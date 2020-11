Spanien vs. Deutschland: Die Aufstellung zur Nations League

Das DFB-Team trifft im letzten Gruppenspiel der Nations League auf Spanien. Goal wirft einen Blick auf die möglichen Aufstellungen der beiden Teams.

Am 6. Spieltag der UEFA kommt es in der Gruppe 4 der Liga A zum Spitzenspiel zwischen und . Anstoß der Begegnung ist am Dienstag, den 17. November, um 20.45 Uhr im Estadio de La Cartuja in Sevilla.

Im Vorfeld der Partie stellt sich vor allem die Frage, welche Aufstellungen Spanien-Coach Luis Enrique und Bundestrainer Joachim Löw auf den Platz schicken werden.

Auf beiden Seiten ergeben sich im Hinblick auf die mögliche Formation einige personelle Optionen. Wir werfen einen Blick auf die voraussichtlichen Aufstellungen.

Spanien vs. Deutschland: Die Aufstellung zur Nations-League-Partie - in diesem Artikel erfahrt Ihr sämtliche Informationen rund um die Personalsituation bei beiden Mannschaften.

Spanien vs. Deutschland: Das Nations-League-Duell im Überblick

Duell Spanien vs. Deutschland Datum Dienstag, 17. November 2020 | 20.45 Uhr Ort Estadio de La Cartuja, Sevilla

Spanien vs. Deutschland: Die Personalsituation beim DFB-Team

Manuel Neuer wird zum Abschluss des Länderspieljahres sein 96. Spiel im DFB-Trikot bestreiten und damit zum alleinigen Rekord-Torwart vor Ikone Sepp Maier aufsteigen. Der Kapitän ist für das "Finale" um den Gruppensieg in der Nations League gegen Spanien zwischen den Pfosten gesetzt.

Außerdem sprach Bundestrainer Joachim Löw auch Toni Kroos, der zuletzt beim 3:1-Sieg in Leipzig gegen die gelbgesperrt gefehlt hatte, eine Startelfgarantie aus.

Fehlen wird dafür Abwehrspieler Antonio Rüdiger wegen einer Gelbsperre. Für ihn dürfte der zuletzt überzeugende Robin Koch neben Abwehrchef Niklas Süle in der Innenverteidigung von Beginn an auflaufen. Auf den Außen verteidigen wohl erneut Matthias Ginter und Philipp Max.

Im zentralen Mittelfeld dürfte Löw neben Kroos auf Ilkay Gündogan und etwas offensiver auf den gegen die Ukraine überzeugenden Leon Goretzka setzen. Vorne ist das Offensiv-Trio um Serge Gnabry, Timo Werner und Leroy Sane gesetzt.

Nations League - der DFB-Kader im Überblick:

TOR: Manuel Neuer (Bayern München), Bernd Leno ( ), Kevin Trapp ( )

ABWEHR: Matthias Ginter ( ), Benjamin Henrichs ( ), Philipp Max ( ), Robin Koch ( ), Antonio Rüdiger ( ), Niklas Süle (Bayern München), Jonathan Tah ( ), Niklas Stark ( ), Felix Uduokhai ( )

MITTELFELD/ANGRIFF: Julian Brandt ( ), Julian Draxler (Paris St. Germain), Serge Gnabry, Leon Goretzka (beide Bayern München), Toni Kroos ( ), Ilkay Gündogan ( ), Mahmoud Dahoud (Borussia Dortmund), Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach), Luca Waldschmidt ( Lissabon), Timo Werner (FC Chelsea), Nadiem Amiri (Bayer Leverkusen)

Spanien vs. Deutschland - die voraussichtliche DFB-Aufstellung:

Die mögliche DFB-Startelf: Neuer - Ginter, Süle, Koch - Goretzka, Gündogan, Kroos, Max - Sane, Gnabry, Werner

Bild: imago images / ActionPictures

Spanien vs. Deutschland: Die Personalsituation bei Spanien

Spaniens Trainer Luis Enrique wird bei der Partie gegen die deutsche Nationalmannschaft weitestgehend auf dieselbe Startelf vertrauen, die auch am vergangenen Samstag beim 1:1 gegen die auf dem Platz stand.

Die Viererkette vor Torhüter David de Gea wird aller Voraussicht nach erneut von Sergi Roberto, Kapitän Sergio Ramos, Pau Torres sowie Sergio Reguilon gebildet.

¡¡Buenas tardes, España!!



Acabamos de tomar tierra en Sevilla y ya nos dirigimos a nuestro hotel de concentración.



¡¡Qué bien se siente uno estando en casa!! #SomosEspaña #SomosFederación pic.twitter.com/WzaK1U7k07 — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) November 15, 2020

Auf der Doppelsechs agierten zuletzt Mikel Merino und Sergio Busquets. Letzterer erlitt allerdings gegen die Schweiz eine Verletzung am Außenband im linken Knie und fällt vorerst aus. Somit wird wohl Rodri dessen Rolle ihm zentralen Mittelfeld einnehmen.

In der Offensive dürften Ferran Torres und Mikel Oyarzabal gesetzt sein. Die beiden verbleibenden Positionen könnten von Koke und Alvaro Morata ausgefüllt werden.

Spanien vs. Deutschland - die voraussichtliche Spanien-Aufstellung:

Die mögliche Spanien-Startelf: De Gea - Sergi Roberto, Sergio Ramos, Pau, Reguilon - Rodri, Merino - Ferran Torres, Koke, Oyarzabal - Morata

Spanien vs. Deutschland: Die Aufstellungen beim letzten direkten Duell

Das letzte direkte Duell zwischen Deutschland und Spanien ereignete sich am 3. September 2020 bei der Nations League (1:1). Mit diesen Aufstellungen gingen die beiden Teams damals ins Spiel:

Deutschland: Trapp - Rüdiger, Can, Süle - Kehrer, Gündogan, Kroos, Gosens - Draxler, Sane, Werner

Spanien: De Gea - Carvajal, Ramos, Torres, Gaya - Ruiz, Busquets, Thiago - Navas, Torres, Rodrigo