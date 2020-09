Spanien vor dem Spiel gegen Deutschland: Fünf "Players to watch" in der Nations League

Luis Enrique unterzieht die Furia Roja einer Frischzellenkur. Mit dabei sein einige spannende Talente, denen die Zukuft gehören dürfte.

Ähnlich wie das DFB-Team befindet sich auch die spanische Nationalmannschaft in einem Umbruch. Im Nations-League-Kader des experimentierfreudigen Trainers Luis Enrique stehen einige junge und vergleichsweise weniger bekannte Spieler, die am Donnerstag in Stuttgart (ab 20.45 Uhr im LIVE-TICKER) ihr A-Länderspiel-Debüt feiern könnten.

Goal und SPOX stellen fünf Talente der Spanier vor, auf die es unabhängig von dem Duell mit zu achten gilt.

Unai Simon: Bald die neue Nummer eins?

Position: Tor

Alter: 23

Verein:

Pflichtspiele als Profi: 48

Kaum zu glauben, aber wenn man in der spanischen Nationalmannschaft aktuell nach einer Schwachstelle sucht, richtet sich der Fokus schnell auf die Position des Torhüters. Der seit seiner schwachen WM 2018 bei vielen Spaniern angezählte David de Gea (29) hinkt bei schon länger seiner Bestform hinterher, während Kepa Arrizabalaga (25) als teuerster Keeper der Welt auf der Ersatzbank des versauert und angeblich sogar zum Verkauf steht.

Klar, der erstmals berufene Simon von Kepas Ex-Klub Bilbao muss sich zwar zunächst mit der Rolle des Herausforderers begnügen, Experten in bescheinigen ihm aber, das Zeug zur neuen Nummer eins zu haben.

In der Luft ist der 1,90 Meter große Schlussmann sehr sicher, hinzu kommt seine Reaktionsschnelligkeit auf der Linie. Im Spiel mit dem Ball am Fuß hat er noch mehr Luft nach oben, was allerdings auch für seine Mitstreiter gilt. Einer Umfrage der größten spanischen Sportzeitung Marca zufolge wünschen sich fast 60 Prozent den jungen Basken anstelle von de Gea und Kepa zwischen den Pfosten.



Kurios: Vor einem Jahr gehörte Simon nicht dem Stammpersonal der spanischen U21-Nationalelf an, die Europameister wurde. Antonio Sivera von war damals gesetzt. Nach dem Turnier in aber etablierte er sich im Tor von Athletic und beendete die zwischenzeitlich wegen der Corona-Krise unterbrochene Saison mit 29 Gegentoren in 33 Partien.

Im Schnitt kassierte er also nur 0,88 Gegentore pro Spiel - und avancierte damit zum sichersten Schlussmann hinter Real Madrids Thibaut Courtois (0,59) und Atletico Madrids Jan Oblak (0,71). "Unai hat es sich verdient, hier zu sein", sagt Spaniens Nationaltrainer Enrique. Gut möglich, dass er sich bis zur EM an seinen Kontrahenten vorbeikämpft.

Eric Garcia: Barca will ihn als Pique-Nachfolger

Position: Innenverteidigung

Alter: 19

Verein:

Pflichtspiele als Profi: 23

2017 aus Barcelona nach Manchester gelockt, wollte Pep Guardiola ihn ursprünglich behutsam aufbauen und jeglichen Medienrummel vermeiden, doch das ist bei einem Talent wie Garcia nicht möglich.

Der 19-Jährige vereint mit Ausnahme auf seinen noch nicht austrainierten Körper alles, was ein moderner Innenverteidiger vereinen muss: gutes Stellungsspiel, gute Antizipation, gute Spieleröffnung. Beim Champions-League-Viertelfinale gegen war ihm die fehlende Erfahrung auf dem höchsten Niveau zwar anzumerken, Garcia ist aber zweifellos das größte Abwehrtalent, das sie gerade in Spanien haben. Nur vier Einsätze in der U21 reichten Enrique, um den Rechtsfuß zur A-Nationalmannschaft zu holen.



Vor allem in seiner Heimatstadt Barcelona beobachten sie Garcia dieser Tage ganz genau. Es heißt, sein Ausbildungsklub Barca sehe in ihm den Nachfolger des in die Jahre gekommen Gerard Pique (33) . Seit Tagen machen Gerüchte die Runde , wonach er in einen möglichen Wechsel von Lionel Messi zu City verrechnet werden könnte . Ob Garcia Interesse daran hat, ist unklar.

Sergio Reguilon: Nur Zidane steht nicht auf ihn

Position: Linke Verteidigung

Alter: 23

Verein:

Pflichtspiele als Profi: 64

In Madrid geboren und aufgewachsen, bei Real ausgebildet - aber nie wirklich wertgeschätzt. Am Ende seiner Jugendzeit bei den Königlichen sagten sie ihm nach, nicht gut genug zu sein. Mit Anfang 20 kickte Reguilon dann in der dritten Liga beim Provinzverein UD Logrones, ehe er auf Geheiß von Reservetrainer Santiago Solari zurückkehrte und nach dessen Beförderung zum Proficoach im Spätherbst 2019 plötzlich Vereinslegende Marcelo (32) aus der Startelf verdrängte.

Es war ein kleines Märchen, das Reguilon erlebte. Nach Solaris Entlassung und der Rückkehr von Zinedine Zidane war er über Nacht wieder nicht gut genug. Der mit Ex-Real-Coach Julen Lopetegui lieh ihn folglich aus, was sich nicht als ganz so schlechte Idee herausstellte.

Reguilon entwickelte sich dank regelmäßiger Einsätze noch einmal weiter und trug einen Teil zum Europa-League-Triumph der Andalusier bei. In Sevilla würden sie ihn gerne halten, Real aber hofft darauf, ordentlich Kasse mit ihm zu machen und bietet ihn bei zahlungskräftigeren Vereinen aus dem Ausland an. Zidane steht noch immer nicht auf ihn, mit dem für fast 50 Millionen Euro von Olympique Lyon gekommenen Ferland Mendy (25) hat er seinen Marcelo-Erben ohnehin schon längst.

Reguilons Spielstil ähnelt dem von Jordi Alba (31) oder Juan Bernat (27), wenngleich er schneller, technisch jedoch nicht immer so sauber spielt wie seine mittlerweile nicht mehr von Enrique berücksichtigten Vorgänger. Bei der "Seleccion" ist er nun zum ersten Mal dabei - und streitet sich mit Valencias Jose Gaya (25) um einen Platz in der ersten Elf.

Oscar Rodriguez: Bei Freistößen macht ihm auch Messi nichts vor

Position: Offensives Mittelfeld

Alter: 22

Verein: FC Sevilla

Pflichtspiele als Profi: 65

Noch so ein Hochbegabter aus Reals Jugend, der bei den Profis nie wirklich eine Chance bekam. 2018 verliehen die Blancos den Spielmacher an aus dem Süden der spanischen Hauptstadt, wo er neben seiner Physis ganz offensichtlich an seiner Schusstechnik feilte.

Oscar zählt heute zu den besten Distanzschützen der Primera Division. Vor allem bei Freistößen ist der Rechtsfuß eine Waffe. "Wenn der Ball ruht, macht ihm auch Messi nichts vor", kommentierte die Sportzeitung AS eines seiner Kunststücke in der vergangenen Saison, einen 30-Meter-Hammer gegen RCD Mallorca. Mit elf Torbeteiligungen in 30 Partien war er der wichtigste Offensivspieler für Leganes.



Diese reichten zwar nicht, um den Klub vor dem Abstieg in die Segunda Division zu bewahren. Oscar stellte sich mit seinen starken Leistungen aber selbst ins Schaufenster. Das auf der Spielmacherposition ausreichend besetzte Real verkaufte ihn vor wenigen Tagen für 13,5 Millionen Euro an Reguilons ehemaligen Leihverein Sevilla . Von Oscar dürfte in den nächsten Jahren noch zu hören sein. Auch er ist erstmals bei der Nationalmannschaft dabei.

Ferran Torres: Vom BVB-Flirt zu Guardiolas neuem Schüler

Position: Rechter Flügel

Alter: 20

Verein: Manchester City

Pflichtspiele als Profi: 97

Torres ist von den bisher vorgestellten Talenten das am weitesten entwickelte. In Valencia trauern sie seit Wochen, dass ihr bestes Eigengewächs der vergangenen Jahre zum Schnäppchenpreis von 25 Millionen Euro gen Manchester ziehen gelassen wurde .

Viele europäische Schwergewichte wollten Torres , auch der BVB hatte ihn als möglichen Ersatz für den lange mit Manchester United in Verbindung gebrachten Jadon Sancho (20) im Blick . Am Ende fiel seine Wahl auf City, das sich allen voran in Person von Guardiola intensiv um ihn bemühte .

Alegria absoluta! Muy feliz de mi primera convocatoria y de poder representar a mi país en los dos próximos partidos 👏🏻🙌🏻🇪🇸 - Pure joy! Super happy about my first senior team call-up, and to have the opportunity to represent my country in the next two games 👏🏻🙌🏻🇪🇸 pic.twitter.com/mkOLEYBTPc — Ferran Torres (@FerranTorres20) August 20, 2020

Der Rechtsfuß ist überwiegend auf der rechten Außenbahn beheimatet, ein klassischer Flügelstürmer mit guter Physis und Schnelligkeit sowie Zug zum Tor. Vor etwa einem Jahr schoss er die spanische U19 fast im Alleingang zum EM-Titel.

In Manchester hoffen sie nun, dass er in die Fußstapfen des nach München transferierten Leroy Sane (24) tritt. Die Konkurrenz auf den Außen ist mit Raheem Sterling (25), Riyad Mahrez (29) und Bernardo Silva (26) groß und könnte mit Messi möglicherweise noch größer werden, Guardiola aber sagt nicht von ungefähr: "Ferran ist ein Spieler, den wir unbedingt wollten." Gegen Deutschland winkt ihm sein Debüt für die "Furia Roja".