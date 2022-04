Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. RB Leipzig live? Die Bundesliga im TV und LIVE-STREAM

Es ist das Topspiel des 28. Spieltags: Der BVB (Borussia Dortmund) empfängt am Samstag RB Leipzig! Spielort ist der Signal-Iduna-Park in Dortmund, Anpfiff ist um 18.30 Uhr.

Die Länderspielpause ist vorbei, der Schlussspurt in der Bundesliga steht an: Sieben Spiele muss jede Mannschaft noch absolvieren, an diesem Wochenende findet dementsprechend der 28. Spieltag statt. In weniger als zwei Monaten ist die Saison schon zu Ende - in so einer Phase freut man sich auf ein Topspiel natürlich umso mehr!

Und das kann die Bundesliga an diesem Wochenende liefern: Der BVB als Tabellenzweiter empfängt RB Leipzig, Tabellenvierter mit Ambitionen auf den dritten Platz. Den BVB wird Rasenballsport wohl nicht mehr einholen - zwölf Punkte trennt die beiden Vereine vor dem Spiel.

In der Hinrunde im November gab es ein aus Dortmunder Sicht eine bittere 2:1-Niederlage in Sachsen, so ein Ergebnis soll sich am Freitag nicht wiederholen. GOAL erklärt in diesem Artikel ausführlich, wer das Topspiel der Bundesliga live im TV und LIVE-STREAM überträgt / zeigt.

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. RB Leipzig am Samstag live? Die Begegnung der Bundesliga im Überblick

Begegnung BVB (Borussia Dortmund) vs. RB Leipzig (Live im STREAM bei Sky Ticket) Wettbewerb Bundesliga | 28. Spieltag Datum Samstag | 2. April 2022 Anpfiff 18.30 Uhr Ort Signal-Iduna-Park | Dortmund | Deutschland Bilanz (Elf Spiele in der Bundesliga) Sechs Siege Borussia Dortmund Zwei Unentschieden Drei Siege RB Leipzig

GettyImages

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) gegen RB Leipzig LIVE im TV? Die Bundesliga am Samstag im Fernsehen sehen

Zweiter gegen Vierter in der Bundesliga - das ist ein Duell, welches sich kein überzeugter Fan des Fußballs entgehen lassen sollte. Wenn es dann auch noch so eine emotionale Begegnung ist wie BVB gegen RB, dann gibt es eigentlich keine Ausrede, um das Spiel nicht zu sehen.

Riesiger Traditionsverein gegen umstrittenes Investitionskonzept, hitzige Duelle zwischen Spieler, Vorgeschichten wie geworfene Bullenköpfe und Beleidigungen - und natürlich hochklassige Duelle und sogar ein Pokalfinale: Vor nicht einmal sechs Jahren tragen die Teams erstmals aufeinander, und schon heute lassen sich zahlreiche Geschichten erzählen.

Fußball-Bundesliga am Samstag live im TV sehen? So wird BVB (Borussia Dortmund) gegen RB Leipzig am Samstag gezeigt / übertragen

Am Samstag kommt ein neues Kapitel dazu - kein Wunder, dass viele Fans die Begegnung sehen wollen. Aber wie? Das ist eine Frage, die sich heutzutage oft gestellt wird, viele Anhänger:innen kommen im Karussell der TV-Anbieter und Streamingdienste durcheinander.

Das können wir gut verstehen, daher fassen wir euch das Ganze schnell und einfach zusammen: Das Topspiel zwischen dem BVB und RB Leipzig ist am Samstagabend nicht im Free-TV, also kostenlos, zu sehen! Das Erste (ARD), ZDF, Eurosport, RTL, Sport1, Pro7 - sie alle zeigen zwar von Zeit zu Zeit kostenlosen Fußball im Fernsehen, sie alle haben aber auch in dieser Saison keine Übertragungsrechte für die Bundesliga - daher gehen die Fans hier leer aus!

Der BVB empfängt RB: Darum zeigt Sky das Topspiel zwischen Dortmund und Leipzig

Viele Menschen mögen jetzt schockiert sein - verständlich! Was gibt es Schöneres, als sich ein spannendes Fußballspiel an einem Samstagabend vor dem Fernseher anzuschauen, am besten kostenlos. Immerhin: Es gibt eine Übertragung im Fernsehen: Sky zeigt in dieser Saison nämlich alle Spiele, die samstags stattfinden.

Sky ist für die Samstage in der Bundesliga zuständig, DAZN überträgt dafür die Spiele am Freitag und am Sonntag. Da in der Regel das Samstagsspiel um 18.30 eine besondere Brisanz hat, verkauft Sky dieses als "tipico Topspiel der Woche" - auch an diesem Wochenende. Mit Blick auf die hochklassige Begegnung hat sich das Spiel den Titel verdient, das war in der Vergangenheit schon anders (Beispiel: Borussia Mönchengladbach vs. Hertha BSC am 26. Spieltag vor drei Wochen).

Sky zeigt die Bundesliga am Samstag live: Das müsst ihr tun, um BVB - RB Leipzig zu sehen

Wir wollen uns gleich die Details der Übertragung anschauen, vorher müssen wir aber noch über Sky reden - der Sender ist nämlich nicht kostenlos. Der Sender finanziert sich nicht nur über Werbung - man muss auch generell bezahlen, um das Programm überhaupt empfangen zu können. Der Trick dabei: Man muss ein Paket buchen!

Es gibt dabei ein paar Pakete, die unterschiedliches Programm übertragen. Das Cinema- oder das Entertainment-Paket lohnt sich da natürlich eher weniger, ihr müsst das Bundesliga-Paket buchen, um alle Spiele der 2. Bundesliga und die Samstagsspiele der Bundesliga zu sehen. Die weiteren Informationen zu den unterschiedlichen Paketen und Preisen findet ihr hier.

BVB vs. RBL in Dortmund: Die Übertragung von Sky am Samstag live

Begegnung: BVB (Borussia Dortmund) vs. RB Leipzig

Sender :

: Sky Sport Bundesliga 1



Sky Sport Bundesliga 1 HD



Sky Sport Bundesliga UHD

Beginn der Übertragung : 17.30 Uhr

: 17.30 Uhr Anpfiff : 18.30 Uhr

: 18.30 Uhr Kommentator: Wolff Fuss

GettyImages

BVB (Borussia Dortmund) vs. RB Leipzig im Internet: Wer zeigt / überträgt die Bundesliga am Samstag online im LIVE-STREAM?

Wir haben erklärt, wie die Übertragung im TV am Samstag stattfinden wird - vielen Fans schwebt aber immer noch ein Fragezeichen über den Kopf: Nicht alle Anhänger:innen haben schließlich ein TV-Gerät zu Hause! Sky hat daher zwei unterschiedliche Plattformen ins Leben gerufen: Sky Go und Sky Ticket. Diese beiden zeigen am Samstag BVB vs. RBL live - wir erklären, wie man diese Plattformen einrichtet.

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. RB Leipzig im Internet? Sky Go zeigt die Bundesliga am Wochenende im LIVE-STREAM!

Fangen wir mit Sky Go an! Mit dieser Plattform haben Sky-Kund:innen die Möglichkeit das bereits gebuchte Sky-Paket auch anderswo als auf dem Sky-Receiver und Fernseher zuhause zu sehen - ohne Extrakosten zahlen zu müssen!

Alles, was auch im Fernsehen laufen würde dank des Pakets, welches ihr gebucht habt, könnt ihr nun auch streamen! Ihr seid beispielsweise im Zug mit WLAN oder eine guten Internetflat? Ladet die kostenlose SkyGo-App herunter, meldet euch bei Sky Go an und schon könnt ihr das Topspiel zwischen dem BVB und RB Leipzig live sehen.

RB Leipzig ist zu Gast beim BVB (Borussia Dortmund): Die Bundesliga mit dem Sky Ticket sehen

Kein Paket gebucht? Keine Lust auf ewige Vertragslaufzeiten und horrende Kosten? Dann solltet ihr euch das Sky Ticket genauer anschauen - eine Alternative, mit welcher ihr kein langfristiges Paket buchen müsst

Das wichtigste am Sky Ticket: Ihr seid viel flexibler! Einerseits finanziell, da ihr euch mehr auf eure Interessen (also Sport, Unterhaltung etc.) beschränkt. Andererseits aber auch zeitlich, da ihr das Sky Ticket für flexiblere Zeiträume, beispielsweise monatlich, buchen könnt, und damit keinen jahrelangen Knebelverträgen absitzen müsst. Hier bei Sky Ticket anmelden!!

DAZN, Sky und die kostenlosen Apps, um die Bundesliga zu sehen: So seht ihr die BVB - RBL am Samstag LIVE

Wer überträgt am Samstag die Bundesliga? Das sind die Aufstellungen von RB Leipzig und dem BVB (Borussia Dortmund)

Für gewöhnlich veröffentlichen die beiden Teams etwa eine Stunde vor Anpfiff die offiziellen Aufstellungen, manchmal sogar noch früher. Wir tragen diese daraufhin natürlich hier ein, klickt euch also rechtzeitig wieder in den Artikel!

Wer zeigt / überträgt die Bundesliga LIVE im TV und LIVE-STREAM? So wird BVB (Borussia Dortmund) - RB Leipzig übertragen