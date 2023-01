Spielt Cristiano Ronaldo heute gegen Lionel Messi? Alle Infos zum Testspiel zwischen PSG und dem All-Star-Team aus Saudi-Arabien

Cristiano Ronaldo wartet noch auf sein Debüt bei Al-Nassr. Sein erstes Spiel könnte er ausgerechnet gegen Lionel Messi und PSG absolvieren.

Cristiano Ronaldo gegen Lionel Messi - dieses Duell gab es jahrelang regelmäßig in LaLiga, als CR7 für Real Madrid und der Argentinier für den FC Barcelona aufliefen. Inzwischen ist Ronaldo zu Al-Nassr nach Saudi-Arabien gewechselt und Messi kickt für Paris Saint-Germain.

Doch ein direktes Duell ist heute möglich, denn in Riad trifft ein saudisches All-Star-Team, bestehend aus Kickern von Al-Nassr und Al-Hilal, in einem Testspiel auf die Franzosen. Die große Frage lautet aber: Spielt Cristiano Ronaldo heute mit - und kommt es damit zum legendären Duell mit Messi?

Wann wechselte Cristiano Ronaldo nach Saudi-Arabien?

Cristiano Ronaldo wurde am 3. Januar bei Al-Nassr vorgestellt. Der Portugiese war seit Ende des vergangenen Jahres vereinslos, nachdem sein Vertrag bei Manchester United aufgelöst worden war. In Saudi-Arabien unterschrieb er einen Zwei-Jahres-Vertrag, der ihm angeblich ein Mega-Gehalt in Höhe von 200 Millionen Euro garantiert.

Getty

Hat Cristiano Ronaldo schon für Al-Nassr gespielt?

Sein Debüt für seinen neuen Klub Al-Nassr feierte Ronaldo jedoch bislang nicht - obwohl er sich fit fühlt. Der Grund ist eine Sperre, die noch aus seiner United-Zeit herrührt. Nach der Niederlage seines Teams aus Manchester hatte CR7 im April einem jungen Fan bei Everton das Smartphone aus der Hand geschlagen und war dafür mit zwei Spielen Sperre belegt worden, die er nun bei Al-Nassr absitzen musste.

Er fehlte deshalb sowohl im Duell mit Al-Ta'ee (6. Januar) als auch im Duell mit Al-Shabab (14. Januar).

PSG vs. Al-Nassr / Al-Hilal - die Daten zum Spiel heute

Duell PSG vs. Al-Nassr / Al-Hilal Datum 19. Januar Uhrzeit 18 Uhr (MEZ) Stadion König-Fahd-Stadion, Riad (Saudi-Arabien)

Spielt Cristiano Ronaldo heute gegen Messi und PSG?

Der Test gegen PSG ist zwar kein Pflichtspiel, aber ein überaus reizvolles Aufeinandertreffen für den Portugiesen. Denn er könnte sich mal wieder mit Lionel Messi messen. Aber darf und will CR7 heute ran?

"Er wird sein Debüt nicht im Trikot von Al-Nassr feiern", sagte sein Klub-Trainer Rudi Garcia - und bestätigte damit: Cristiano Ronaldo wird aller Voraussicht nach heute gegen Paris Saint-Germain auf dem Platz stehen.

Gleichzeitig machte der Coach klar, dass ihm die Partie überhaupt nicht in den Kram passt. "Als Trainer von Al-Nassr bin ich nicht froh über dieses Spiel. Für die Entwicklung, wenn man PSG sieht und die tollen Spieler der Pariser, ist es eine gute Sache. Aber wir haben drei Tage später schon wieder ein Liga-Spiel", gab Garcia zu bedenken.