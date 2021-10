Wer zeigt / überträgt Spanien vs. Frankreich live? So wird das Finale der Nations League übertragen

Im Finale der Nations League treffen am Sonntag Spanien und Frankreich aufeinander. Goal liefert alle Infos zur Übertragung im TV und im LIVE-STREAM.

Ehe die Finalisten am Sonntag um den Titel in der Nations League spielen, kann eine Sache mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit gesagt werden: Danach wird Portugal entthront sein, denn die Selecao, die sich vor zwei Jahren die Trophäe des UEFA-Wettbewerbs sichern konnte, ist im Finale nicht dabei.

Stattdessen ist Spanien durch einen 2:1-Erfolg gegen Italien, bei dem Ferran Torres beide Tore erzielte, in die letzte Runde des Final-Four-Turniers eingezogen. Frankreich überraschte am Donnerstag beim 3:2 gegen Belgien, nachdem man zur Halbzeit bereits mit 0:2 in Rückstand gelegen hatte.

Für Spanien wäre der Gewinn der Nations League der erste Titel seit 2012, als die Seleccion durch ein 4:0 gegen Italien den EM-Pokal holte. Der WM-Erfolg Frankreichs liegt dagegen erst drei Jahre zurück, nach dem frühen Ausscheiden bei der EM ist die Mannschaft von Trainer Didier Deschamps jedoch umso gieriger.

Im Finale der Nations League kämpfen Spanien und Frankreich am Sonntag um den Titel: Ihr möchtet wissen, wo die Begegnung live im TV und im LIVE-STREAM übertragen wird? Dann seid Ihr hier genau richtig! In diesem Artikel liefert Euch Goal alle Informationen zur Übertragung. Zudem erfahrt Ihr hier auch die Aufstellungen, sobald diese offiziell sind.

Wer zeigt / überträgt Spanien vs. Frankreich live? Das Finale der Nations League in der Übersicht

Begegnung Spanien - Frankreich Datum Sonntag, 10. Oktober 2021 | 20.45 Uhr Stadion Giuseppe-Meazza-Stadion, Mailand

Spanien gegen Frankreich: Wer zeigt / überträgt das Finale der Nations League live im TV?

Die Spiele der Nations League werden seit ihrer Gründung bei DAZN übertragen. Auch in dieser Saison hat sich der Streamingdienst die TV-Rechte an dem internationalen Turnier gesichert und wird das Finale zwischen Spanien und Frankreich in voller Länge im LIVE-STREAM zeigen.

Diesmal beginnt DAZN erst wenige Minuten vor dem Anstoß mit den Vorberichten, ehe Kommentator Jan Platte um 20.45 Uhr am Mikrofon übernimmt. Der renommierte französische Sportjournalist Alexis Menuge wird ihn am Sonntag als Experte unterstützen.

Um das Finale der Nations League auf dem TV-Bildschirm verfolgen zu können, müsst Ihr nur die kostenlose DAZN-Anwendung installieren und Euren Laptop über ein HDMI-Kabel mit dem Fernseher verbinden. Auf vielen Smart-TVs ist DAZN inzwischen ohnehin schon vorhanden.

Die ARD zeigt das Finale der Nations League zusätzlich live im Free-TV

Während das Spiel um Platz 3 ausschließlich beim Streamingdienst DAZN zu sehen ist, wird das Finale der Nations League auch im Free-TV bei Das Erste übertragen. Die Sportschau zeigt das Aufeinandertreffen zwischen Spanien und Frankreich live und in voller Länge.

Ab 20.15 Uhr versorgt Euch Moderatorin Esther Sedlaczek mit alle wichtigen Informationen, dabei bekommt sie Unterstützung von dem ehemaligen Nationalspieler Bastian Schweinsteiger. Als Kommentator wird am Sonntag Gerd Gottlob im Einsatz sein.

Spanien gegen Frankreich: Wer zeigt / überträgt das Finale der Nations League im LIVE-STREAM?

Wie schon in den vorherigen Absätzen erwähnt, besitzt auch der Streamingdienst DAZN die TV-Rechte für die Nations League und zeigt am Sonntag sowohl das Spiel um Platz 3 zwischen Italien und Belgien als auch das Finale zwischen Spanien und Frankreich im LIVE-STREAM.

Um auf die Übertragungen zugreifen zu können, ist jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich: Für 14,99 Euro im Monat zeigt DAZN zusätzlich zu den Spielen der Nations League auch die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga sowie die meisten Spiele der Champions League.

Bei Abschluss eines Jahresabos für einmalig 149,99 Euro kann sogar Geld gespart werden: Dann kostet der Streamingdienst umgerechnet nur knapp 12,50 Euro im Monat. Neben Fußball hat DAZN übrigens auch zahlreiche andere Sportarten wie Basketball, Football und Eishockey im Programm.

Das Finale der Nations League im kostenlosen LIVE-STREAM der ARD sehen

Neben der Übertragung bei DAZN gibt es außerdem die Möglichkeit, sich das Finale der Nations League im kostenlosen LIVE-STREAM von Das Erste anzuschauen. Über die Webseite des öffentlich-rechtlichen TV-Senders könnt Ihr alle Inhalte auch von unterwegs streamen.

Unterbrochen wird die Übertragung im TV und im LIVE-STREAM lediglich um 21.35 Uhr von den Tagesthemen. Gleich im Anschluss schaltet Das Erste jedoch erneut nach Mailand ins San Siro, wo Sedlaczek und Schweinsteiger die erste Halbzeit ausführlich analysieren werden.

