"Schon immer das Spiel von ihm beobachtet": Erling Haaland holte sich Inspiration bei Superstar

Erling Haaland von Manchester City hat sich in der Vergangenheit viel von Cristiano Ronaldo abgeschaut.

WAS IST PASSIERT? Erling Haaland von Manchester City hat verraten, dass er Cristiano Ronaldo wegen seiner Kopfballkünste schon immer als sein Vorbild gesehen hat.

WAS WURDE GESAGT? "Ich erinnere mich, dass ich immer das Spiel von Cristiano Ronaldo beobachtet habe, seine Bewegungen im Strafraum: Er macht zwei oder drei Bewegungen, bevor er die gewünschte Position einnimmt. Er lässt sich auf einen Zweikampf mit den Innenverteidigern ein. Es ist wichtig, das richtige Timing zu finden", erklärte der norwegische Stürmer im Gespräch mit den Experten von TV2.

Haaland ist beeindruckt davon, wie Ronaldo sein "Spiel deutlich entwickelt" hat. "Erinnert euch mal daran, wie er bei Manchester United und in den ersten Jahren in Madrid war, wie er sich verändert hat, bis er ein Mittelstürmer wurde. Und was für Tore er geschossen hat", ergänzte er.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty/GOAL

Getty Images

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Haaland erzielte in der laufenden Saison 19 Tore in 21 Spielen für die Skyblues. Fünf weitere Treffer bereitete der 23-Jährige vor.

Ronaldo geht inzwischen für Al-Nassr in Saudi-Arabien auf Torejagd. Der 38-Jährige steht in dieser Spielzeit bei 18 Treffern und neun Assists in 20 Partien.