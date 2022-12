Marokko vs. Frankreich: Wo spielt Sofiane Boufal?

Marokko gehört zu den Überraschungen der WM, Sofiane Boufal zu den herausragenden Spielern. Doch bei welchem Klub spielt er eigentlich?

Am Mittwoch, den 14.12., trifft das Überraschungsteam aus Marokko im Halbfinale der WM auf den amtierenden Weltmeister aus Frankreich (20 Uhr). Die Rollen sind klar verteilt, alles andere als ein Weiterkommen der Equipe Tricolore würde die Fußball-Welt überraschen. Doch für eine Sensation sorgte Marokko in Katar schon mehrfach.

In der Gruppenphase ließen die Afrikaner den Halbfinalisten Kroatien und Geheimfavorit Belgien hinter sich. In der K.o.-Phase wurden die europäischen Schwergewichte Spanien und Portugal nach Hause geschickt, nun wartet mit Frankreich das nächste große Kaliber.

Großen Anteil am ersten WM-Halbfinaleinzug eines afrikanischen Teams haben vor allem Torhüter und Elfmeter-Killer Bono und Mittelfeld-Motor Sofyan Amrabat. Doch auch in der Offensive hat der eine oder andere Spieler auf sich aufmerksam gemacht. So auch Sofiane Boufal. Der Flügelflitzer soll in den marokkanischen Konter-Situationen für Wirbel sorgen.

Doch für welchen Verein läuft Boufal eigentlich auf? GOAL hat die Antworten.

Getty Images.

WM 2022, Marokko: Wo spielt Sofiane Boufal?

Boufal wurde in der Jugendabteilung von Angers SCO geschliffen und wechselte nach ersten starken Ansätzen in der Ligue 1 im Januar 2015 zum Spitzenklub OSC Lille. Anderthalb Jahre später war er bereit für den großen Sprung auf die Insel. Im Sommer 2016 ging es für 18 Millionen Euro zum FC Southampton. Wirklich durchsetzen konnte sich Boufal aber nie, daran änderte auch eine einjährige Leihe nach Spanien zu Celta Vigo nicht. Im Jahr 2020 kehrte der 29-Jährige zurück zu Angers, für das er seither aufläuft. In dieser Saison steht Boufal bei elf Spielen und je drei Toren und drei Vorlagen.

Getty Images

Verlässt Sofiane Boufal Angers SCO?

Nach seinen starken Leistungen bei der WM weckt Boufal Begehrlichkeiten bei anderen Klubs. Das weiß auch Angers-Präsident Saïd Chabane: "Wir sind bereit für alles, denn wir können keinen Spieler halten, der weg will", so Chabane gegenüber RMC Sport. Ob Boufal es noch einmal auf der Insel versucht?

Backpagepix.

Marokko bei der WM: Alle bisherigen Klubs von Sofiane Boufal