruder einer FA-Mitteilung zufolge im Januar 2018 bezüglich seines möglichen Transfers von Liverpool zum FC Sevilla einen Insidertipp gegeben, um Gewinne auf dem Wettmarkt zu erzielen.

Der Ex-Liverpool-Stürmer reagierte auf seinen sozialen Medien auf die Strafe. So sagte er in einem Statement auf seinem YouTube-Kanal, er werde "sich weiterhin dafür einsetzen, dass Fußballprofis frei mit ihrer Familie und engen Freunden sprechen können, ohne das Risiko einzugehen, angeklagt zu werden." Sturridge zeigte sich über das Urteil "am Boden zerstört".