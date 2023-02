Paris Saint-Germain: Lionel Messi droht Ausfall gegen Bayern München

Lionel Messi verletzt sich bei der Pokalpleite gegen Marseille. Jetzt droht der PSG-Star das Achtelfinal-Hinspiel gegen den FC Bayern zu verpassen.

WAS IST PASSIERT? Lionel Messi von Paris Saint-Germain droht für das Achtelfinal-Hinspiel der Champions League am kommenden Dienstag gegen den FC Bayern München auszufallen. Das berichtet L'Équipe.

WAS IST DER HINTETRGRUND? Wie die französische Sportzeitung vermeldet, hat sich der argentinische Weltmeister beim Pokalspiel gegen Olympique Marseille (1:2) am Oberschenkel verletzt. Messi konnte das Spiel zwar normal beenden, in Monaco werde er am Wochenende aber ausfallen - und vielleicht auch gegen die Bayern.

Nach Kylian Mbappé wäre Messi der zweite prominente Ausfall bei den Parisern.

WIE GEHT ES WEITER? Für das Rückspiel der beiden Klubs in der Königsklasse in München sollte Messi, genau wie auch Mbappé, wohl wieder fit sein. Dieses findet erst am 8. März statt.