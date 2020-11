Slovan Liberec gegen 1899 Hoffenheim heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Europa League übertragen

reist in der zu Slovan Liberec. Das Spiel wird heute um 21 Uhr in Liberec angepfiffen.

In der Gruppe L der Europa League ist Hoffenheim der große Favorit und wird dieser Rolle auch gerecht. Aus drei Spielen konnte man neun Punkte erzielen, mit einem Sieg heute gegen Liberec könnte man sich schon sicher für die Zwischenrunde qualifizieren. Das Hinspiel konnte Hoffenheim mit 5:0 gewinnen.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo Slovan Liberec gegen 1899 Hoffenheim heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Außerdem liefern wir Euch die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

In dieser Saison bekommt Ihr jedes Spiel der Europa League zu sehen, davon jedes Spiel der deutschen Mannschaften über die vollen 90 Minuten im Einzelspiel. Der Streamingdienst DAZN zeigt jede Partie im LIVE-STREAM. Der Free-TV-Sender RTL Nitro wird pro Spieltag eine Partie mit deutscher Beteiligung im Free-TV übertragen.

“The lads don’t need any extra motivation. They want to put this to bed and are fired up for this match.”



