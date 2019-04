Süper Lig: Alanyaspor-Angreifer Josef Sural kommt bei Verkehrsunfall ums Leben

Bei der Heimreise vom Gastspiel bei Kayerispor kam der Van von mehreren Profis von der Fahrbahn ab. Josef Sural erlag später den Folgen des Unfalls.

Stürmer Josef Sural von Süper-Lig-Klub Alanyaspor ist in der Nacht von Sonntag auf Montag an den Folgen eines Verkehrsunfalls verstorben. Dies bestätigte der Klub am Montagvormittag via Twitter .

Kayseri deplasmanı dönüşü 7 futbolcumuzu taşıyan özel minibüsün yaptığı kazada ağır yaralanan Çek futbolcumuz Josef Sural Alanya Özel Anadolu Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Başımız sağolsun. pic.twitter.com/DpHjP4xhnE — Aytemiz Alanyaspor (@Alanyaspor) April 29, 2019

Der Angreifer des in der Provinz Antalya ansässigen Klubs war nach dem 1:1 bei Kayserispor zusammen mit fünf Mannschaftskameraden in einem privaten Van auf der Heimreise gewesen, als die beiden Fahrer laut Klub-Präsident Hasan Cavusoglu einschliefen und die Kontrolle über das Fahrzeug verloren.

Josef Sural: Not-OP im Krankenhaus kommt zu spät

Sural war nach dem Unfall, der sich rund fünf Kilometer außerhalb Antalyas zutrug, in einem kritischen Zustand und konnte von den Ärzten im nächstgelegenen Krankenhaus trotz einer Not-OP nicht mehr am Leben gehalten werden.

Neben Sural waren auch noch seine Mitspieler Papiss Cisse, Steven Caulker, Djalma Campos, Baiano, Welinton und Isaac Sackey im VIP-Van, den die Spieler selbst organisiert hatten. Sie erlitten wohl alle nur leichtere Verletzungen.