Stürmer vom BVB studierte "den jungen Cristiano Ronaldo und Arjen Robben"

Jamie Bynoe-Gittens gehört beim BVB in den letzten Wochen zu den Lichtblicken. Anschauungsunterricht nahm er bei den ganz Großen.

WAS IST PASSIERT? Borussia Dortmunds Offensivspieler Jamie Bynoe-Gittens hat verraten, dass er sich früher unter anderem bei dem jungen Cristiano Ronaldo Dinge für sein Spiel abgeschaut hat.

WAS WURDE GESAGT? "Ich studiere ganz bewusst einzelne Spieler und versuche, von ihren individuellen Bewegungsabläufen zu lernen", erklärte Bynoe-Gittens im Interview mit bvb.de und führte aus: "Zurzeit meist von Kylian Mbappé oder Neymar, früher auch vom jungen Cristiano Ronaldo und noch früher von Arjen Robben. Als ich 14 und in der Jugend von Manchester City war, habe ich ihn oder Riyad Mahrez so ziemlich jeden Tag studiert. Wie er vom Flügel in die Mitte zieht und schießt, das finde ich heute noch großartig."

Wenn man sich verbessern will, müsse man "erkennen, was die anderen besser machen als du. Zum Beispiel Arjen Robben".

WAS IST DER HINTERGRUND? 2020 war Jamie Bynoe-Gittens mit 16 Jahren aus dem Nachwuchs von Manchester City zu Borussia Dortmund gewechselt. Über seine Zeit in der Akademie des Champions-League-Siegers sagte er: "Das war ein sehr großer Schritt für mich und meine Familie. Dreieinhalb Stunden mit dem Zug von Reading, ich habe dort in einer Gastfamilie gewohnt. Nicht so einfach für einen 14-Jährigen. Aber es war eine riesige Chance für mich."

Während seiner Zeit in Citys Nachwuchs kam er unter anderem in Kontakt mit Felix Nmecha, der ebenfalls für die Skyblues spielte und seit vergangenem Sommer in Dortmund unter Vertrag steht. "Felix ist vier Jahre älter, aber wir sind uns auf dem Akademie-Gelände oft genug über den Weg gelaufen", so Bynoe-Gittens.