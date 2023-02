PSG: Einsatz von Lionel Messi gegen FC Bayern München nicht gefährdet

Vor dem Champions-League-Kracher zwischen PSG und Bayern drohen gleich mehrere Top-Stars auszufallen. Bei einem gibt es nun gute Nachrichten.

WAS IST PASSIERT? Lionel Messis Einsatz im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinals zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Bayern München (Dienstag, 14. Februar) ist nach Informationen von GOAL und SPOX momentan nicht gefährdet.

WAS IST DER HINTERGRUND? Nach der 1:2-Pokalpleite gegen Olympique Marseille galt Messis Einsatz im Königsklassen-Kracher als fraglich. Der Argentinier hatte sich eine Sehnenverletzung im Knie zugezogen, wie PSG am Freitag bestätigte.

WIE GEHT ES WEITER? Messi wird im Spiel in der Ligue 1 am Samstag gegen die AS Monaco vorsichtshalber nicht auf dem Platz stehen, gegen den deutschen Rekordmeister am Dienstag ist Messi nach aktuellem Stand aber einsatzbereit.

Wie PSG vermeldete, wird Messi am Montag ins Training zurückkehren.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Messi legt auch im hohen Alter von 35 Jahren noch Weltklasse-Zahlen auf: In 25 Pflichtspielen erzielte der Offensiv-Star in dieser Saison bisher 15 Tore und 14 Assists.