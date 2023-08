Streit zwischen PSG und Kylian Mbappé: Trainer Luis Enrique hofft auf Einigung

Die Fronten im Streit zwischen PSG und Kylian Mbappé sind verhärtet. Coach Luis Enrique hofft auf eine schnelle Lösung des Problems.

WAS IST PASSIERT? Luis Enrique, neuer Trainer von Paris Saint-Germain, hofft auf ein schnelles Ende des Streits zwischen dem Klub und Star-Stürmer Kylian Mbappé.

WAS IST DER HINTERGRUND? PSG hatte Mbappé nicht mit auf die Testspielreise genommen, sondern den 24-Jährigen in Paris mit einer separaten Trainingsgruppe arbeiten lassen. Die Pariser wollen den Offensivmann gerne in diesem Sommer für viel Geld verkaufen, um zu verhindern, dass Mbappé im kommenden Sommer den Verein ablösefrei verlässt, wenn sein Vertrag ausläuft.

Angeblich hat Mbappé bereits Real Madrid seine Zusage gegeben. Vonseiten des Klubs soll ihm angedroht worden sein, in der am Wochenende beginnenden Saison keine Sekunde zu spielen, sollte er auf einem Verbleib in Paris beharren.

WAS WURDE GESAGT? "Ich hoffe, dass es eine Einigung zwischen dem Verein und Mbappé geben wird", erklärte Luis Enrique auf der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen Lorient. "Aber wie der Präsident schon gesagt hat, steht der Verein über allem", ergänzte er.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: PSG kann eigentlich kaum auf Mbappé verzichten: In der vergangenen Saison erzielte er in 43 Pflichtspielen 41 Tore für die Pariser und bereitete zudem zehn weitere Treffer vor.