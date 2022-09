Spanien vs. Schweiz heute live: Gibt es eine Übertragung im LIVE-STREAM oder TV?

In der Nations League empfängt Spanien die Schweiz. Alle Infos zur Übertragung der Partie im TV und LIVE-STREAM.

Am heutigen Samstagabend (24. September 2022) ist die Schweiz zu Gast in Spanien. Die Nations-League-Partie wird um 20.45 Uhr im Estadio La Romareda in Saragossa angepfiffen.

Dreimal trafen die beiden Teams in der Nations League bereits aufeinander, zweimal ging Spanien als Sieger vom Platz, einmal kam es zum Unentschieden. Die Schweiz will heute natürlich an dieser Statistik arbeiten. Aktuell steht allerdings die spanische Nationalmannschaft auf Platz eins der Tabelle, die Schweiz findet sich mit nur drei Punkten auf dem letzten Tabellenplatz wieder. Ob sich der Favorit heute durchsetzen kann oder ob der Schweiz die Überraschung gelingt, erfahren wir dann ab 20.45 Uhr.

GOAL liefert Euch die wichtigsten Infos zur Übertragung der Partie im TV und LIVE-STREAM.

Spanien vs. Schweiz heute live: Das Spiel im Überblick

Begegnung Spanien vs. Schweiz Wettbewerb Nations League Anpfiff 24. September - 20.45 Uhr Spielort Estadio La Romareda (Saragossa)

Spanien vs. Schweiz heute live: Wo läuft das Spiel im TV?

Für alle, die das Spiel gerne im TV verfolgen möchten, haben wir leider schlechte Nachrichten. Im deutschen Free-TV werden nur die Nations-League-Spiele mit deutscher Beteiligung gezeigt. Alle anderen Partien sind dort leider nicht zu sehen.

Trotzdem müsst Ihr nicht ganz auf eine Übertragung verzichten. Wie Ihr trotzdem das Spiel zwischen Spanien und der Schweiz sehen könnt, erklären wir Euch im nächsten Abschnitt.

Spanien vs. Schweiz heute live: Die Begegnung im LIVE-STREAM sehen

Wie gerade erwähnt, gibt es leider keine TV-Übertragung der Partie. Allerdings zeigt der Streamingdienst DAZN alle Spiele der Nations League ohne deutsche Beteiligung im LIVE-STREAM. Was genau ist aber eigentlich DAZN und wie könnt Ihr dort zusehen? Wir klären Euch auf.

Bei DAZN handelt es sich um den größten Sport-Streamingdienst der Welt. Dort könnt Ihr neben der Nations League auch alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga sehen, genauso wie den Großteil aller Champions-League-Partien. Dazu kommen dann noch die Übertragungen aus LaLiga, Serie A und Ligue 1.

Neben Fußball zeigt DAZN auch Tennis, Darts, Boxen, Golf und Motorsport. Ebenso wird die NFL und NBA übertragen. Beim Streamingdienst aus Ismaning wird also sicherlich jeder Sportfan fündig.

Allerdings ist das Verfolgen der LIVE-STREAMS bei DAZN nicht umsonst möglich. Um Zugriff auf das gesamte Programm zu erhalten, müsst Ihr ein kostenpflichtiges Abo abschließen. Dabei werden im Monatsabo 29,99 Euro pro Monat fällig, im Jahresabo sind es 24,99 Euro monatlich.

Jetzt aber zurück zum Spiel. Wenn Ihr ein gültiges Abo abgeschlossen habt, könnt Ihr ab 20.45 Uhr die kompletten 90 Minuten live bei DAZN mit Kommentator Jan Platte sehen.

Spanien vs. Schweiz heute live: Der LIVE-TICKER von GOAL

GOAL bietet Euch einen LIVE-TICKER an, mit dem Ihr immer up-to-date bleibt, auch wenn Ihr das Spiel nicht direkt live vor dem Bildschirm verfolgen könnt. Egal ob Tor oder Auswechslung, mit dem LIVE-TICKER werdet Ihr nahezu in Echtzeit informiert, wenn auf dem Rasen etwas passiert.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

Spanien vs. Schweiz heute live: Die Aufstellungen der Teams

Sobald die Mannschaften ihre Aufstellungen bekanntgegeben haben, könnt Ihr sie hier nachlesen.