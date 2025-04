Lionel Messi und Inter Miami treffen heute auf den Toronto FC. Ob Sportdigital oder AppleTV live dabei ist? Das erfahrt Ihr hier.

In der Nacht vom heutigen Sonntag (6. April) auf den morgigen Montag (7. April) empfängt Inter Miami den Toronto FC im Chase Stadium in Fort Lauderdale. Ab 1 Uhr deutscher Zeit werden Lionel Messi und Co. dort gefragt sein.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr zur Übertragung wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Sportdigital oder AppleTV? Wer zeigt / überträgt Lionel Messi mit Inter Miami vs. Toronto heute Nacht im Live Stream und live im TV?

Wenn Ihr Miami vs. Toronto heute live und in Farbe sehen möchtet, habt Ihr zwei Optionen: Apple TV und Sportdigital Fussball.

Artikel wird unten fortgesetzt

Mit Apple TV könnt Ihr Euch einen Season Pass für die MLS sichern und nicht nur diese Begegnung, sondern auch alle weiteren verfolgen. Dafür braucht Ihr ein Abonnement.

Sportdigital hat ausgewählte Partien der nordamerikanischen Profiliga im Programm, darunter auch das in der kommenden Nacht. Pünktlich zum Anpfiff beginnt die Übertragung.

Anstoßzeit Inter Miami CF gegen Toronto FC

USA MLS - Major League Soccer Chase Stadium

Ort und Zeit des Spiels.

Inter Miami CF vs. Toronto FC: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Getty

News über Inter Miami CF

Inter Miami ist gut in die Saison gestartet. Von fünf Begegnungen hat der Klub aus Florida vier gewonnen, dazu gab es ein Remis. Damit führte die Mannschaft von Besitzer David Beckham vor Beginn des Spieltags die Eastern Conference mit einer gespielten Partie weniger an.

Etwas schlechter sieht es im Champions Cup aus. Dort unterlag Miami dem LAFC im Viertelfinal-Hinspiel 0:1 - Messi und Co. brauchen im Rückspiel also einen Sieg.

News über Toronto FC

Für Toronto gestaltet sich die Lage in der Liga gänzlich anders. Mit zwei Zählern hocken die Kanadier auf dem vorletzten Platz der Eastern Conference.

Von den jüngsten zehn Partien gingen wettbewerbsübergreifend sieben verloren, drei endeten Unentschieden. Toronto wartet also weiterhin auf den ersten Sieg der Saison.

Form

Bilanz direkte Duelle

Inter Miami CF vs Toronto FC: Die Tabellen

Nützliche Links