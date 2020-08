Real Madrid: Oscar Rodriguez wechselt zum FC Sevilla

Bei Real hatte Oscar keine Perspektive und nun lotste ihn Ex-Trainer Julen Lopetegui nach Andalusien.

Spaniens Rekordmeister hat sein Mittelfeldtalent Oscar Rodriguez an den -Rivalen verkauft. Wie beide Vereine offiziell mitteilten, ist der Transfer in trockenen Tüchern und der 22-Jährige unterschrieb beim Europa-League-Sieger einen bis 2025 datierten Vertrag.

Der Rodriguez-Verkauf spült 13,5 Millionen Euro Ablöse in die Real-Kassen. Weitere 1,5 Millionen Euro sind in Form von Bonuszahlungen möglich und Madrid soll sich eine Weiterverkaufsbeteiligung von 25 Prozent gesichert haben.

Real Madrid: Oscar kennt Sevilla-Trainer Julen Lopetegui

In den vergangenen beiden Jahren war der ehemalige Junioren-Nationalspieler an ausgeliehen, wo er sich gut entwickelte. Eine ernsthafte Option für den Kader Zinedine Zidanes bei den Blancos war er aber wohl dennoch nicht. In Sevilla trifft er dagegen auf einen alten Bekannten: Unter Trainer Julen Lopetegui absolvierte er einst im Sommer 2018 Teile der Saisonvorbereitung bei Real.

Oscar kann im Mittelfeld mehrere Positionen bekleiden, unter anderem hinter den Spitzen oder in der Zentrale spielen. Auch auf beiden Außenbahnen ist er einsetzbar. In der vergangenen Saison absolvierte er für Leganes 30 Ligaspiele und erzielte dabei neun Tore.