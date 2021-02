SSC Neapel gegen Juventus Turin heute live: Der 22. Spieltag der Serie A im TV und LIVE-STREAM - mit Aufstellungen, Highlights und Co.

Juventus Turin kämpft in Neapel um die zehnte Meisterschaft. Können sie die Mailänder Klubs abfangen? Die Serie A heute live im TV und LIVE-STREAM.

Zum zehnten Mal in Folge könnte Juventus Turin in dieser Saison Meister werden, wenn sie es schaffen die AC Mailand (1. Platz) und Inter Mailand (2. Platz) noch abzufangen. Beim SSC Neapel müsste die Mannschaft um Cristiano Ronaldo allerdings wichtige Punkte einfahren, um den Anschluss an die Tabellenspitze zu halten.

Beim SSC Neapel zieht Diego Demme die Fäden im Mittelfeld, der bis Januar 2020 bei RB Leipzig spielte. Die Neapolitaner kämpfen um den Einzug ins internationale Geschäft und brauchen ebenfalls dringend Punkte.

Zuletzt mussten sie allerdings zwei Niederlagen in Folge einstecken: In der Liga verlor man beim CFC Genua und gegen Atalanta Bergamo schieden die Süditaliener aus dem Pokal aus. Die Partie findet am Samstag, 13.02.2021 um 18 Uhr im Stadion Diego Armando Maradona statt.

Der SSC Neapel empfängt Juventus Turin heute live: So seht Ihr das Top-Spiel der Serie A im TV und LIVE-STREAM.

SSC Neapel gegen Juventus Turin: Das Top-Spiel der Serie A im Überblick

Wettbewerb Serie A, 22. Spieltag Begegnung SSC Neapel (6. Platz) - Juventus Turin (3. Platz) Ort Stadion Diego Armando Maradona, Neapel Anpfiff Samstag, 13.02.2021, 18 Uhr

SSC Neapel vs. Juventus Turin heute live: Das Top-Spiel der Serie A im LIVE-STREAM und TV

Das Spiel zwischen Neapel und Turin wird nicht live im deutschen Free-TV übertragen. Auch der Bezahlsender Sky hat sich nicht die Rechte am Spiel aus der Serie A sichern können. Wie Ihr das Spiel sehen könnt, erklären wir Euch in diesem Artikel.

Quelle: Getty Images

SSC Neapel gegen Juventus Turin heute live: Das Top-Spiel der Serie A im LIVE-STREAM bei DAZN

Der Streaming-Dienst DAZN bietet seit 2016 hochklassigen Sport in Deutschland auf seiner Plattform an. DAZN bringt nicht nur internationalen Spitzenfußball in Eure Wohnzimmer, sondern auch weitere Live-Sport-Events wie die NBA, die Australian Open oder UFC-Kämpfe. Mit dem Probemonat kann man in den ersten 30 Tagen sogar kostenlos auf das Programm zugreifen. Mehr Informationen dazu hier.

Im Jahresabo kostet DAZN derzeit etwa 10 Euro im Monat (119,99 Euro/Jahr) oder 11,99 Euro im Monatsabo. Um die Plattform nutzen zu können, ist außerdem die Installation der DAZN-App notwendig. Sie läuft auf vielen verschiedenen Endgeräten, wie Tablets und Smartphones und auf vielen Browsern. Den passenden Download für Euer Gerät findet Ihr hinter diesem Link.

SSC Neapel vs. Juventus Turin heute live: Das Top-Spiel der Serie A im TV bei DAZN

Mit Hilfe der App kann man den LIVE-STREAM selbstverständlich auch auf seinem TV sehen. Falls man einen Smart-TV hat, kann man die App, wie oben beschrieben, sehr leicht installieren und sich mit seinen Zugangsdaten einloggen. Auch mittels einer Spielekonsole (z.B.: Playstation 4, XBox One) könnt Ihr DAZN auf Euren TV bringen.

SSC Neapel gegen Juventus Turin: Das Top-Spiel der Serie A bei DAZN im Überblick

Anstoß: 18 Uhr

Kommentator: Mario Rieker

Experte: Christian Bernhard

SSC Neapel vs. Juventus Turin: Die Highlights bei DAZN und das Spiel im Re-Live

Der Streaming-Anbieter DAZN bietet seinen Abonnenten noch zwei weitere Services, die sich lohnen. Denn schon etwa 40 Minuten nach Abpfiff ist eine Zusammenfassung der Highlights auf dem Kanal abrufbar. Und das nicht nur für die gestreamten Spiele, sondern auch für die komplette 1. Bundesliga. Desweiteren kann man mit dem Abo bei DAZN die gezeigten Spiele komplett im Re-Live noch einmal anschauen, wenn man es zum Beispiel nicht rechtzeitig zum Anpfiff geschafft hat.

SSC Neapel gegen Juventus Turin: Der LIVE-TICKER von Goal

Ihr könnt das Spiel nicht live verfolgen, wollt aber trotzdem über alle Ereignisse der Begegnung informiert werden? Wir haben ein interessantes Angebot für Euch! Mit unserem LIVE-TICKER werdet Ihr über alle Tore und spielentscheidenden Szenen informiert. Schaut doch mal rein!

SSC Neapel vs. Juventus Turin: Die Aufstellungen

Aufstellung Napoli: Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui; Bakayoko, Zielinski; Politano, Insigne, Lozano; Osimhen

Aufstellung Juventus: Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; Bernardeschi, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, C. Ronaldo