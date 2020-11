Bayer Leverkusen vs. Hapoel Beer Sheva: TV, LIVE-STREAM und Co. - so wird die Europa League übertragen

Am Donnerstag treffen Bayer Leverkusen und Hapoel Beer Sheva in der Europa League aufeinander. Alle Informationen zur Übertragung findet Ihr hier.

Bayer Leverkusen gegen Hapoel Beer Sheva: Anstoß ist am Donnerstag um 21.00 Uhr in der BayArena in Leverkusen.

steht aktuell auf dem ersten Platz in der Europa-League-Tabelle der Gruppe C. Punktgleich mit Slavia Prag steht die Führung jedoch auf wackeligen Beinen. Gegen Prag musste Leverkusen auch die einzige Niederlage in der Gruppenphase einstecken. Gegen Nizza und Hapoel gab es jeweils einen Sieg.

Hapoel Beer Sheva startete mit einem souveränen 3:1-Sieg gegen Prag, musste sich dann aber zweimal geschlagen geben gegen Nizza und Leverkusen. Mit nur drei Punkten Abstand zu Leverkusen und Prag ist jedoch noch alles drin in dieser Europa-League-Gruppe. Das Hinspiel gegen Leverkusen endete nach einem 2:2-Halbzeitstand mit 2:4.

Wie Ihr das Spiel heute live im TV und LIVE-STREAM sehen könnt, erfahrt Ihr in diesem Artikel von Goal.

Bayer Leverkusen vs. Hapoel Beer Sheva heute live im TV und LIVE-STREAM: Das Spiel im Überblick

Spiel Bayer 04 Leverkusen vs. Hapoel Beer Sheva Wettbewerb , 4. Spieltag Datum Donnerstag, 26. November 2020 Anstoß 21.00 Uhr Ort BayArena, Leverkusen

Bayer Leverkusen vs. Hapoel Beer Sheva heute live im TV und LIVE-STREAM: Wie wird die Europa League übertragen?

Oft ist es so, dass Fans vor einem Spiel lange recherchieren müssen, wo und wann eine Partie übertragen wird. Generell hilft Euch Goal hier bei der Suche nach den Übertragungsorten und -zeiten.

Für die Europa League gilt jedoch ein simpler Grundsatz: Möchtet Ihr die Spiele live und in voller Länge sehen, dann seid Ihr bei DAZN gut aufgehoben. Hier seht Ihr alle Spiele der Europa League ohne Ausnahmen.

Alle Informationen zur Übertragung im LIVE-STREAM findet Ihr im nächsten Abschnitt.

Bayer Leverkusen vs. Hapoel Beer Sheva heute live im TV und LIVE-STREAM: So seht Ihr das Spiel auf DAZN im LIVE-STREAM

DAZN ist ein Streaminganbieter mit Sitz in München und überträgt im Jahr mehrere tausend Events per LIVE-STREAM. Auch das Spiel Bayer Leverkusen vs. Hapoel Beer Sheva könnt Ihr hier sehen.

Los geht es um 21.00 Uhr pünktlich zum Anstoß der Partie. Begleiten werden Euch Kommentator Lukas Schönmüller und Experte Ralph Gunesch, die Euch mit allen wichtigen Details während des Duells versorgen werden.

Übertragung: LIVE-STREAM auf DAZN

LIVE-STREAM auf DAZN Anstoß: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Kommentator: Lukas Schönmüller

Lukas Schönmüller Experte: Ralph Gunesch

Zusätzlich bietet DAZN eine Konferenzschaltung an, die GoalZone. Damit seht Ihr alle Spiele der Europa League am Donnerstag im Wechsel und verpasst so keines der Tore. Für die GoalZone könnt Ihr separat einen LIVE-STREAM auswählen.

Um die verschiedenen LIVE-STREAMS zu sehen, benötigt Ihr ein DAZN-Abonnement oder Zugang zum Gratismonat. Wie das funktioniert, erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt.

Bayer Leverkusen vs. Hapoel Beer Sheva heute live im TV und LIVE-STREAM: So funktioniert DAZN

Den LIVE-STREAM auf DAZN könnt Ihr nur sehen, nachdem Ihr Euch auf der Plattform eingeloggt habt. Dabei spielt es keine Rolle, ob Ihr lieber über die App auf einem Smartphone, Smart-TV, oder doch lieber im Webbrowser auf einem Laptop live dabei sein möchtet. Welche Geräte noch unterstützt werden, könnt Ihr hier sehen.

Solltet Ihr noch keine Zugangsdaten haben, dann könnt Ihr Euch auf der DAZN-Webseite registrieren und einen Account erstellen. Dabei könnt Ihr auch gleich den Gratismonat absahnen. Damit nutzt Ihr DAZN in den ersten 30 Tagen kostenlos.

Die Europa League kostenlos sehen? Der DAZN-Gratismonat macht’s möglich!

Erst nach dem Gratismonat wird DAZN kostenpflichtig. Mit einem Monatsabo für 11,99 Euro monatlich oder einem Jahresabo für einmalig 119,99 Euro geht es für Euch nahtlos weiter.

Mehr Informationen zu den Abonnements findet Ihr hier.

Eine zusätzliche Option im LIVE-STREAM bietet auch TV Now. Das Streamingportal von RTL überträgt Leverkusen gegen Beer Sheva im LIVE-STREAM, analog zur TV-Übertragung bei NITRO. Für TV Now muss man jedoch vorher ein Abonnement abschließen, alle Infos dazu findet Ihr HIER.

Bayer Leverkusen vs. Hapoel Beer Sheva heute live im Free-TV sehen: Geht das?

Neben DAZN hat auch RTL Rechte an der Übertragung der Europa League. Pro Spieltag überträgt der frei empfangbare Sender eine Partie live im Free-TV, oft auch auf seinem Tochtersender NITRO.

Das ist für Leverkusen gegen Beer Sheva heute der Fall. Ab 20.15 Uhr startet die Übertragung auf NITRO, Moderatorin Laura Wontorra und Experte Roman Weidenfeller stimmen auf die 90 Minuten in der BayArena ein. Kommentiert wird die Partie dann von Marco Hagemann und Steffen Freund.

Bayer Leverkusen vs. Hapoel Beer Sheva heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Highlights auf DAZN

Ihr könnt das Spiel nicht live verfolgen? Kein Problem, denn bereits kurz, nachdem das Spiel zwischen Bayer Leverkusen und Hapoel Beer Sheva abgepfiffen wurde, seht Ihr auf DAZN die Highlights der Partie auf Abruf.

Einfach einloggen und das Beste des Duells inklusive aller Tore in einer kurzen Zusammenfassung erleben. Für DAZN-Mitglieder ist der Service natürlich kostenlos.

Quelle: imago images / PanoramiC

Bayer Leverkusen vs. Hapoel Beer Sheva heute live im TV und LIVE-STREAM: Der LIVE-TICKER bei Goal

Ihr möchtet immer auf dem Laufenden sein, aber nicht extra dafür zahlen? Analysen, Statistiken und Heatmap? Auch mit dabei! Mit dem LIVE-TICKER von Goal ist das möglich, damit verpasst Ihr kein Tor.

Den LIVE-TICKER zum Spiel Bayer Leverkusen vs. Hapoel Beer Sheva findet Ihr hier.

Bayer Leverkusen vs. Hapoel Beer Sheva heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Wer geht für Bayer Leverkusen auf Torejagd? Die Aufstellungen beider Teams findet Ihr hier, sobald diese offiziell bekannt sind.