So kommt PSG (Paris Saint-Germain) heute weiter ins Finale der Champions League

Paris Saint-Germain muss im Champions-League-Halbfinale einen Rückstand aufholen. So kommt PSG doch noch ins Finale.

Im Champions-League-Halbfinale benötigt Paris Saint-Germain eine Aufholjagd, um noch das Endspiel der Königsklasse zu erreichen. Das Rückspiel bei Manchester City steigt heute um 21.00 Uhr.

Lange sah es so gut aus im Hinspiel in Paris, PSG dominierte die erste Halbzeit und ließ ManCity ziemlich alt aussehen. Mit einem hochverdienten 1:0 ging es in die Halbzeitpause. Doch in der zweiten Halbzeit wandelte sich das Bild, das Team von Pep Guardiola wurde deutlich stärker.

Ein als Flanke gedachter Ball von Kevin De Bruyne schlug im Tor von Keylor Navas ein und sorgte für den Ausgleich. Später fand noch ein Freistoß von Riyad Mahrez den Weg durch eine löchrige PSG-Mauer ins Tor. Damit steht der Vorjahresfinalist mit dem Rücken zur Wand.

Manchester City und PSG kämpfen um den Finaleinzug. Goal liefert die mathematischen Szenarien für das Weiterkommen.

Manchester City vs. PSG (Paris Saint-Germain): Das Halbfinal-Rückspiel in der Champions League im Überblick

BEGEGNUNG Manchester City vs. Paris Saint-Germain WETTBEWERB Champions League | Halbfinal-Rückspiel ORT Etihad Stadium | Manchester ANSTOSS 21.00 Uhr (im LIVE-TICKER) HINSPIEL 28. April 2021 | Paris Saint-Germain vs. Manchester City 1:2 (1:0)

Eine Heimniederlage ist grundsätzlich nie optimal, das musste auch der letzte Gegner von Paris in der Champions League erkennen. Der FC Bayern schied nach dem 2:3 in der Allianz Arena trotz eines 1:0-Sieges in Paris aus. Auch Paris benötigt in Manchester mindestens zwei Tore zum Weiterkommen. Eine schwierige Aufgabe, die für PSG aber keinesfalls unmöglich ist.

Paris erreicht zum zweiten Mal in Folge das Endspiel der Königsklasse, wenn ...

... PSG das Spiel in Manchester mit zwei Toren Unterschied gewinnt

... PSG das Spiel in Manchester mit einem Tor Unterschied gewinnt, dabei aber selbst mindestens drei Tore schießt

... PSG mit 2:1 nach 90 Minuten gewinnt und das Spiel anschließend entweder in der Verlängerung oder im Elfmeterschießen für sich entscheidet

Manchester City wirkt in dieser Saison fast unbesiegbar - aber wenn, dann haben sie vor allem zu Hause Probleme. Schon drei Heimniederlagen setzte es für die Citizens in der laufenden Premier-League-Saison, zuletzt Mitte April gegen Leeds United. Diese Statistik dürfte PSG Mut machen.

Manchester City vs. PSG: So kommt ManCity ins Endspiel

Die Ausgangslage spricht dennoch klar für City, denn sie können abwarten und auf Fehler von PSG lauern - wenngleich das kein Fußball der Marke Pep Guardiola ist. Manchester City steht erstmals im Endspiel der Champions League, wenn ...

... City das Rückspiel gewinnt oder ein Unentschieden erreicht

... City das Rückspiel verliert, aber nicht mehr als ein Gegentor kassiert

... City das Rückspiel 1:2 nach 90 Minuten verliert, sich in der Verlängerung oder im Elfmeterschießen aber dennoch durchsetzt

Das sind die mathematischen und theoretischen Voraussetzungen. Um das Ganze etwas praktischer aufzulisten, folgen nun ein paar konkrete Szenarien und das daraus resultierende Ergebnis.

Spiel Ergebnis Wer steht im Halbfinale? ManCity vs. PSG 2:0 ManCity ManCity vs. PSG 0:2 PSG ManCity vs. PSG 1:1 ManCity ManCity vs. PSG 3:3 ManCity ManCity vs. PSG 2:3 PSG

