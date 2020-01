Sporting Lissabon vs. Benfica Lissabon: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, Ticker - alles zur Übertragung der Liga NOS

In Lissabon kommt es zum Derby zwischen Sporting und Benfica. Hier bekommt Ihr, wie Ihr die Liga NOS im LIVE-STREAM und im Ticker verfolgen könnt.

In der portugiesischen Liga NOS empfängt Lissabon am späten Freitagabend den Stadtrivalen . Anstoß ist um 22.15 Uhr im Estadio Jose Alvalade.

Benfica geht als klarer Favorit in das Derby. Der Titelverteidiger führt die Primeira Liga derzeit mit 45 Punkten an und musste in der laufenden Saison erst eine Niederlage einstecken. Einzig der kann mit den Aguias ansatzweise Schritt halten und liegt mit vier Punkten Rückstand auf dem zweiten Rang.

Sporting findet sich derweil auf dem vierten Platz hinter Überraschungsteam Famalicao wieder. Nach nur 16 Spielen trennen die Leoes bereits ebenso viele Punkte von dem rot-weißen Rivalen. Im Derby hofft Sporting vor allem auf Leistungsträger Bruno Fernandes, der im vergangenen November seinen Vertrag in Lissabon bis 2023 verlängerte.

Sporting Lissabon empfängt Benfica: ​In diesem Artikel erfahrt Ihr alles, was Ihr über die Übertragung des Lissabon-Derbys live im TV und im LIVE-STREAM wissen müsst. Zudem erfahrt Ihr hier die Aufstellungen der beiden Teams, sobald diese bekannt sind.

Sporting Lissabon vs. Benfica Lissabon: Das Derby de Lisboa in der Übersicht

Duell Sporting CP - SL Benfica Datum Sonntag, 17. Januar 2020 | 22.15 Uhr Ort Estadio Jose Alvalade, Lissabon Zuschauer 50.095 Plätze

Sporting Lissabon vs. Benfica Lissabon heute live im TV sehen - geht das?

Für TV-Zuschauer gibt es zunächst schlechte Neuigkeiten: Kein TV-Sender hat sich die Übertragungsrechte für das Topspiel der Liga NOS gesichert. Weder im Free- noch im Pay-TV ist das Spiel zu sehen.

Doch deshalb müsst Ihr nicht Euer TV-Programm am Freitag ändern: Der Streamingdienst DAZN führt die Spiele der Liga NOS auch in dieser Saison im Programm und wird daher Sporting vs. Benfica live und in voller Länge übertragen.

Zwar lässt sich der LIVE-STREAM nur online abrufen, dennoch könnt Ihr die Übertragung auch bequem auf Eurem TV-Gerät anschauen. Dafür braucht Ihr lediglich die kostenlose DAZN-App, die für alle gängigen Smart-TV-Geräte verfügbar ist. Sämtliche Funktionen sind dabei identisch mit den Optionen am Desktop-PC.

Aber nicht nur Smart-TV-Besitzer kommen in den Genuss, DAZN auf dem Fernsehgerät zu schauen. Über die Playstation oder den Amazon Fire TV Stick ist es ebenfalls möglich, die Partie auf dem TV-Gerät zu verfolgen. Wie Ihr auf den LIVE-STREAM zugreifen könnt, erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt.

Sporting Lissabon vs. Benfica Lissabon heute im LIVE-STREAM bei DAZN schauen

Wenn Ihr das Derby de Lisboa im LIVE-STREAM verfolgen wollt, ist DAZN Eure einzige Anlaufstelle. Der Streaminganbieter überträgt das Topspiel der Liga NOS live und exklusiv.

Erlebt die Liga NOS live bei DAZN - Hier geht's zu Eurem Gratismonat

Kommentator Uwe Morawe versorgt Euch bereits wenige Minuten vor dem Anstoß mit den wichtigsten Infos und führt Euch anschließend an der Seite von Experte Michi Hofmann durch die Begegnung.

Um allerdings live dabei zu sein, braucht Ihr ein DAZN-Abo, das für Neukunden zunächst einen Monat lang gratis ist und anschließend 11,99 Euro pro Monat kostet. Entscheidet Ihr Euch dagegen für das Jahresabo, zahlt Ihr nur 119,99 Euro per annum und spart somit fast 24 Euro.

DAZN hat nicht nur die portugiesische Liga im Programm. Auch ausgewählte Spieler der , der oder von sind im DAZN-Abo enthalten. Im riesigen Spitzensport-Angebot sind zudem die Playoffs der NFL und die NBA enthalten.

Die Streams von DAZN könnt Ihr am PC über den normalen Browser abspielen. Für Smartphones und Tablets steht im App-Store und Google Play Store zudem ebenfalls die kostenlose DAZN-App zur Verfügung, mit der Ihr auch von unterwegs rund um die Uhr in den Genuss von Live-Sport kommt.

Sporting vs. Benfica: Die Highlights des Lissabon-Derbys bei DAZN schauen

Ihr habt Sporting vs. Benfica verpasst oder möchtet Euch die Begegnung nochmals in Ruhe ansehen? Die Highlights der Partie findet Ihr bereits wenige Minuten nach dem Ende auf der DAZN-Plattform, zudem könnt Ihr Euch die vollen 90 Minuten auch im Re-Live zu Gemüte führen.

Solltet Ihr Fragen zum Streamingdienst haben, findet Ihr unter diesen Links die Antworten:

Sporting Lissabon vs. Benfica Lissabon im LIVE-TICKER von Goal verfolgen

Ihr könnt Sporting vs. Benfica nicht im LIVE-STREAM bei DAZN verfolgen? Dank dem kostenlosen LIVE-TICKER von Goal bleibt Ihr trotzdem immer auf dem Laufenden und verpasst keine wichtige Szene.

Bereits ab 20 Minuten vor Spielbeginn versorgt Euch unser Tickerer mit den wichtigsten Infos und spannendsten Statistiken zum Spiel. Während der Partie erhaltet Ihr detaillierte Beschreibungen zum aktuellen Spielgeschahen, sodass Ihr immer auf Ballhöhe seid.

Der Ticker ist für Euch gratis auf Goal.com aufrufbar. Auch am Smartphone könnte Ihr das Spiel über die Goal-App für iOS und Android kostenfrei verfolgen.

Sporting Lissabon vs. Benfica Lissabon: Die Aufstellungen

Hier findet Ihr zirka eine Stunde vor Anpfiff die Aufstellungen des Lissabon-Derbys.

Sporting Lissabon vs. Benfica Lissabon: Die Bilanz

Sporting Lissabon (insgesamt 44 Duelle) Benifca Lissabon 10 Siege 19 15 Remis 15 19 Niederlagen 10 43 Tore 58

Sporting Lissabon vs. Benfica Lissabon: Die Berichterstattung im Überblick