Steigt Schalke 04 auch bei einem Unentschieden sicher aus der Bundesliga ab?

Der FC Schalke 04 fürchtet den erneuten Abstieg aus der Bundesliga. Doch sind die Königsblauen bei einem Unentschieden sicher abgestiegen?

Die Bundesliga ist in allen Tabellenregionen so spannend wie nie. Erst am letzten Spieltag dieser Saison entscheidet sich, wer aus der Bundesliga absteigt, wer sich die Meisterschaft sichert und wer noch ins internationale Geschäft einzieht.

Speziell im Abstiegskampf ist noch komplett offen, wer aus dem Quartett FC Augsburg, VfB Stuttgart, VfL Bochum und FC Schalke 04 absteigt, in die Relegation einzieht oder die Klasse hält.

Am schlechtesten sieht es für die Königsblauen aus, die Schalker gehen auf dem siebzehnten Tabellenplatz in den letzten Spieltag. Doch wäre S04 schon mit einem Unentschieden im Spiel gegen RB Leipzig sicher abgestiegen? GOAL hat die Antworten.

Bundesliga: Die Ausgangslage im Abstiegskampf

Platz Verein Spiele Punkte Tore Differenz 14 Augsburg 33 34 42:61 -19 15 Stuttgart 33 32 44:56 -12 16 Bochum 33 32 37:72 -35 17 Schalke 33 31 33:67 -34

Am besten sieht es im Abstiegskampf für den FC Augsburg aus, die Fuggerstädter müssten haushoch verlieren und Schalke haushoch gewinnen, um noch auf einem direkten Abstiegsplatz zu landen. Stuttgart und Bochum haben einen Zähler Vorsprung auf Schalke, das auf Ausrutscher der Konkurrenz hoffen muss.

Steigt Schalke auch bei einem Unentschieden sicher ab? Die Szenarien

In der eigenen Hand hat der FC Schalke 04 sein Schicksal nicht mehr. Doch es gibt für die Knappen mehrere Szenarien, mit denen Schalke noch zwischen Klassenerhalt, Relegation und direktem Abstieg pendeln könnte.

Was passiert ...?

... wenn Schalke gegen RB Leipzig verliert? Mit einer Niederlage gegen RB Leipzig wäre der FC Schalke 04, unabhängig von den Ergebnissen der Konkurrenz, sicher abgestiegen und würde die Saison auf dem 17. Tabellenplatz beenden.

... wenn Schalke gegen RB Leipzig unentschieden spielt? Bei einem Unentschieden der Schalker in Leipzig könnten die Königsblauen bei einer Niederlage der Bochumer gegen Bayer 04 Leverkusen aufgrund des besseren Torverhältnisses noch auf den Relegationsrang rutschen. Sollte Stuttgart gegen Hoffenheim ebenfalls verlieren, wäre Schalke sogar punktgleich mit dem VfB, doch Stuttgart müsste mit 22 Toren Unterschied verlieren, um in diesem Szenario hinter Schalke zu landen.

Alle Information zur Regelung bei Punktgleichheit haben wir Euch in einem separaten Artikel zusammengefasst.

... wenn der FC Schalke gegen Leipzig gewinnt? Mit einem Sieg in Leipzig könnte Schalke an Bochum und Stuttgart vorbeiziehen, solange beide Vereine nicht gewinnen, und auf den 15. Tabellenplatz rutschen. Gewinnt nur einer der beiden Vereine, landet Schalke auf dem Relegationsrang, gewinnen sowohl Bochum als auch die Stuttgarter, verbleibt S04 auf dem direkten Abstiegsplatz.