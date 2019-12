Hannover 96 vs. VfB Stuttgart: TV, LIVE-STREAM, Highlights, TICKER, Aufstellung und Co. - hier läuft die 2. Bundesliga heute live

Rückrundenstart in der 2. Bundesliga! Der VfB Stuttgart bekommt es dabei mit Hannover 96 zu tun - Goal erklärt, wo das Spiel live zu sehen ist.

Nach Abschluss der Hinrunde steht an diesem Wochenende bereits der erste Rückrundenspieltag der 2. an. empfängt dabei den . Anstoß in der HDI Arena ist am Samstag um 13 Uhr.

Stuttgart konnte sich nach 17 Spieltagen in der Aufstiegsgruppe der 2. Liga festsetzen. Mit 30 Punkten rangiert der VfB derzeit auf Platz drei, vier Punkte hinter Spitzenreiter Arminia Bielefeld.

In Hannover muss der Blick hingegen eher nach unten gerichtet werden. Mit lediglich vier Zählern Vorsprung auf die Abstiegsplätze steht 96 derzeit auf Rang 15 der Tabelle.

Ihr wollt Hannover gegen Stuttgart live im TV oder LIVE-STREAM verfolgen? Dann bekommt Ihr hier alle Infos dazu! Zudem könnt Ihr in diesem Artikel kurz vor Spielbeginn die Aufstellungen nachlesen.

Hannover 96 vs. VfB Stuttgart heute live: Die Daten zum Spiel der 2. Liga

Duell Hannover 96 vs. VfB Stuttgart Datum Samstag, 21. Dezember 2019 | 13 Uhr Ort HDI Arena, Hannover Zuschauer ‎49.200 Plätze

Hannover 96 vs. VfB Stuttgart: Wo läuft die heute live im TV?

Bei den Übertagungsrechten im deutschen und internationalen Fußball gibt es immer wieder Änderungen. Verständlich also, wenn der eine oder andere Fan den Überblick verloren hat, wo welches Spiel läuft. Wie sieht es also bei Hannover gegen Stuttgart aus?

Die 2. Bundesliga wird in dieser Saison live und exklusiv vom Pay-TV-Sender Sky übertragen, das Free-TV konnte sich hingegen keine Rechte sichern. Auf Sky laufen alle Spiele der 34 Spieltage und somit auch Hannover gegen Stuttgart.

Um 12.30 Uhr beginnt die Einzelübertragung auf Sky Sport Bundesliga 3 und Sky Sport Bundesliga 3 HD mit Kommentator Hansi Küpper. Um die Sky-Sender freizuschalten, wird jedoch ein Abonnement benötigt. Wie Ihr das buchen könnt, lest Ihr auf der offiziellen Sky-Webseite.

Hannover 96 vs. VfB Stuttgart heute im LIVE-STREAM sehen

Nachdem Sky die Übertragungsrechte an der Partie besitzt, darf der Bezahlsender sein Programm nicht nur im Fernsehen, sondern auch im Internet zeigen. Hannover gegen Stuttgart könnt Ihr deshalb auch im LIVE-STREAM bei Sky Go und Sky Ticket verfolgen.

Die beiden hauseigenen Streaming-Portale zeigen dieselbe Übertragung, die auch im Fernsehen läuft. Auch hier könnt Ihr also ab 12.30 Uhr einschalten und den Vorberichten lauschen.

Bei Sky Go können sich alle Sky-Kunden kostenlos einloggen. Die Login-Daten werden bei Vertragsabschluss erteilt. Sky Ticket hingegen steht jedem zur Verfügung, der lediglich die LIVE-STREAMS und nicht das TV-Programm abonnieren will.

Somit könnt Ihr auch spontan vor Anpfiff einen Zugang zu Sky Ticket buchen. Der erste Monat kostet dabei 9,99 Euro, anschließend erhöht sich der Preis auf 29,99 Euro monatlich. Weitere Informationen dazu gibt es unter www.sky.de.

Hannover 96 vs. VfB Stuttgart: Die Highlights auf DAZN

Das Streaming-Portal bietet allen eine Alternative, die die wichtigsten Szenen der Partie sehen wollen, aber kein Sky-Abo besitzen. Auf DAZN laufen nämlich bereits 40 Minuten nach Abpfiff die Highlights zwischen Hannover und Stuttgart.

Gegen 15.30 Uhr könnt Ihr Euch somit auf DAZN einloggen und den Highlight-Clip abrufen. Das Video steht jederzeit auf Abruf zur Verfügung.

Einzige Voraussetzung ist das DAZN-Abo. Das könnt Ihr einen Monat lang kostenlos testen und anschließend entscheiden, ob Ihr es für 11,99 Euro monatlich weiterführen wollt. Falls Ihr Euch direkt für ein Jahr anmeldet, spart Ihr etwas Geld und zahlt insgesamt nur 119,99 Euro für 12 Monate.

Alle Informationen zur Registrierung bei DAZN haben wir Euch in einem Artikel zusammengestellt.

Hannover 96 vs. VfB Stuttgart heute im LIVE-TICKER verfolgen - so geht's!

Auch Goal ist in Hannover vertreten und berichtet via LIVE-TICKER vom Spiel der 2. Bundesliga. Hier werden alle wichtigen Aktionen aus der HDI Arena ausführlich geschildert und mit interessanten Zahlen und Statistiken aufbereitet.

Und das Beste: Der TICKER ist für Euch absolut kostenlos. Klickt Euch über diesen Link direkt dorthin!

Hannover 96 vs. VfB Stuttgart: Die Aufstellungen

Aufstellung Hannover 96:

Zieler - Albornoz, Anton, Elez, Horn - Bakalorz - Stendera, Haraguchi - Maina - Ducksch, Weydant

Aufstellung VfB Stuttgart:

Bredlow - Stenzel, Kempf, Badstuber, Castro - Endo - Klement, Ascacibar - Wamangikuta, Gomez, Didavi

Wer zeigt / überträgt Hannover 96 vs. VfB Stuttgart live im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung im Überblick