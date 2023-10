"Mehr Frustration und Wut, mehr Enttäuschung!" Ilkay Gündogan verärgert über Teamkollegen beim FC Barcelona

Der FC Barcelona verlor gegen Real Madrid im Clásico. Ilkay Gündogan war nach der Partie verärgert über die Reaktion seiner Teamkollegen.

WAS IST PASSIERT? Nationalmannschaftskapitän Ilkay Gündogan hätte sich nach der 1:2-Clasico-Niederlage seines FC Barcelona gegen Fußball-Rekordmeister Real Madrid "mehr Frust und Wut" in der Kabine gewünscht. Er forderte von seinen Mitspielern mehr Emotionen.

WAS WURDE GESAGT? Der 33-Jährige wurde nach dem Spiel gefragt, wie sehr die Pleite gegen die Königlichen weh getan habe. "Ich muss ehrlich sein, nicht so sehr, wie ich es mir wünsche", sagte der Triple-Sieger mit Manchester City in der vergangenen Saison. Gündogan weiter: "Ich war gerade in der Umkleidekabine und natürlich sind die Leute enttäuscht, aber besonders nach der Niederlage in einem so großen Spiel und einem solchen Ergebnis wünschte ich mir, es gäbe mehr Frustration und Wut, mehr Enttäuschung."

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty Images

WAS IST DER HINTERGRUND? Die sei ein Problem, so der Mittelfeldspieler, der Barca in Führung (6.) geschossen hatte. "Es muss mehr Emotionen geben, besonders wenn man verliert. Du weißt, dass du eine bessere Leistung erbringen kannst, dass du in bestimmten Situationen bessere Leistungen erbringen kannst, und dass du einfach nicht reagierst und auf den Platz verlagerst", erläuterte Gündogan seinen Standpunkt.

Er sei nicht nach Barcelona gekommen, "um solche Spiele zu verlieren und zuzulassen, dass der Abstand in der Tabelle wächst. Als erfahrener Spieler trage ich auch die Verantwortung, solche Dinge nicht passieren zu lassen. Wir müssen uns mehr wehren."