Spanien vs. Frankreich heute live: Das Finale der UEFA Nations League im LIVE-TICKER - 0:0

Im Finale der Nations League treffen heute Spanien und Weltmeister Frankreich aufeinander. Hier könnt ihr das Spiel im LIVE-TICKER verfolgen!

Giganten-Treffen im Giuseppe-Meazza-Stadion in Mailand : Im Finale der Nations League trifft am heutigen Abend die spanische Nationalmannschaft auf Weltmeister Frankreich . Es ist das Duell zwischen der Mannschaft, die den Weltfußball von 2008 bis 2014 dominierte - und der, der dies trotz verkorkster EM 2021 für die nächsten Jahre zugetraut wird. Anpfiff ist um 20.45 Uhr .

Spanien kann mit breiter Brust ins Endspiel gehen. Im Halbfinale bezwang man nicht nur den amtierenden Europameister Italien mit 2:1, sondern beendete auch dessen Weltrekord-Serie von 37 ungeschlagenen Spielen in Folge. Mittelfeldspieler Koke sprach nach dem Spiel von einer "historischen Nacht", die spanische AS titelte am folgenden Morgen: "Frankreich hat Angst".

Dass dies tatsächlich zutrifft, darf angesichts der immensen individuellen Qualität der Mannschaft von Didier Deschamps bezweifelt werden. Zudem dürfte das Halbfinale auch den Franzosen moralischen Auftrieb gegeben haben. 0:2 lag man zwischenzeitlich gegen Belgien zurück, dennoch stand am Ende ein 3:2-Sieg für die Equipe Tricolore zu Buche. "Fabelhaft", so fasste der Coach das Comeback seines Teams zusammen. Und auch das Finale nehme man ernst, so Deschamps: "Es steht ein Pokal auf dem Spiel. Wir werden alles tun, was wir können, um ihn zu gewinnen."

Spanien vs. Frankreich - Wer holt sich den Titel in der Nations League? Im LIVE-TICKER von Goal verpasst ihr nichts!

Spanien vs. Frankreich heute live: Das Finale der Nations League im LIVE-TICKER

Spanien - Frankreich Spielstand: 0:0 Tore - Aufstellung Spanien Simon - Azpilicueta, Garcia, Laporte, Alonso - Busquets, Gavi, Rodri - Sarabia, Torres, Oyarzabal Aufstellung Frankreich Lloris - Kounde, Varane, Kimpembe - Pavard, Pogba, Tchouameni, T. Hernandez - Griezmann - Mbappe, Benzema Gelbe Karten - Gelb-Rote / Rote Karten -

Spanien vs. Frankreich heute im LIVE-TICKER: Die Aufstellungen

Das ist die Aufstellung von Spanien:

Simon - Azpilicueta, Garcia, Laporte, Alonso - Busquets, Gavi, Rodri - Sarabia, Torres, Oyarzabal

Frankreich setzt auf folgende Aufstellung:

Lloris - Kounde, Varane, Kimpembe - Pavard, Pogba, Tchouameni, T. Hernandez - Griezmann - Mbappe, Benzema

Spanien vs. Frankreich: Das Nations-League-Finale heute im LIVE-TICKER

20. Minute | Die Spanier stören die Franzosen mit Pressing und zwingen sie, lange Bälle zu schlagen. Dann sorgen sie mit ihrer Ballsischerheit dafür, dass die Franzosen dem Ball viel hinterherrennen müssen. Eine Torchance haben sich die Iberer aber noch nicht erspielt.

18. Minute | Gavi kommt mit einer schönen Bewegung am Strafraumeingang an Kimpembe vorbei, könnte dann schießen, entscheidet sich aber für den Pass in Richtung Oyarzabal. Varane geht dazwischen.

15. Minute | In den ersten zehn Minuten hatte Frankreich Vorteile, nun findet Spanien immer besser ins Spiel und hält den Ball mehr und mehr in den eigenen Reihen.

12. Minute | Ferran spielt einen schönen Steilpass in den Lauf von Sarabia, der mit seinem schwächeren Rechten abschließt. Varane verlangsamt den Ball noch mal, dadurch hat Lloris keine Schwierigkeiten mit dem Schuss.

9. Minute | Den Eckstoß von Griezmann köpft Garcia aus der Gefahrenzone.

8. Minute | Schönes Kombinationsspiel der Franzosen, dann legt Griezmann zu Pavard raus, der den Ball in den Fünfer bringt. Laporte klärt vor dem lauernden Mbappe zur Ecke.

6. Minute | Pogba spielt einen tollen Steckpass in den Lauf von Benzema, der Simon umkurvt, aber vom Keeper weit nach außen gezwungen wird. Er passt flach in Richtung Mbappe, stößt aber auf Azpilicueta, der den Ball klärt.

5. Minute | Beide Mannschaften wollen erst mal Sicherheit in ihr Spiel bekommen, der Ball wird fürs Erste von den Strafräumen ferngehalten.

2. Minute | Austragungsort für dieses Finale ist ein halbvolles Giuseppe-Meazza-Stadion.

1. Minute | Und es geht los, das Spiel läuft!

vor Beginn | Das Spiel leiten wird der 42-jährige Engländer Anthony Taylor.

vor Beginn | Die Teams sind auf dem Feld und die Hymnen ertönen.

vor Beginn | Auf der anderen Seite haben die Hernandez-Brüder eine besondere Verbindung zu Spanien, wo sie aufgewachsen sind und das Fußballspielen gelernt haben. Bevor er für Frankreich berufen wurde, hatte Lucas (heute nur auf der Bank) sogar öffentlich verkündet, dass er gerne für Spanien spielen würde, da er besser Spanisch als Französisch spricht.

vor Beginn | Für Aymeric Laporte wird dieses Spiel sicher ein ganz besonderes. Der Innenverteidiger ist gebürtiger Franzose, hat in den Jugendmannschaften nur für Frankreich gespielt und wurde auch schon in die französische Nationalmannschaft berufen. Aufgrund von Verletzungen und der Konkurrenz von Spielern wie Umtiti, Kimpembe und Lenglet lief er aber nie im französischen Dress auf. Seit Mai 2021 ist Laporte spanischer Staatsbürger und machte auch die EM mit La Roja.

vor Beginn | Für die Franzosen ist es dagegen ein kleines Wunder, dass sie im Finale stehen. Im Halbfinale gegen Belgien lagen sie zur Halbzeit verdient 0:2 hinten. Aber Frankreich drehte das Spiel und Theo Hernandez erzielte in der letzten Minute der regulären Spielzeit den Siegtreffer.

vor Beginn | Die Spanier haben sich - abgesehen von einer hektischen Schlussphase - relativ souverän im Halbfinale gegen Italien durchgesetzt. Mit dem 2:1-Sieg haben die Iberer eine Serie von 37 Spielen ohne Niederlage der Italiener beendet.

vor Beginn | Bei einem Turnier aufeinandergetroffen sind diese zwei Kontrahenten zuletzt bei der Europameisterschaft 2012. Im Viertelfinale dieses Wettbewerbs gewann Spanien 2:0. Nur ein Spieler, der damals dabei war, spielt auch heute wieder: Frankreichs Torhüter Hugo Lloris.

vor Beginn | Für Spanien könnte diese Nations League der erste große Titel seit der EM 2012 werden. Frankreich ist amtierender Weltmeister, diesen Pokal holten "Les Bleus" 2018 in Russland.

vor Beginn | Das zweite Finale der Nations League steht an: Die letzte Ausgabe gewann Portugal, es wird also auf jeden Fall einen neuen Sieger geben.

vor Beginn | Wie bei den Spaniern gibt es im Vergleich zum Halbfinale (3:2-Sieg gegen Belgien) zwei Umstellungen: Kimpembe ersetzt den Münchner Lucas Hernandez und Tchouameni rückt für Rabiot, der aufgrund eines positiven Corona-Tests nicht im Kader ist, in die Startelf.

vor Beginn | Didier Deschamps behält die gleiche Formation bei wie im Halbfinale, ein 3-4-1-2: Lloris - Kounde, Varane, Kimpembe - Pavard, Pogba, Tchouameni, Theo Hernandez - Griezmann - Benzema, Mbappe.

vor Beginn | Zwei Wechsel nimmt Luis Enrique nach dem 2:1-Sieg gegen Italien im Halbfinale vor: Garcia und Rodri ersetzen Pau Torres und Koke.

vor Beginn | Werfen wir einen Blick auf die Aufstellungen - Spanien formiert sich im 4-3-3: Simon - Azpilicueta, Eric Garcia, Laporte, Marcos Alonso - Gavi, Busquets, Rodri - Ferran Torres, Sarabia, Oyarzabal.

vor Beginn | Herzlich willkommen zum Finale der UEFA Nations League 2020/21 zwischen Spanien und Frankreich.

Spanien vs. Frankreich heute in TV, LIVE-STREAM oder LIVE-TICKER: Alle Infos zur Übertragung

Egal, wo ihr das Spiel zwischen Spanien und Frankreich verfolgen wollt: In einem separaten Artikel wird euch erklärt, wie und wo das Finale der Nations League übertragen wird!

Spanien vs. Frankreich heute im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Nations League

Als Didier Deschamps zum schnellen TV-Interview gebeten wurde, stand der Trainer des siegreichen Weltmeisters Frankreich immer noch unter Hochspannung. "Niemand hat zur Halbzeit geglaubt, dass es noch möglich ist. Aber wir waren hier, um alles auf dem Platz zu lassen und ins Finale einzuziehen", sagte der aufgedrehte Coach am Ende einer denkwürdigen Partie.

Gegen den kleinen Nachbarn Belgien wandelten "Les Bleus" einen 0:2-Pausenrückstand in der zweiten Halbzeit noch in einen spektakulären 3:2-Sieg um. In der Schlussminute traf Theo Hernandez, Bruder von Bayern-Star Lucas Hernandez, und schoss seine Mannschaft damit ins Endspiel der Nations League am Sonntag (20.45 Uhr/ARD und DAZN) gegen Spanien.

Spielerische Klasse plus stabiles Selbstvertrauen - mit dieser Mischung gegen starke Belgier ließ Frankreich das frühe EM-Scheitern im Sommer im Achtelfinale hinter sich und tritt mit breiter Brust in Mailand an. "Es war fabelhaft, was die Mannschaft geschafft hat. Sie hat Qualität und mentale Stärke", lobte ihr Coach.

Viel zu tun mit dem sportlichen Aufschwung des Teams hatte die ganz persönliche Formsteigerung von Kylian Mbappe. Der PSG-Superstar riss die Verantwortung förmlich an sich und verwandelte auch nervenstark in der 69. Minute einen Foulelfmeter zum 2:2-Zwischenstand. Torhüter Hugo Lloris: "Kylian war großartig. Er hat viel Talent, aber dahinter steckt auch eine Siegermentalität."

Die hatte auch Spanien bewiesen und bereits am Mittwoch Europameister Italien nach 37 Spielen wieder eine Niederlage beigebracht. Aber auch weil sich die Gastgeber in Mailand durch eine Gelb-Rote Karte in der 42. Minute selbst geschwächt hatten, wollte Luis Enrique den 2:1-Sieg nicht überbewerten.

"Für uns war das nur ein schöner Erfolg, aber kein Sieg, der eine Generation prägt", formulierte der Coach. Und das, obwohl sich sein Team für die im EM-Halbfinale erlittene Niederlage revanchieren konnte. Anders sah das Spaniens Mittelfeld-Ass Koke, der von einem "unvergesslichen Sieg" und einer "historischen Nacht" sprach.

Und wenn es nach der Madrider Sport-Tageszeitung "AS" geht, wird "La Roja" tatsächlich auch nach dem Finale wieder etwas zu feiern haben. "Frankreich hat Angst", titelte das Blatt am Freitag in Riesenlettern.

Quelle: SID

Spanien vs. Frankreich im LIVE-TICKER: Das Nations-League-Finale heute im Überblick

Partie: Spanien vs. Frankreich

Anpfiff: 10. Oktober, 20.45 Uhr

Ort: Giuseppe-Meazza-Stadion, Mailand (Italien)