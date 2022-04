Der Spitzenreiter ist gefragt: Der FC St. Pauli spielt heute bei Hansa Rostock! Los geht es im Rostocker Ostseestadion um 20.30 Uhr.

Siege gegen Heidenheim, Darmstadt und den FC Schalke 04: Der FC Hansa Rostock hat in dieser Saison schon oft gezeigt, dass man auch gegen die ganz Großen der zweiten Liga mithalten kann - allerdings fehlt über die Saison hinweg die Konstanz. So springt aktuell nur der 11. Platz dabei heraus.

Ganz anders der FC St. Pauli: Die Hansestädter spielen famosen Fußball und befinden sich vor dem Spieltag nicht unverdient an der Spitze der Tabelle, punktgleich mit dem SV Werder Bremen. Gibt es in diesem Jahr etwa den dreifachen norddeutschen Aufstieg bestehend aus SVW, St. Pauli und dem HSV (Hamburger SV)? Zumindest die Kiezkicker und die Grün-Weißen befinden sich da auf einem guten Weg.

Eines der zahlreichen Nordduelle in dieser Zweitliga-Saison wartet heute auf uns - wir erwarten dabei etwas mehr Spannung als im Hinspiel: 4:0 schickte St. Pauli damals Hansa nach Hause. GOAL erklärt in diesem Artikel, wie das Samstagabendspiel der 2. Bundesliga LIVE im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

FC St. Pauli bei Hansa Rostock: Die Begegnung der 2. Bundesliga heute im Überblick

Begegnung FC Hansa Rostock vs. FC St. Pauli (im LIVE-STREAM bei Sky Ticket) Wettbewerb 2. Bundesliga | 28. Spieltag Datum Samstag | 2. April 2022 Anpfiff 20.30 Uhr Ort Ostseestadion | Rostock Bilanz (19 Spiele) Zehn Siege Hansa Rostock

Neun Siege FC St. Pauli

Hansa Rostock vs. FC St. Pauli: Die Übertragung der 2. Bundesliga heute live im TV - so geht's!

Platz eins in der Tabelle der 2. Bundesliga: 51 Punkte, Tordifferenz von +16. Platz zwei: 51 Punkte, Tordifferenz von +15. Und das wenige Wochen vor dem Ende der Saison: Die 2. Bundesliga zeigt einmal mehr, dass sie spannungstechnisch viel mehr zu bieten hat als das deutsche Oberhaus!

Dem FC St. Pauli bietet sich heute die große Chance, einen weiteren großen Schritt in Richtung Bundesliga zu machen - es wäre das Comeback nach elf Jahren in der zweiten Liga. Wenig überraschend wollen also viele Fans das Spiel heute Abend sehen - aber wie wird das Duell gegen Hansa Rostock übertragen?

FC Sankt Pauli in Rostock live: Gleich zwei Fernsehsender zeigen heute die 2. Bundesliga!

An dieser Stelle haben wir richtig gute News für alle Fußball-Anhänger:innen, die sich auf LIVE-Fußball am Samstagabend freuen: Das Duell zwischen Hansa Rostock und Tabellenführer FC St. Pauli läuft heute gleich doppelt im Fernsehen! Egal ob Free-TV oder Pay-TV, bei beiden kommen Fans auf ihre Kosten!

Wir schauen uns als erstes natürlich die beliebtere Version an, und zwar die im Free-TV: Der Fernsehsender Sport1 zeigt das Spiel kostenlos! Sport1 kann man ohne besonderes Abonnement oder gebuchtes Paket empfangen, das ist auch heute so. Hilfe, um den Empfang einzurichten, gibt es hier.

Hansa Rostock - FC St. Pauli: So zeigt Sport1 die 2. Bundesliga heute live im Free-TV

Alle Spiele am Samstagabend, für gewöhnlich Topspiele mit besonderer Brisanz, sind in dieser Saison unter anderem bei Sport1 zu sehen - kostenlos im TV! So findet heute die Übertragung im Free-TV statt:

Begegnung : Hansa Rostock vs. FC St. Pauli

: Hansa Rostock vs. FC St. Pauli Beginn der Übertragung : 19.30 Uhr

: 19.30 Uhr Anpfiff : 20.30 Uhr

: 20.30 Uhr Sender : Sport1

: Sport1 Moderation : Ruth Hofmann

: Ruth Hofmann Experte: Felix Kroos

Felix Kroos Kommentatoren:

Oliver Forster



Fabian Greve

Auch Sky überträgt heute: So wird heute Hansa Rostock gegen St. Pauli live im Fernsehen gezeigt

Sport1 überträgt heute zwar die 2. Bundesliga, ist aber nicht der einzige Sender mit Rechten an der Übertragung - Sport1 überträgt also nicht exklusiv: Der zweite Sender ist Sky und ist, anders als Sport1, keineswegs kostenlos zu empfangen.

Um Sky empfangen zu können müsst ihr ein Paket buchen. Für Rostock vs. St. Pauli benötigt ihr das Bundesliga-Paket, vorausgesetzt ihr wollt die Samstagsspiele der Bundesliga und alle Begegnungen der 2. Bundesliga verfolgen. Der große Vorteil an Sky: Wirklich jedes Spiel der 2. Bundesliga ist hier LIVE zu sehen, mit Ausnahme des Samstagabendspiels auch exklusiv!

Hansa Rostock vs. FC St. Pauli: So überträgt Sky heute das Topspiel der 2. Bundesliga

Begegnung : Hansa Rostock vs. FC St. Pauli

: Hansa Rostock vs. FC St. Pauli Beginn der Übertragung : 20.00 Uhr

: 20.00 Uhr Anpfiff : 20.30 Uhr

: 20.30 Uhr Sender : Sky Sport Bundesliga 2 / Sky Sport Bundesliga 2 HD

: Sky Sport Bundesliga 2 / Sky Sport Bundesliga 2 HD Kommentator: Stefan Hempel

Hansa Rostock vs. FC St. Pauli heute im LIVE-STREAM: Die 2. Bundesliga LIVE im Internet

Fußball im Fernsehen ist etwas Tolles - gerade an einem Tag wie heute: Erst die Konferenz der Zweitligapartien, dann die Konferenz der Bundesligapartien, dann die Sportschau mit den Highlights der 3. Liga, dann das Topspiel der Bundesliga zwischen dem BVB (Borussia Dortmund) und RB Leipzig und zum Abschluss das Spiel zwischen Hansa Rostock und dem FC St. Pauli: Theoretisch könnte man heute den ganzen Tag vor der Flimmerkiste sitzen und zuschauen, wie 22 Leistungssportler der Murmel hinterherrennen.

Ob man sich jedes Spiel reinzieht oder am Ende doch nur St. Pauli gegen Hansa Rostock: Für viele Fans ist wichtig zu wissen, ob die Partien auch im LIVE-STREAM übertragen werden. Wieso? Weil immer mehr Menschen kein lineares TV mehr verfolgen, keinen Fernseher haben und daher auch auf einen LIVE-STREAM angewiesen sind.

2. Bundesliga im LIVE-STREAM: Sport1 zeigt heute FC Hansa Rostock gegen St. Pauli kostenlos!

Wir blicken hier wieder erst einmal auf Sport1, auch an dieser Stelle gibt es für alle potenziellen Zuschauer:innen richtig gute News! Das Spiel zwischen Hansa Rostock und dem FC St. Pauli ist nämlich ebenfalls kostenlos zu sehen!

Dabei müsst ihr gar nicht mal so viel tun, um den Stream einzuschalten: Einfach nur auf diesen Link klicken oder alternativ sport1.de aufrufen und auf "Live-TV" gehen. Dann noch kurz die Werbung überstehen und schon geht die Übertragung los! Die Links zu den kostenlosen Apps führen wir in wenigen Abschnitten auf.

Kostenloser LIVE-STREAM? So sehen Sky-Kund:innen heute die 2. Bundesliga live

Auch bei Sky habt ihr die Möglichkeit, das Programm live zu verfolgen, Sky hat nämlich zwei Internetplattformen ins Leben gerufen, mithilfe welcher man unter anderem heute die 2. Bundesliga streamen kann. Die erste Möglichkeit hört auf den Namen Sky Go und ist für alle, die bereits ein Paket gebucht haben. Dessen Inhalte kann man hier dann kostenlos streamen.

Die andere Möglichkeit: Das Sky Ticket. Hiermit wurde ein Angebot für Zuschauer:innen geschaffen, die keine Lust haben auf einen jahrelangen und teuren Vertrag und stattdessen flexibler bleiben wollen. Das Sky Ticket könnt ihr jeden Monat kündigen und euer Programm jeweils auf eure Interessen anpassen. Alle wichtigen Informationen findet ihr hier.

Sky, Sport1, DAZN und die kostenlosen Apps: Das sind die wichtigen Links zur Übertragung der Bundesliga und 2. Bundesliga

FC St. Pauli bei Hansa Rostock heute: LIVE-TICKER und Highlights aus der 2. Bundesliga

Ihr habt aus unterschiedlichen Gründen keine Möglichkeit, das Spiel im kostenlosen LIVE-STREAM oder im TV zu sehen, weil ihr unterwegs seid oder bei Oma gerade Kuchen essen müsst? Keine Sorge, wir wissen, wie ihr auf dem aktuellen Stand bleiben könnt!

Einerseits: Der kostenlose und grandiose GOAL LIVE-TICKER. LIVE, also in Echtzeit, werden hier alle wichtigen Szenen und Ereignisse ausführlich beschrieben, weshalb ihr keine Angst haben müsst, etwas zu verpassen. Hier kommt ihr zum LIVE-TICKER.

Der FC Sankt Pauli spielt bei Hansa Rostock: Die besten Szenen der Begegnung in den Highlights sehen!

Besonders gut funktioniert der LIVE-TICKER mit unserem zweiten Tipp: Den Highlights! Dank des GOAL LIVE-TICKERS wisst ihr schon, wie das Ergebnis und die Torschützen etc. sind, trotzdem wollt ihr natürlich auch die Szenen als Video vor Augen haben!

Wie so oft wird man hier im Internet, genauer gesagt auf YouTube fündig: Die Sportschau (bekannte Sportsendung der ARD) und auch Sport1 laden hier nämlich ausgewählte Highlights der 2. Bundesliga hoch! Teilweise müsst ihr euch da bis zum Montag gedulden, aber das ist kostenlos und immer noch besser als nichts!

Fußball heute LIVE: Das sind die Aufstellungen des FC St. Pauli und von Hansa Rostock

Eine Stunde vor Anpfiff veröffentlichen die Mannschaften die Aufstellungen der beiden Trainer, wir tragen diese daraufhin pflichtbewusst hier ein. Klickt euch also rechtzeitig zurück in diesen Artikel, um perfekt vorbereitet zu sein!

Wer zeigt heute die 2. Bundesliga LIVE? So wird Hansa Rostock gegen FC St. Pauli im TV und LIVE-STREAM übertragen

TV Pay-TV: Sky Sport Bundesliga 2 (HD) Free-TV: Sport1 LIVE-STREAM Sport1.de Sky Go / Sky Ticket LIVE-TICKER GOAL Highlights YouTube (Sport1 / Sportschau)