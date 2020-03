Süper Lig: Trabzonspor löst Vertrag mit Daniel Sturridge auf

Offensivspieler Daniel Sturridge und der türkische Erstligist gehen ab sofort getrennte Wege. Am Montag bestätigte der Tabellenführer der in einem offiziellen Statement, dass man den Vertrag mit dem Angreifer aufgelöst hat.

Sturridge, der erst im August 2019 vom ablösefrei in die wechselte und letzte Saison mit den Reds noch die gewonnen hatte, ist nun nicht länger Spieler des Klubs und damit vereinslos. Außer der vielen Verletzungsprobleme gibt es wohl keinen speziellen Grund für die Trennung beider Parteien.

Sein Vertrag datierte ursprünglich noch bis Ende Mai 2021. Sturridge machte insgesamt 16 Pflichtspiele für Trabzon und erzielte darin sieben Treffer und vier Vorlagen.

OFFICIAL: Trabzonspor have released former Liverpool forward Daniel Sturridge 👋 pic.twitter.com/qiBHQXasFa