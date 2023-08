Er war skeptisch wegen des Transfers von Lionel Messi: Inter Miami löst Vertrag mit Torhüter auf

Nick Marsmans Kommentare, David Beckhams Klub sei "nicht bereit" für Lionel Messi, kamen wohl nicht gut an. Jetzt wurde er entlassen.

WAS IST PASSIERT? Inter Miami hat den Vertrag mit Torhüter Nick Marsman aufgelöst. Dem vorangegangen war Kritik von Marsman am Transfer von Lionel Messi zum MLS-Klub.

WAS WURDE GESAGT? Der Klub von Mitbesitzer David Beckham vermeldete jüngst: "Inter Miami CF hat heute bekannt gegeben, dass der Verein von der Möglichkeit Gebrauch gemacht hat, sich aus dem Vertrag von Torhüter Nick Marsman aus der Major League Soccer (MLS) auszukaufen."

WAS IST DER HINTERGRUND? Im Juni hatte sich Marsman gegenüber ESPN dahingehend geäußert, dass der Klub "nicht bereit für Messis Ankunft ist". Konkret ginge es ihm vor allem um die Sicherheitsbedingungen in der Arena: "Wir spielen in einem Übergangsstadion, die Fans können einfach auf den Rasen laufen und es gibt keine Absperrungen. Wir verlassen das Stadion ohne Sicherheitspersonal."

Das Urteil Marsmans war klar: "Meiner Meinung nach sind wir nicht bereit." Doch einem Transfer im Weg stand er nicht: "Trotzdem hoffe ich, dass er kommt."

In der MLS kann jedes Team pro Offseason einen Spieler trotz laufenden Vertrags entlassen und sein Gehalt, obwohl es bei der Auflösung ausgezahlt wird, aus den Berechnungen des Salary Caps streichen, sich also herauskaufen. Diese Option hat Miami bei Marsman genutzt. Er wurde also mit einer Abfindung entlassen, ist nun vereinslos.

Miami hat mit Drake Callender, CJ dos Santos und Cole Jensen immer noch drei Torhüter im Kader, wird also wohl nicht mehr tätig werden.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Der 32-jährige Nick Marsman war vor zwei Jahren von Feyenoord Rotterdam zu Inter Miami gewechselt und lief seitdem 30-mal für die erste Mannschaft. Zuvor spielte der Niederländer auch für den FC Utrecht, Twente Enschede und die Go Ahead Eagles.