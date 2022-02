FC St. Pauli vs. SC Paderborn: TV und LIVE-STREAM – die Übertragung der 2. Bundesliga heute

Am Samstag um 20.30 Uhr findet im Rahmen des 21. Spieltags in der 2. Bundesliga die Partie FC St. Pauli gegen SC Paderborn statt. Der Zweite tritt zuhause gegen den Neunten an, wobei die Kiezkicker und die Schwarz-Blauen 37 und 30 Punkte mitnahmen. Im ersten Saisonduell gelang Paderborn ein Heimsieg.

Die Bundesliga freitags und sonntags live sehen: Jetzt DAZN-Abo sichern!

Der FC St. Pauli wartet seit vier Zweitliga-Auftritten auf einen Sieg. Die von Timo Schultz trainierte Mannschaft erlebte Mitte Dezember auswärts ein Unentschieden gegen Fortuna Düsseldorf und eine Niederlage gegen Holstein Kiel. Danach fuhren die Kiezkicker nach der Winterpause in der Meisterschaft ein Heimremis gegen Aue und eine Niederlage beim Stadtrivalen HSV ein.

Der SC Paderborn verabschiedete sich mit zwei Heimniederlagen gegen Darmstadt und gegen Heidenheim aus dem Vorjahr. Es folgte zunächst ein Auswärtssieg gegen den 1. FC Nürnberg, ehe sich die Schwarz-Blauen zuhause gegen Werder Bremen geschlagen geben mussten.

Heute Abend um 20.30 Uhr kommt es zum Kräftemessen FC St. Pauli vs. SC Paderborn. Bei GOAL erhaltet Ihr alle Infos zur Live-Übertragung im TV sowie im LIVE-STREAM, zu den Aufstellungen und zum LIVE-TICKER.

FC St. Pauli vs. SC Paderborn heute live: Das Spiel der 2. Liga am Samstagabend auf einen Blick

Spiel: FC St. Pauli vs. SC Paderborn (live im STREAM bei Sky Ticket) Datum: Samstag, 5. Februar 2022 Uhrzeit: 20.30 Uhr Stadion: Millerntor-Stadion (Hamburg)

FC St. Pauli gegen SC Paderborn heute live im TV verfolgen: Die Übertragung der 2. Bundesliga

In den letzten Saisons hielt Sky die Exklusivrechte an der 2. Bundesliga. Mit dieser Spielzeit kam allerdings eine neue Regelung in Kraft. Das ist für GOAL Grund genug, um Euch mit allen Infos zur Übertragung des Matches St. Pauli gegen Paderborn zu versorgen.

FC St. Pauli – SC Paderborn heute live auf Sport1 im Free-TV

Die zweithöchste Spielklasse kehrte ins Free-TV zurück. Genauer gesagt zeigt Euch Sport1 alle Samstagspartien um 20.30 Uhr. Und das bedeutet für Euch, dass Ihr Euch das Kräftemessen FC St. Pauli vs. SC Paderborn kostenlos anschauen könnt. Somit benötigt Ihr kein Abo und müsst ausschließlich einen Fernseher zur Hand haben.

Dieser Spieltermin ersetzte jenen am Montagabend. Alle anderen Matches der 2. Bundesliga finden wie gewohnt freitags um 18.30 Uhr und samstags sowie sonntags um 13.30 Uhr statt. Doch notiert Euch jetzt die Eckdaten zur Übertragung der Partie St. Pauli vs. Paderborn bei Sport1.

Sender: Sport1

Sport1 Vorberichte ab: 19.30 Uhr

19.30 Uhr Spielbeginn: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Moderatorin: Ruth Hofmann

Ruth Hofmann Kommentator: Markus Höhner

Live auf Sky: So könnt Ihr FC St. Pauli vs. SC Paderborn im Pay-TV anschauen

Nachdem Sky nach wie vor alle Spiele der 2. Bundesliga ausstrahlt, könnt Ihr jenes zwischen dem FC St. Pauli und dem SC Paderborn ebenso im Pay-TV mitverfolgen. Hierbei könnt Ihr das Spiel am Millerntor auch in HD sowie in UHD genießen. Nachdem keine Parallelspiele über die Bühne gehen, könnt Ihr Euch nicht für eine Konferenz entscheiden. Nachfolgend findet Ihr die Schlüsselinfos zu Übertragung des Kräftemessens St. Pauli gegen Paderborn beim Bezahlsender:

Sender: Sky Sport Bundesliga 2 (HD), Sky Sport Bundesliga UHD

Sky Sport Bundesliga 2 (HD), Sky Sport Bundesliga UHD Vorberichte ab: 20.00 Uhr

20.00 Uhr Spielbeginn: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Kommentator: Stefan Hempel

Jedoch können sich ausschließlich Inhaber des Bundesliga-Pakets die Partie zwischen den Kiezkickern und den Schwarz-Blauen bei Sky ansehen. Hierbei stehen Euch ein Einzelabo für 27 Euro und eine Kombination mit dem Sport-Paket für 32,50 Euro zur Verfügung. Auf der Webseite von Sky steht alles, was Ihr zu den Verträgen wissen müsst.

FC St. Pauli gegen SC Paderborn im LIVE-STREAM mitverfolgen: Die Übertragung der 2. Liga heute live

Ihr habt also zwei Optionen für die TV-Übertragung des Zweitliga-Spiels St. Pauli gegen Paderborn. Außerdem könnt Ihr Euch die Begegnung am Millerntor im LIVE-STREAM anschauen. Diesbezüglich könnt Ihr Euch zwischen drei Alternativen entscheiden.

FC St. Pauli vs. SC Paderborn im LIVE-STREAM über Sky Go

Sky Go stellt die erste davon dar. Ihr könnt mithilfe des hauseigenen Streaming-Portals von Sky etwa alle Partien der 2. Bundesliga und entsprechend auch jene zwischen dem FC St. Pauli und dem SC Paderborn mitverfolgen. Dafür gilt es ausschließlich sich einzuloggen. Und es eignen sich genauso gut Smartphones und Tablets.

Allerdings erfolgt die Aktivierung üblicherweise nicht am Tag des Vertragsabschlusses. Jedoch könnt Ihr Euch in den Folgetagen eine Wiederholung ansehen. Der Pay-TV-Anbieter informiert auf seiner Webseite zu den Sendeterminen.

Mit Sky Ticket die 2. Bundesliga heute im LIVE-STREAM schauen: FC St. Pauli – SC Paderborn

Wenn Ihr Euch die Begegnung St. Pauli gegen Paderborn live anschauen möchtet oder Euch nicht langfristig binden wollt, hilft Euch das Sky Ticket weiter. Damit werdet Ihr sofort freigeschaltet.

Mit dem Paket Supersport Monat für 29,99 Euro könnt Ihr mit zwei Geräten gleichzeitig das gesamte Sportangebot im Live-Stream nutzen. Fußball-Liebhaber können sich zusätzlich zur 2. Bundesliga die Bundesliga, den DFB-Pokal und die englische Premier League ansehen. Überdies erstreckt sich die Palette etwa auf die Formel 1, die NHL, die ATP World Tour sowie die PGA-Tour.

FC St. Pauli gegen SC Paderborn im LIVE-STREAM auf Sport1: So seht Ihr die 2. Liga heute kostenlos

Obendrein stellt Sport1 auf seiner Webseite rund um die Uhr einen Live-Stream bereit. Dort läuft folgerichtig auch die Übertragung des heutigen Abendspiels in der 2. Bundesliga St. Pauli vs. Paderborn. Und hierfür müsst Ihr genauso wie für die Ausstrahlung mittels Fernseher nichts ausgeben.

Zu FC St. Pauli – SC Paderborn heute via LIVE-TICKER auf dem Laufenden bleiben

Außerdem könnt Ihr Euch mithilfe des LIVE-TICKERS von GOAL laufend informieren. Hierbei geben wir zu allen spielentscheidenden Momenten im Kräftemessen FC St. Pauli gegen SC Paderborn Bescheid. Das erfolgt auch mithilfe von Push-Mitteilungen.

FC St. Pauli vs. SC Paderborn im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die 2. Bundesliga heute live übertragen

Live im Free-TV: Sport1 Live im Pay-TV: Sky Sport Bundesliga 2 (HD) Im LIVE-STREAM: Sky Go / Sky Ticket / Sport1 (kostenlos) Im LIVE-Ticker: GOAL

FC St. Pauli – SC Paderborn heute live: Die Aufstellungen zur 2. Liga

Die Aufstellungen werden etwa eine Stunde vor dem Spielbeginn bekanntgegeben.