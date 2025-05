In der 2. Bundesliga kommt es am heute zum Duell zwischen dem 1. FC Magdeburg und Fortuna Düsseldorf. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

Am heutigen Sonntag, den 18. Mai, treffen am 34. Spieltag der 2. Bundesliga der 1. FC Magdeburg und Fortuna Düsseldorf aufeinander. Die Partie startet um 15.30 Uhr in der Avnet Arena in Magdeburg.

GOAL verrät Euch, wie Ihr die Partie live verfolgen könnt.

Sky, RTL oder Sport1? Wer zeigt / überträgt 1. FC Magdeburg vs. Fortuna Düsseldorf heute im Live Stream und live im Free TV?

Sky zeigt das Duell zwischen dem 1. FC Magdeburg und Fortuna Düsseldorf live im TV und Livestream. Der Pay-TV-Sender startet mit seiner Übertragung der Partie um 15.20 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 6 (HD). Als Kommentator der Partie fungiert Oliver Seidler.

Artikel wird unten fortgesetzt

Sky bietet Euch darüber hinaus die Option das Zweitligaspiel in der Konferenz zu erleben. Die Sky-Konferenz findet Ihr auf Sky Sport Bundesliga (HD), Sky Sport Bundesliga 1 (HD) und auf Sky Sport Top Event. Die Parallelspiele am heutigen Tag seht Ihr auf mehreren anderen Sky-Sendern.

Alternativ könnt Ihr die Begegnung zwischen dem 1. FC Magdeburg und Fortuna Düsseldorf live und in voller Länge im Livestream auf WOW oder SkyGo erleben. Darüber hinaus bietet OneFootball die Partie im kostenpflichtigen Einzelstream an.

Anstoßzeit Magdeburg gegen Fortuna Düsseldorf

Ort und Zeit des Spiels.

Magdeburg vs. Fortuna Düsseldorf: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

News über Magdeburg

Der 1. FC Magdeburg befand sich vor wenigen Spieltagen noch mitten drin im Kampf um den Aufstieg. In den letzten drei Partien konnte das Team von Christian Titz allerdings nur einen Zähler einfahren. Magdeburg liegt vor dem finalen Spieltag mit 50 Punkten auf Rang sieben und damit fünf Zähler hinter Rang drei. Alle Aufstiegshoffnungen musste der 1. FCM nach dem Remis gegen Hertha BSC, der 0:5-Klatsche gegen Preußen Münster und 1:2-Niderlage gegen den SC Paderborn begraben.

News über Fortuna Düsseldorf

Fortuna Düsseldorf ist hingegen im Aufstiegsrennen noch dabei. Die Fortuna hat aktuell mit 53 Punkten zwei Zähler Rückstand auf den Relegationsrang drei und steht in der Tabelle derzeit auf Rang fünf. Um eine Chance auf den Aufstieg zu wahren muss Düsseldorf am 34. Spieltag den SC Paderborn und den SV Elversberg überholen. Das Team von Daniel Thioune konnte am vergangenen Spieltag mit 2:0 gegen den FC Schalke 04 gewinnen. Zuvor ließen die Düsseldorfer im Kampf um den Aufstieg allerdings Federn. Gegen Eintracht Brauschweig und den 1. FC Nürnberg spielte die Fortuna jeweils nur Remis.

Form

Bilanz direkte Duelle

Magdeburg vs. Fortuna Düsseldorf: Die Tabellen

Nützliche Links