Darum zeigt Sky nicht FC Sevilla vs. BVB (Borussia Dortmund) - die Übertragung der Champions League

Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League: Borussia Dortmund gastiert beim FC Sevilla. Goal erklärt, warum Sky das Spiel nicht live überträgt.

In der Champions League empfängt der FC Sevilla den BVB. Die Partie wird heute Abend um 21 Uhr in Sevilla angepfiffen.

So langsam wird es ernst für die Borussia, in der K.-o.-Phase der Königsklasse müssen nun endlich wieder gute Ergebnisse her. Als Gegner hat man den oftmals unterschätzten FC Sevilla, den amtierenden Europa-League-Sieger. Es wird eine ausgeglichene Partie erwartet, die sich natürlich kein Fußball-Fan entgehen lassen sollte.

In diesem Artikel erklären wir Euch, weshalb Sky nicht das Spiel zwischen dem FC Sevilla und BVB (Borussia Dortmund) heute live im TV und LIVE-STREAM zeigt und welchen Sender Ihr einschalten müsst, um die Partie live und über die vollen 90 Minuten sehen zu können.

FC Sevilla gegen BVB (Borussia Dortmund): Die Details zur Champions League

Wettbewerb : Champions League (Achtelfinal-Hinspiel)

: Champions League (Achtelfinal-Hinspiel) Datum : Mittwoch, 17. Februar 2020

: Mittwoch, 17. Februar 2020 Uhrzeit : 21 Uhr

: 21 Uhr Ort: Sevilla

FC Sevilla gegen BVB (Borussia Dortmund) wird nicht von Sky übertragen - deshalb gibt es die Champions League nicht im TV zu sehen

Heutzutage ist vielen Fußballfans nicht klar, auf welchem Sender das Spiel ihrer Lieblingsmannschaft übertragen wird. Seit einigen Jahren verschieben sich die Übertragungsrechte in den Streaming-Bereich, was bedeutet, dass es die Königsklasse gar nicht mehr im klassischen Fernsehen zu bestaunen gibt. In dieser Saison teilen sich der Pay-TV-Sender Sky und der Streamingdienst DAZN die Übertragungsrechte der Champions League, doch ausgerechnet das Spiel von Dortmund gibt es nicht im TV zu sehen. Im nächsten Absatz erklären wir Euch, wie Ihr Sevilla vs. Dortmund heute live und über die volle Distanz verfolgen könnt.

FC Sevilla gegen BVB (Borussia Dortmund) heute live im TV und LIVE-STREAM sehen

Der Streamingdienst DAZN aus Ismaning wird Sevilla gegen Dortmund heute live und als Einzelspiel exklusiv im LIVE-STREAM übertragen! Pro Spieltag finden immer zwei Spiele statt, Sky und DAZN zeigen davon jeweils eins als Einzelspiel. DAZN wird Sevilla gegen Dortmund heute ab 20.30 Uhr streamen. Tobi Wahnschaffe wird die Sendung moderieren, Uli Hebel kommentiert das Spiel zusammen mit dem Experten Sebastian Kneißl.

Um die Königsklasse live im Stream sehen zu können, müsst Ihr DAZN abonniert haben. Die ersten 30 Tage des Abonnements sind gratis, sprich: Ihr könnt Sevilla gegen Dortmund sogar kostenlos schauen! Nachdem der Gratismonat abgelaufen ist, kostet DAZN 11,99 Euro im Monat oder einmalige 119,99 Euro im Jahresabo. DAZN ist jederzeit kündbar.

FC Sevilla gegen BVB (Borussia Dortmund) heute live im LIVE-STREAM auf DAZN sehen

DAZN streamt die Champions League über die DAZN-App, die für jedes mobile Endgerät verfügbar ist. Die einzige Voraussetzung ist eine stabile Internetverbindung. Selbstverständlich ist die App auch mit einem Smart-TV kompatibel. Wer ein herkömmliches TV-Gerät besitzt, der kann zum Beispiel die PlayStation oder den Laptop mit einem HDMI-Kabel an den Fernseher anschließen und die Königsklasse so auf dem großen Bildschirm verfolgen.

Hier haben wir die wichtigsten Links zum Download der App:

Auf DAZN bekommt Ihr nicht nur die Champions League zu sehen, der Streamingdienst hat auch weitere nationale und internationale Top-Wettbewerbe im Programm, wie zum Beispiel die Europa League, Bundesliga, LaLiga, Serie A oder Ligue 1. Neben dem Fußball laufen auf DAZN auch andere Sportarten wie American Football, Boxen, Darts, Motorsport oder Wintersport.

Quelle: Getty Images / Baron

FC Sevilla gegen BVB (Borussia Dortmund) heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Sky

Wir wissen jetzt ja bereits, dass Sky nicht das Einzelspiel zwischen Sevilla und Dortmund überträgt. Sky-Abonnenten können Teile des Spiels dennoch live im TV und LIVE-STREAM verfolgen, denn Sky zeigt die Champions-League-Konferenz. Neben Sevilla gegen Dortmund seht Ihr auch FC Porto gegen Juventus Turin bei Sky. Ihr könnt die Konferenz über Sky Sport 1 im TV sehen (falls Ihr einen Sky-Receiver besitzt) oder über die beiden Apps Sky Go und Sky Ticket im LIVE-STREAM. Hier ist der Link zu Sky.

FC Sevilla gegen BVB (Borussia Dortmund) heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Hier findet Ihr die Aufstellungen beider Teams, sobald diese veröffentlicht wurden.

FC Sevilla gegen BVB (Borussia Dortmund) heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Teams im Vergleich