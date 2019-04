"Ein Flop": Vater von Napoli-Star Lorenzo Insigne ätzt gegen Trainer Carlo Ancelotti

Lorenzo Insigne wurde gegen Arsenal unter Pfiffen ausgewechselt. Sein Vater war auf der Tribüne offenbar außer sich und tobte wegen Trainer Ancelotti.

Der Vater von Napoli-Star Lorenzo Insigne, Carmine Insigne, soll nach der frühzeitigen Auswechslung seines Sohnes (60.) bei der 0:1-Pleite im Viertelfinale der Europa League aus dem Stadion gestürmt sein und dabei über Neapels Trainer Carlo Ancelotti geflucht haben.

Ancelotti sei "ein Flop", soll Insignes Vater laut Medienberichten von Radio Punto Zero und Tuttomercatoweb dabei gesagt haben.

: Koulibaly nimmt Insigne in Schutz

Insigne wurde in der 60. Minute - begleitet von Pfiffen des Publikums - ausgewechselt, woraufhin er eine Flasche umtrat und den Rest der Begegnung stehend neben der Bank verfolgte.

Teamkollege Kalidou Koulibaly nahm den 27-Jährigen, der in dieser Saison häufig im Mittelpunkt der Kritik steht, in Schutz: "Ich hoffe, die Pfiffe wandeln sich noch in Applaus, denn er ist das Aushängeschild der Mannschaft und es tut mir Leid, dass er so ausgepfiffen wird. Er setzt alles daran, zu gewinnen, aber er kann es auch nicht alleine schaffen."