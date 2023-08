"Stop Putler": Flitzer unterbricht das WM-Finale der Frauen mit Protest gegen Wladimir Putin

Ein Flitzer hat während des WM-Endspiels in Sydney kurzzeitig für Aufregung gesorgt.

WAS IST PASSIERT? Das Finale der Frauen-Weltmeisterschaft zwischen Spanien und England musste Mitte der ersten Halbzeit wegen eines Flitzers unterbrochen werden. Ein Mann stürmte auf das Spielfeld des Accor Stadiums in Sydney und nutzte die kurzzeitige Aufmerksamkeit, um gegen Russlands Präsident Wladimir Putin zu protestieren.

Der Flitzer überwand beim Stand von 0:0 in der 25. Minute die Sicherheitsbarrieren und rannte auf das Spielfeld. Er trug ein T-Shirt, auf dem neben dem Schriftzug "Stop Putler" eine Fotomontage aus Bildern des russischen Präsidenten und des ehemaligen deutschen Diktators Adolf Hilter zu sehen war. Der Demonstrant verlor kurz nach dem Betreten des Rasens den Halt und fiel hin. Er wurde schließlich von den Ordnern abgeführt.

WAS IST DER HINTERGRUND? Seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine im Februar 2022 wird Putin von der internationalen Gemeinschaft heftig kritisiert. Es gab auch Sanktionen für russische Sportteams. So verbot zum Beispiel die UEFA den Fußballmannschaften des Landes, an ihren Wettbewerben teilzunehmen.

Im WM-Finale der Frauen ging Spanien kurz nach dem Protest durch Olga Carmona in Führung.

