Spanien vs. Costa Rica: TV, LIVE-STREAM und Co. – die WM 2022 heute live sehen

Heute steigt das Spiel Spanien vs. Costa Rica. Doch wo läuft die Partie in der Gruppe E? GOAL verrät, wo Ihr die WM 2022 live sehen könnt.

Am Mittwoch findet bei der WM 2022 der erste Spieltag in der Deutschland-Gruppe E statt. Hierbei geht um 17 Uhr im al-Thumama-Stadion von Doha das Aufeinandertreffen Spanien vs. Costa Rica über die Bühne. Damit duellieren der Siebte und der 31. im FIFA-Ranking.

Zahlreiche Fußball Spiele live sehen: Jetzt DAZN-Abo sichern!

Spanien bestreitet zum 16. Mal eine Weltmeisterschaft. Allerdings schied die von Luis Enrique trainierte Furia Roja nach ihrem Titel bei der WM 2010 nach der Vorrunde und vor vier Jahren im Achtelfinale aus.

🚨 OFICIAL | Convocatoria de la @SEFutbol para el Mundial de Catar.



👥 Estos son los 26 jugadores elegidos por @LUISENRIQUE21 para defender a España en la gran cita.



🤗 Esta es mi lista, la tuya, es #LaListaDeTodos.



🇪🇸 ¡¡#VamosEspaña!! ¡¡VAMOS A HACER ALGO GRANDE!!#Catar2022 pic.twitter.com/6PhppxRDc1 — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) November 11, 2022

Das von Luis Fernando Suárez betreute Costa Rica tritt hingegen zum fünften Mal binnen sechs Endrunden an. Bei der WM 2014 gelang der Einzug ins Viertelfinale. Danach war bei jener von 2018 zum dritten Mal innerhalb von vier Auftritten in der Gruppenphase Endstation.

Heute um 17 Uhr kommt es bei der WM 2022 zur Partie Spanien vs. Costa Rica. Doch wo könnt Ihr das Spiel im al-Thumama-Stadion von Doha heute live sehen? Bei GOAL bekommt Ihr sämtliche Infos.

Spanien vs. Costa Rica: TV, LIVE-STREAM und Co. – die WM 2022 heute live sehen – die Eckdaten

Spiel: Spanien vs. Costa Rica Datum: Mittwoch, 23. November 2022 Uhrzeit: 17 Uhr Stadion: al-Thumama-Stadion (Doha)

Spanien vs. Costa Rica: TV, LIVE-STREAM und Co. – die WM 2022 heute live sehen – die Übertragung im TV

Ihr könnt die gesamte WM 2022 im TV mitverfolgen. Denn: Die Senderechte berechtigen MagentaTV dazu, alle Aufeinandertreffen zu zeigen. Außerdem liefern Euch das ZDF und die ARD etliche Partien ins Haus. Doch wo könnt Ihr das Kräftemessen Spanien vs. Costa Rica heute live sehen?

Spanien vs. Costa Rica heute live in der ARD

Die ARD zeichnet sich für die Übertragung des Spiels zwischen der Furia Roja und den Ticos verantwortlich. Obendrein könnt Ihr Euch die zweite Begegnung in der Deutschland-Gruppe E in HD anschauen. Die Sportschau beginnt ihre Vorberichterstattung um 16.30 Uhr und somit eine halbe Stunde vor dem Anstoß.

Nachfolgend findet Ihr die Eckdaten zur Übertragung der Partie Spanien vs. Costa Rica:

Sender: ARD (HD)

ARD (HD) Vorberichte ab: 16.30 Uhr

16.30 Uhr Spielbeginn: 17 Uhr

17 Uhr Moderation: Alexander Bommes

Alexander Bommes Kommentar: Gerd Gottlob

Gerd Gottlob Experten: Almuth Schult, Thomas Hitzlsperger, Sami Khedira

Spanien vs. Costa Rica heute live bei MagentaTV

Wenn Ihr Euch andernfalls das Spiel Spanien vs. Costa Rica bei MagentaTV ansehen wollt, kommt Ihr nicht um einen Vertrag herum. Hierbei fließen sowohl das Paket als auch Euer Telekom-Status in die Kosten mit ein. Wenn Ihr den Internet-, den TV- und den Festnetz-Vertrag stehen fünf Alternativen – Magenta TV Mega Stream, Netflix, Entertain, Smart und Basic – zur Auswahl. Sie kosten in den ersten sechs Monaten 19,95 Euro. Andernfalls könnt Ihr eine der nachfolgenden Optionen abschließen:

MagentaTV Flex – mit einer einmonatigen Laufzeit 10 Euro

– mit einer einmonatigen Laufzeit 10 Euro MagentaTV Smart Flex – mit einer einmonatigen Dauer 15 Euro, mit einer zweijährigen Laufzeit 0 Euro und ab dem siebten Monat 10 Euro

– mit einer einmonatigen Dauer 15 Euro, mit einer zweijährigen Laufzeit 0 Euro und ab dem siebten Monat 10 Euro MagentaTV Entertain – ab dem siebten Monat 10 Euro und ab dem 13. Monat 15 Euro

– ab dem siebten Monat 10 Euro und ab dem 13. Monat 15 Euro MagentaTV Netflix – ab dem siebten Monat 21 Euro

MagentaTV, das Euch auf seiner Homepage mit allen Details versorgt, sieht grundsätzlich 24-monatige Laufzeiten vor. Die Partie zwischen der Furia Roja und den Ticos läuft bei Fussball.TV 1 FIFA WM 2022, wobei die Vorberichte um 16.15 Uhr starten. Aber schreibt Euch nun die Eckdaten auf:

Sender: Fussball.TV 1 FIFA WM 2022

Fussball.TV 1 FIFA WM 2022 Vorberichte ab: 16.15 Uhr

16.15 Uhr Spielbeginn: 19.00 Uhr

19.00 Uhr Kommentar: Jan Platte

Spanien vs. Costa Rica: TV, LIVE-STREAM und Co. – die WM 2022 heute live sehen – die Übertragung im LIVE-STREAM

Wenn Ihr keinen Fernseher zur Verfügung habt, könnt Ihr mit einem geeigneten Internetzugang das Spiel im al-Thumama-Stadion von Doha im LIVE-STREAM mitverfolgen. Denn: MagentaTV sendet sein gesamtes Programm ebenso online. Zudem versorgt Euch das Erste auf seiner Webseite laufend mit einem für Euch kostenlosen Stream. Diese Angebote helfen Euch nicht ausschließlich mit PCs und Notebooks, sondern ebenso mit Smartphones und Tablets weiter.

Spanien vs. Costa Rica: Der LIVE-TICKER

Außerdem könnt Ihr dank des LIVE-TICKERS von GOAL zum Kräftemessen Spanien vs. Costa Rica am Ball bleiben. Denn: Wir berichten zu sämtlichen nennenswerten Geschehnissen im Spiel zwischen der Furia Roja und den Ticos. Obendrein bekommt Ihr von uns Push-Benachrichtigungen.

Spanien vs. Costa Rica: TV, LIVE-STREAM und Co. – die WM 2022 heute live sehen

Im Free-TV: ARD Im Pay-TV: MagentaTV / Fussball.TV 1 FIFA WM 2022 Im LIVE-STREAM: ARD / MagentaTV Im LIVE-TICKER: GOAL

Spanien vs. Costa Rica: Die Aufstellungen des WM-Spiels

Die Aufstellungen werden üblicherweise rund 60 Minuten vor dem Anpfiff bekanntgegeben.