"Eines der schlechtesten Spiele", "mentale Sache": Barça-Trainer Xavi rechnet mit seinen Spielern nach Niederlage in Champions League ab

Barcelona-Trainer Xavi redet nach der überraschenden CL-Niederlage seines Teams gegen Donezk Klartext.

WAS IST PASSIERT? Trainer Xavi vom FC Barcelona ist nach der 0:1-Niederlage in der Champions League in Hamburg gegen Schachtjor Donezk hart mit seiner Mannschaft ins Gericht gegangen. Durch die Niederlage verspielten die Katalanen die Möglichkeit, schon am vierten Gruppen-Spieltag den Einzug ins Achtelfinale perfekt zu machen.

WAS WURDE GESAGT? "In der Champions League muss man auf Top-Niveau spielen - und das haben wir heute nicht. Wir fahren hier wütend weg", gestand Xavi. "Wir müssen uns davon erholen und uns verbessern. Nichts ist wie geplant verlaufen. Das ist ein deutlicher Schritt zurück. Wir haben eines der schlechtesten Spiele in den letzten zwei Jahren gemacht", ergänzte er.

"Wir befinden uns in einer schlechten Phase. Das ist eine mentale Sache. Wir sind blockiert, machen Sachen verkehrt. Uns gelingt es nicht, Druck zu machen und das wird uns zum Verhängnis. Wir müssen einen Schritt nach vorne machen", sagte Xavi.

WAS IST DER HINTERGRUND? Durch den Sieg ist Donezk wieder im Rennen um das Erreichen des CL-Achtelfinales. Mit sechs Punkten liegen die Ukrainer nur noch drei Zähler hinter dem FC Barcelona, der aufgrund des direkten Vergleichs vor dem punktgleichen FC Porto die Spitzenposition innehat.