Spanien vs. Kroatien: Die U21-EM heute im TV und LIVE-STREAM

Die U21-Europameisterschaft in Georgien und Rumänien hat an Fahrt aufgenommen, der zweite Spieltag in der Gruppenphase läuft. In Staffel B kommt es zum Duell von Mitfavorit Spanien mit der kroatischen Auswahl.

Ausgetragen wird die Partie am heutigen Samstag, 24. Juni 2023, in der Superbet Arena in Bukarest. Anpfiff der Begegnung, die sowohl im Free-TV als auch im LIVE-STREAM zu sehen ist, ist um 20.45 Uhr.

Spanien und Kroatien spielen heute bei der U21-EM gegeneinander. So seht Ihr das Spiel live in TV und STREAM.

Spanien vs. Kroatien heute live, Uhrzeit: Wann ist Anstoß?

Spiel Spanien - Kroatien Wettbewerb U21-EM, Gruppenphase Datum Samstag, 24. Juni 2023 Uhrzeit 20.45 Uhr Ort Superbet Arena (Bukarest)

Spanien vs. Kroatien im TV und LIVE-STREAM schauen: Die Sender

Spanien vs. Kroatien im TV und LIVE-STREAM: News und Aufstellungen

Spanien-News

Am ersten Spieltag der Gruppenphase setzte sich die spanische Mannschaft souverän gegen Gastgeber Rumänien durch und untermauerte die eigenen Ansprüche. 24:7 Schüsse zählten die Statistiker am Ende, auch 79 Prozent Ballbesitz sprechen eine mehr als deutliche Sprache.

(c)refes.es

Trotzdem dauerte es bis zur 55. Minute, ehe Álex Baena (FC Villarreal) zur Führung traf. Kurze Zeit später erhöhte Juan Miranda (62.), Mittelfeldspieler Sergio Gómez setzte in der Nachspielzeit den Schlusspunkt (90.+3) und sorgte dafür, dass Spanien nach den ersten Partien die Gruppe B anführt.

Kroatien-News

Ganz anders lief der erste Spieltag für die Auswahl Kroatiens. Gegen die Ukraine, der man spielerisch überlegen war, konnte sich die Mannschaft von Trainer Dragan Skočić nicht belohnen und steht nun mit dem Rücken zur Wand. Bereits in der 19. Minute ging die Ukraine durch Oleksiy Kashchuk in Führung, kurz nach dem Seitenwechsel traf Danylo Sikan zum 2:0.

"Wir hatten Probleme in der Defensive", wurde Skočić im Anschluss von kroatischen Medien zitiert. Sollten sich diese auch noch in der heutigen Partie zeigen, dürfte Kroatien mit dem Erreichen der K.o.-Phase nichts am Hut haben - zu stark ist die spanische Mannschaft um Kapitän und Mittelstürmer Abel Ruiz.

Spanien vs. Kroatien heute im TV und LIVE-STREAM: Die direkten Duelle

Spiele 8 Siege Spanien 6 Unentschieden 1 Siege Kroatien 1 Letztes Duell Spanien - Kroatien 2:1 n.V. (U21-EM, Viertelfinale, 31. Mai 2021)

