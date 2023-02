SSC Neapel: Manchester United will wohl Kim Min-Jae per Ausstiegsklausel holen

Kim Min-Jae gehört zu den Leistungsträgern beim Überraschungsteam aus Neapel. Folgt für den Südkoreaner nun der nächste Schritt ins Old Trafford?

WAS IST PASSIERT? Kim Min-Jae könnte im kommenden Sommer zu Manchester United wechseln. Wie der italienische Corriere dello Sport berichtet, hat der Südkoreaner eine Ausstiegsklausel in Höhe von 47,5 Millionen Euro in seinem Vertrag verankert, die in der Sommer-Transferperiode zwei Wochen lang gilt.

WAS IST DER HINTERGRUND? Napoli möchte seinen erst im Sommer 2022 verpflichteten Innenverteidiger aber offenbar über den 2025 auslaufenden Vertrag hinaus an den Verein binden. Gleichzeitig soll zudem die Ausstiegsklausel auf 65 Millionen Euro erhöht werden.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Der 26-Jährige kam im Sommer 2021 für drei Millionen Euro aus China zu Fenerbahce. Nach einer starken Premierensaison zog es ihn ein Jahr später für 18 Millionen Euro zur SSC Neapel, wo er seitdem den zum FC Chelsea abgewanderten Abwehrchef Kalidou Koulibaly mit Bravour ersetzt.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Der 47-fache südkoreanische Nationalspieler ist unangefochtener Abwehrchef bei den Süditalienern und stand wettbewerbsübergreifend schon in 30 Spielen in dieser Saison auf dem Feld, in denen er zwei Tore und ein Assist beisteuerte.