SSC Neapel: Lorenzo Insigne hofft auf baldige Vertragsverlängerung

Seit Wochen wird Lorenzo Insigne von der SSC Neapel mit einem Vereinswechsel in Verbindung gebracht. Der Angreifer schiebt dem nun einen Riegel vor.

Lorenzo Insigne will seinen Vertrag bei der verlängern. "Wir wollen zusammen vorankommen", sagte der Angreifer gegenüber Sky Sports nach dem Last-Minute-Sieg gegen . Der Flügelspieler wurde seit einiger Zeit mit einem Wechsel in die Premier League in Verbindung gebracht.

"Verlängern? Ich warte auf den Präsidenten", so Insigne über seine aktuelle Vertragssituation. "Von meiner Seite aus herrscht maximale Verfügbarkeit. Ich hoffe, dass ich bald den Vertrag unterschreibe", beteuerte der Italiener. Sein aktueller Vertrag geht zwar noch bis 2022, allerdings scheint das Napoli-Urgestein noch länger beim Verein bleiben zu wollen.

Lorenzo Insigne zu Neapel-Zukunft: "Es gab Missverständnisse"

Bezüglich der Gerüchte, die einen Abschied seiner Person in den Raum stellten, gab Insigne zu: "Es gab Missverständnisse. Aber jetzt ist hier das Verlangen, zusammen weiterzumachen. Es war wichtig, klarzustellen, wie es weitergeht." Anfang April sagte der Flügelspieler noch gegenüber Corriere dello Sport: "Ich bin jetzt 28 Jahre alt, und es kann passieren, dass ich ein Angebot bekomme, welches ich nicht ablehnen kann." Einen solchen Fall schließt der 28-Jährige nun aus.

Sowohl der als auch der FC Chelsea wurden als neuer Verein Insignes gehandelt . Mit der SSC Neapel steht der italienische Nationalspieler aktuell auf dem zweiten Platz der , in der Europa League ist man allerdings schon ausgeschieden. Im Viertelfinal-Rückspiel gegen den wurde Insigne unter Pfiffen ausgewechselt, sein Vater Carmine zog im Anschluss schimpfend über Trainer Carlo Ancelotti her.

Am Sonntagabend hatte Insigne unterstrichen, wie wichtig er für das Team von Ancelotti ist: Gegen Cagliari Calcio schoss er in der achten Minute der Verlängerung den entscheidenden Elfmeter zum 2:1. Wettbewerbsübergreifend kommt der Linksaußen auf 14 Tore in 39 Spielen, Neapel sicherte sich mit dem gestrigen Sieg den zweiten Tabellenplatz und somit erneut die Champions-League-Qualifikation.